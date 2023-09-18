Право
Полина Лааксо

Путин передал норвежские доли в сети типографий «Прайм принт» Росимуществу Статьи редакции

Они принадлежали Amedia Eastern Europe.

  • Росимущество получило во временное управление доли в типографиях сети в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
  • Активы принадлежали норвежской Amedia Eastern Europe (AEA). По данным сайта «Прайм принт», AEA считается вторым по величине медиахолдингом в Норвегии и занимает около 30% рынка ежедневной прессы европейской страны. Компания была единственным акционером сети в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным в Воронеже и Новосибирске.
  • По данным Rusprofile, юрлицо типографии в Нижнем Новгороде — АО «Прайм Принт Нижний Новгород» — ликвидировано.
  • В апреле 2022 года норвежская компания сообщила, что передаст сеть в управление тогдашнему главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, так как больше не может развивать полиграфический бизнес в стране из-за «действий России в Украине». С тех пор Муратова признали иноагентом (он покинул пост на время разбирательства), а деятельность газеты — нежелательной.
  • Возможность вводить временное управление над активами владельцев из «недружественных» стран предусмотрели ещё в апреле 2023 года. Уже в июле Путин передал Росимуществу доли иностранцев в российском юрлице Danone и пивоваренной «Балтике», а позже подписал закон, разрешающий исключать иностранцев из руководства «экономически значимых компаний».
Источник: BFM

#новость

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112 комментариев
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 Sith Bender
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Vlad P

вы бы еще 2008 вспомнили...

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2 комментария
Михаил Цветков

Пиздабол наш богоизбранный

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Alianis

Ну так на текущий не было, сейчас есть)

Я кстати к той новости на сайте что-то подобное и писал что так и будет

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2 комментария
Вася Пражкин

Там ключевые слова "на текущий момент". Грубо говоря - через пару минут уже будет "другой момент", со всеми вытекающими.

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Юрий Б.

Интересно мнение автоботов по этому поводу. Может быть, это другое?

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Марина Леопардовна

Окунулись в эру динозавров, давай возвращайся

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Сергей Леопольдович

Дык все просто. Это у этого господина ВВП планов таких нет. А у другого господина не менее ВВП таких планов громадье. Дискоммуникация, увы и ах ))))

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1 комментарий
Тимур Ахматгалеев

Ага тоже помню такие слова

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Степан Беленький

Сегодня, видимо, день цапцарапа

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Иван Помидоров

А мне сегодня новость запомнилась другая:

"Общие расходы Китая на исследования и разработки (НИОКР) в прошлом году превысили 3 триллиона юаней что эквивалентно 418,2 миллиарда долларов США. Это на 10,1% больше, чем годом ранее, о чём сообщило в понедельник, 18 сентября, Национальное бюро статистики.

Также отмечено, что расходы Китая на НИОКР в прошлом году подскочили на 7,7 процента в постоянных ценах, что выше целевого показателя годового роста на 7 процентов, установленного на период 14-й пятилетки (2021–2025 годы)."

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7 комментариев
Zamir Saidov
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Жони Деп

Это ещё слабый ответ на цапцарап миллиардов западом

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4 комментария
Quiz

Н - значит ̶Н̶а̶ш̶е̶ Национализация

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Нет

царъцарап

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Andrew K.

День, года уже идут

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Вадим Д.

Ну правильно, если бы не он, то кто?
Крепкий хозяйственник, у него не забалуешь!

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Степан Беленький
Росимущество получило во временное управление доли в типографиях сети в Москве

Так временно же. Хотя, нет ничего более постоянного чем временное. Ауф.

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S.Capusta

Ну теперь заживем!!
Ведь заживем, да?

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4 комментария
S1m0ne

<мем кейдж держит себя в руках на публике>

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3 комментария
Mr Black

Так….картофельный супермен с тобой не согласен😀

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Sергей Фeдoтов

Он - это кто?

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1 комментарий
Леонид Цветков

Крепкие хозяйственники у нас не в моде.

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Alex Lowen

Надо бы картину маслом написать или даже фреску для очередного храма: "Путин передает иностранные доли Росимуществу".

Можно все очень красиво изобразить. Путин и представители росимусщества с нимбами и все в золотом свете совершают акт передачи (лучше для этого изобразить свитки).
Где-то подальше на переферии в тени, ушло щурясь на копытах стоят группкой (но боятся подойти) те самые "иностранные партнеры". Они высовывают раздвоенные языки, бьют хвостами, но бессильны против божественной воли.
И лишь великий Путин еле читаемым, но все же явным жестом, дает понять - что двери рая открыты для всех. Нужно лишь покаяться и властелин примет тебя. Но покаяться чистосердечно! И чтобы это чистосердечие выражалось не только и не столько финансово, но и в политической лояльности. Ну это все база - 10 заповедей.

