Право
Маша Цепелева

Роскомнадзор начнёт вести реестр провайдеров хостинга Статьи редакции

Они должны быть зарегистрированы в России, расположить в стране серверы и «обеспечить доступ» ФСБ и Роскомнадзору.

  • Роскомнадзор (РКН) будет отвечать за ведение реестра провайдеров хостинга — сформирует правила ведения, требования к провайдерам и будет их контролировать. Проекты постановлений об этом подготовило Минцифры, пишут «Ведомости». Документы вступят в силу 1 декабря 2023 года, после этого начнётся формирование реестра, прокомментировал изданию регулятор.
  • Госдума в июле 2023 года приняла поправки в законы о создании нового реестра с обязательной регистрацией. С созданием реестра ужесточаются требования к хостинг-провайдерам, рассказал техдиректор Selectel Кирилл Малеванов. Они должны быть зарегистрированы в России, полностью разместить в стране вычислительные мощности, иметь технические возможности для защиты информации и установки технических средств противодействия угрозам.
  • Также провайдеры хостинга должны будут использовать национальную систему доменных имен и «обеспечить доступ» ФСБ и РКН для проведения оперативно-розыскных мероприятий (что под этим подразумевается — неизвестно). Хостинг сможет предоставлять услуги только тем, кто прошёл аутентификацию. Её порядок определит правительство.
  • Чтобы попасть в реестр, провайдеры должны будут отправить уведомление в РКН, его рассмотрят за 10 рабочих дней. Уже работающие провайдеры должны сообщить о себе не позднее 15 декабря 2023 года, указано в документах.
  • Хостинг-провайдеры, не попавшие в реестр, не смогут работать, отметил основатель и гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

#новость #роскомнадзор

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 Слегка Придурковатый

РКН - пидорас.

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Digital Engineer

Маркировка рекламы, маркировка доменов, маркировка браузера, маркировка каждого клика, маркировка скрола

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Asf

Маркировка маркировки 😁

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Serg L.

Как же они уже за..али с этим госконтролем всего и вся для ФСБ.

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Yuri

Как будто его не было ))) ща просто официально

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S1m0ne

Раньше про закрытость и самость интернетов СевКореи и Туркмении было смешно(

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Вадим Д.
«обеспечить доступ» ФСБ

Следом за таксистами. Ну правильно, чё там. Не проще сразу выпустить закон, что ВООБЩЕ ВСЕ должны сдавать данные, да ещё по папочкам раскладывать?

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Вухмьехжбэхлы

Если отвечать серьезно - не проще, т.к что-бы информацию отдать государству, надо что-бы государство в лице ведомств вроде Роскомнадзора, было готово эту информацию принять и использовать.

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Константин Гримм

РКН: "У нас не хватает мозгов, чтоб заблочить все VPN. Поэтому мы решили забанить всех хостеров, кто даёт возможность арендовать серверы за бугром."

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Muvandr

Не проще сделать тогда что то вроде китайского файрвола?

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Jian-Yang

РКН лучше бы не лез туда где вообще нулина, пусть лучше подумает сколько они полопают софта и сайтов, которые кстати например разрабатывались для налоговой и гос структур, есть сервера которые жизненно необходимые и «аналогов» нет, наверное нужно что то разработать, прежде чем садится и ехать.

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Как Бизнес, Бро?

Что под этим подразумевается- известно. Кому нужно- пишите в личку)

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Вадим Д.

Не-не, тащ майор, сами как-нибудь (-:

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Как Бизнес, Бро?

Сам ты майор, я капитан запаса)

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cepera

Ну все! Ждём блокировки DigitalOcean и Hetzner😊

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Jian-Yang

Да вот есть проблема куча гос софта завязано например на серверах и технологиях DigitalOcean и оно не переносится в принципе. ))) Сами себя поломают..

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Булка хлеба

А зарубежных всех перебанят? То есть все сервисы лягут? Учитывая что есть такая вещь как cdn

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Михаил

Думается мне, что у концу года или после НГ, уже не будет у нас свободного доступа к YT. Как и всех остальных кто будет мешать, спокойному прохождению важного события.

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Andrey

Ааа, про подготовку к электронному голосованию на выборах президента, это да четко!

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Леонид Гнездилов

Видимо государство все дела переделало в социальной сфере, нечем беднягам заняться

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Владимир Мананников

РНК НАСАТЬ НА ТЕБЯ всей страной , ты свои же государственные сайты даже положил - то есть дебилы даже не понимают что они делают - обезьяна с гранатой !

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Igor Zegers

Сложно жить среди динозавров!
А тем более что то им объяснять.

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Руссиано Цикорини

А вот это тот самый рубильник и есть, всё.

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Нейрослав Жепетеев

Какие они такие требования заставят выполнять? Не исполнят - заблокируют? Сами себе в тапки ссут.
Забанят всех, а потом будут жаловаться на отсутствие доступа к джой... многим базам своим же. Ну и обвинять санкции есессна.

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21 комментарий
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