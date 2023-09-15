Роскомнадзор начнёт вести реестр провайдеров хостинга Статьи редакции
Они должны быть зарегистрированы в России, расположить в стране серверы и «обеспечить доступ» ФСБ и Роскомнадзору.
- Роскомнадзор (РКН) будет отвечать за ведение реестра провайдеров хостинга — сформирует правила ведения, требования к провайдерам и будет их контролировать. Проекты постановлений об этом подготовило Минцифры, пишут «Ведомости». Документы вступят в силу 1 декабря 2023 года, после этого начнётся формирование реестра, прокомментировал изданию регулятор.
- Госдума в июле 2023 года приняла поправки в законы о создании нового реестра с обязательной регистрацией. С созданием реестра ужесточаются требования к хостинг-провайдерам, рассказал техдиректор Selectel Кирилл Малеванов. Они должны быть зарегистрированы в России, полностью разместить в стране вычислительные мощности, иметь технические возможности для защиты информации и установки технических средств противодействия угрозам.
- Также провайдеры хостинга должны будут использовать национальную систему доменных имен и «обеспечить доступ» ФСБ и РКН для проведения оперативно-розыскных мероприятий (что под этим подразумевается — неизвестно). Хостинг сможет предоставлять услуги только тем, кто прошёл аутентификацию. Её порядок определит правительство.
- Чтобы попасть в реестр, провайдеры должны будут отправить уведомление в РКН, его рассмотрят за 10 рабочих дней. Уже работающие провайдеры должны сообщить о себе не позднее 15 декабря 2023 года, указано в документах.
- Хостинг-провайдеры, не попавшие в реестр, не смогут работать, отметил основатель и гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.
207 показов
1K открытий
РКН - пидорас.
Маркировка рекламы, маркировка доменов, маркировка браузера, маркировка каждого клика, маркировка скрола
Маркировка маркировки 😁
Как же они уже за..али с этим госконтролем всего и вся для ФСБ.
Как будто его не было ))) ща просто официально
Раньше про закрытость и самость интернетов СевКореи и Туркмении было смешно(
Следом за таксистами. Ну правильно, чё там. Не проще сразу выпустить закон, что ВООБЩЕ ВСЕ должны сдавать данные, да ещё по папочкам раскладывать?
Если отвечать серьезно - не проще, т.к что-бы информацию отдать государству, надо что-бы государство в лице ведомств вроде Роскомнадзора, было готово эту информацию принять и использовать.
РКН: "У нас не хватает мозгов, чтоб заблочить все VPN. Поэтому мы решили забанить всех хостеров, кто даёт возможность арендовать серверы за бугром."
Не проще сделать тогда что то вроде китайского файрвола?
РКН лучше бы не лез туда где вообще нулина, пусть лучше подумает сколько они полопают софта и сайтов, которые кстати например разрабатывались для налоговой и гос структур, есть сервера которые жизненно необходимые и «аналогов» нет, наверное нужно что то разработать, прежде чем садится и ехать.
Что под этим подразумевается- известно. Кому нужно- пишите в личку)
Не-не, тащ майор, сами как-нибудь (-:
Сам ты майор, я капитан запаса)
Ну все! Ждём блокировки DigitalOcean и Hetzner😊
Да вот есть проблема куча гос софта завязано например на серверах и технологиях DigitalOcean и оно не переносится в принципе. ))) Сами себя поломают..
А зарубежных всех перебанят? То есть все сервисы лягут? Учитывая что есть такая вещь как cdn
Думается мне, что у концу года или после НГ, уже не будет у нас свободного доступа к YT. Как и всех остальных кто будет мешать, спокойному прохождению важного события.
Ааа, про подготовку к электронному голосованию на выборах президента, это да четко!
Видимо государство все дела переделало в социальной сфере, нечем беднягам заняться
РНК НАСАТЬ НА ТЕБЯ всей страной , ты свои же государственные сайты даже положил - то есть дебилы даже не понимают что они делают - обезьяна с гранатой !
Сложно жить среди динозавров!
А тем более что то им объяснять.
А вот это тот самый рубильник и есть, всё.
Какие они такие требования заставят выполнять? Не исполнят - заблокируют? Сами себе в тапки ссут.
Забанят всех, а потом будут жаловаться на отсутствие доступа к джой... многим базам своим же. Ну и обвинять санкции есессна.