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Аккаунт отморожен

Под такое можно даже отдельный храм построить чтобы передать величие. Храм иностранных долей пресвятого В.

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6 комментариев
Невероятный Блондин

Всем пива за счет заведения 🍻

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Mr Black

Ага,если бы)

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Лихачев

Говори место и время, я выезжаю

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1 комментарий
Just a human

Благодатная почва для инвестиций, даже кндр думаю не захочет вкладываться

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Иван Хаманн

народ и партия едины©
так чит найдутся "свидетели самоговкусногопломбира" нести рубли на величие

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Vova Zhevnov

Ребят, если кто в курсе, можете рассказать как в других странах, кто-то передает кому-то и куда-то в управление российские активы?

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Книжный Червь

В Германии и Польше у Газпрома отобрали https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/en/germany-nationalizes-former-gazprom-subsidiary/a-63754453 Когда-то шла речь и про итальянский НПЗ Лукойла, но не в курсе, чем дело кончилось

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2 комментария
Варя Исаева

Не расскажем, это секрет

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Andrew K.

Только последствия будут разные, так как и причины были разные. Инвестиционный климат тех стран не упал, а у России он уже ниже плинтуса

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6 комментариев
Fledermausi

Росимущество значит. Дон.

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Максим Степанов

П-н отжимает активы у евро компаний и передаёт своим друзьям, попутно нагружая средней класс России своей страны до налогами, проверками, маркировкой
Европа в ответ отжимает имущество у среднего класса России.
Так это всё против кого?

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Сергей С.

В кризис бедные становятся беднее, а богатые - богаче. Это старая истина. Остаётся только догадаться, кто был триггером этого кризиса.

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1 комментарий
Серж

Как напоминает пропаганду большевичков до 1917)

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Edo Defor

Западная компания: ушла, поставив свои производства в России под угрозу
Путин: что бы предотвратить закрытие производств и управлять активами, временно передал их Росимуществу.
Комментаторы на vc: АРЯЯЯ ПЫПА ВОР ОБМАНЩИК

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Евгений

:…поставив СВОИ производства под угрозу…
:…предотвратить закрытие ЧУЖИХ производств и управлять ЧУЖИМИ активами…

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3 комментария
Just a human

А может не стоило отрезать пуповину от мировой экономики?

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Zloy Marketolog

Надёжнее вкладывать капиталы в России.
В.В. Путин

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Sith Bender

Но и родственников у Дона много.

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1 комментарий
Uuno Turhopuru

Эт точно...
https://www.rbc.ru/economics/11/09/2023/64fed8c19a79471abc50689a

Решетников назвал «путем в никуда» пересмотр…
Глава Минэкономразвития считает, что происходящие сейчас в стране процессы деприватизации…
www.rbc.ru
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2 комментария
Alex Lowen

В рубль!

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Kiss

Я один не понимаю, как президент страны может кому то какие то доли частных компаний передавать?)

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Александр Возженников

Ещё может и территории Китаю отдавать, всё может, выше только бог

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Серж

А прикинь в америке во время войны частным компаниям запретили гражданские авто выпускать.Ужис правда?

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1 комментарий
Дмитрий

Все правильно сделал, надо было еще до СВО национализировать все иностранные активы.

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Andrew K.

Чтобы как КНДР все обходили стороной

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1 комментарий
Alex Lowen

Ага, году в 1991 надо было начинать, когда гуманитарку от них получали.

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Премудрый пискарь

Ну ладно...

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неформат

путин много чего чего тут не написали, например https://www.rbc.ru/politics/18/09/2023/650879899a79470674d782be

Путин подписал указ о «цифровом паспорте»
Президент Владимир Путин приравнял предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной…
www.rbc.ru
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При себе ничего нет

Цифровой паспорт это для того чтоб за бугром ты не смог его здать и получить другой

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1 комментарий
Нинзя

О, Путин в топе на виси. Совсем загнулась площадка

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Alex Lowen

Не площадка, а бизнес среда в РФ.

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Юрий Антонов

Почему во временное?

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Вадим

Правильно! Гнать этих иностранцев паганой метлой! ;)

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Future Prophecies

Европка продолжает зарабатывать грязные деньги в РФ и платить налоги

Даже скандинавы

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Future Prophecies

Типичные комментаторы на vc:

Страны ЕС конфискуют и приватизирует имущество РФ - супер, так и надо

РФ вводит внешнее управление а ооо "рога и копыта"- ряяяя так нельзя, а что есть временно, не благоприятный климат для инвестиций)))0

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Just a human

Да пусть национализирует. Это же такой прекрасный ход, Венесуэла и Иран рукоплескают

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