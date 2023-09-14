ФАС проведёт проверку в отношении МТС после жалоб абонентов на повышение тарифов Статьи редакции
Некоторые из них получили от оператора сообщение об увеличении ежемесячной абонентской платы на 59 рублей с 28 сентября 2023 года.
- Федеральная антимонопольная служба «проанализирует» увеличения стоимости тарифов МТС. Ведомство направит оператору запрос «с целью установить все обстоятельства повышения». В случае нарушения антимонопольного законодательства ведомство «примет меры реагирования».
- Решение о проведение проверки служба приняла после жалоб абонентов. Некоторые из них получили от оператора сообщение, что стоимость их тарифов с 28 сентября 2023 года увеличится на 59 рублей.
- В МТС сообщили Forbes, что абонентская плата по некоторым архивным тарифам увеличится менее чем на 10%. Стоимость части из них оставалась неизменной на протяжении нескольких лет, отметили в компании. Рост тарифов объяснили «увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры».
- В октябре 2022 года ФАС признала МТС нарушителем антимонопольных законов из-за повышение цен более чем на 20%. Ведомство призвало оператора снизить тарифы, а после проведения административного расследования компании должны назначить штраф.
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О боже, происходит инфляция! Что же случилось? Помогите ФАС найти причину
Столько громких заголовков у ФАС. И это, тоже кто-то из них писал и обещал. Тоже большая работа проделана 😅
А чем кончилась история с платной раздачей вайфая? Или ещё в процессе?
Там всех сажать надо и не только МТС
У меня долгое время корпоративный тариф был 200₽/мес. Потом подняли на 10%, стал 220₽. Сейчас повышают на 30₽ и бонусом вам ненужные мне 10Гб интернета. Оно мне надо??? Где кнопка согласен на эти условия? Сейчас уже будет 250₽. За два года подняли на 25%! По тихому подталкивают клиентов к общим тарифам, которые за 350₽ и выше. И какой смысл любого выбранного тарифа клиентом, если продавец позже сделает по своему? Это просто самоуправство. Что-то я сомневаюсь, что ФАС урегулирует этот беспредел.
В октябре 2023?
Прошу прощения! Поправил.
БиЛайн оху….вший желательно. Воруют. Мошенники.
Мне непонятно почему у всех операторов надо платить абонентскую плату за то, что не используешь. Например мне не нужно 1000 минут в месяц, потому как по телефону я почти не разговариваю. Зато использую много интернет и вынужден брать тариф, где допустим 50гб и 1000 минут. При этом я могу в одном месяце потратить 10гб, в другом 40гб, но платить надо за все 50гб.
Мне кажется у каждого оператора должен быть тариф, где платишь только за использованный траффик, минуты и смс.
Тинькофф Мобайл с этого начинал, а дошёл до того, что если одну услугу не покупаешь, другая становится на 100 рублей дороже.
Ну мне кажется у операторов есть сговор, потому как тарифы и ключевые условия они меняют всегда вместе. Например вместе отказываются от безлимита, вместе делают так, что с интернетом надо платить абонентскую плату. Ну и т.п.
Так обещали уже несколько раз и начинали проверять. Че с результатами?
Себе штраф, оператору — рекомендацию, абонентам — вялым по губам. Романтика.
Одна показуха , действий 0
За аренду оборудования снизуя 70р брать стали. До этого не было. Сказал свалю к местному оператору. Дали скидку на полгода...
Денег наверное на Нагиева с опидлеевой не хватает