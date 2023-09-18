Путин передал норвежские доли в сети типографий «Прайм принт» Росимуществу Статьи редакции
Они принадлежали Amedia Eastern Europe.
- Росимущество получило во временное управление доли в типографиях сети в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
- Активы принадлежали норвежской Amedia Eastern Europe (AEA). По данным сайта «Прайм принт», AEA считается вторым по величине медиахолдингом в Норвегии и занимает около 30% рынка ежедневной прессы европейской страны. Компания была единственным акционером сети в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным в Воронеже и Новосибирске.
- По данным Rusprofile, юрлицо типографии в Нижнем Новгороде — АО «Прайм Принт Нижний Новгород» — ликвидировано.
- В апреле 2022 года норвежская компания сообщила, что передаст сеть в управление тогдашнему главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, так как больше не может развивать полиграфический бизнес в стране из-за «действий России в Украине». С тех пор Муратова признали иноагентом (он покинул пост на время разбирательства), а деятельность газеты — нежелательной.
- Возможность вводить временное управление над активами владельцев из «недружественных» стран предусмотрели ещё в апреле 2023 года. Уже в июле Путин передал Росимуществу доли иностранцев в российском юрлице Danone и пивоваренной «Балтике», а позже подписал закон, разрешающий исключать иностранцев из руководства «экономически значимых компаний».
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вы бы еще 2008 вспомнили...
Пиздабол наш богоизбранный
Ну так на текущий не было, сейчас есть)
Я кстати к той новости на сайте что-то подобное и писал что так и будет
Там ключевые слова "на текущий момент". Грубо говоря - через пару минут уже будет "другой момент", со всеми вытекающими.
Интересно мнение автоботов по этому поводу. Может быть, это другое?
Окунулись в эру динозавров, давай возвращайся
Дык все просто. Это у этого господина ВВП планов таких нет. А у другого господина не менее ВВП таких планов громадье. Дискоммуникация, увы и ах ))))
Ага тоже помню такие слова
Сегодня, видимо, день цапцарапа
А мне сегодня новость запомнилась другая:
"Общие расходы Китая на исследования и разработки (НИОКР) в прошлом году превысили 3 триллиона юаней что эквивалентно 418,2 миллиарда долларов США. Это на 10,1% больше, чем годом ранее, о чём сообщило в понедельник, 18 сентября, Национальное бюро статистики.
Также отмечено, что расходы Китая на НИОКР в прошлом году подскочили на 7,7 процента в постоянных ценах, что выше целевого показателя годового роста на 7 процентов, установленного на период 14-й пятилетки (2021–2025 годы)."
Это ещё слабый ответ на цапцарап миллиардов западом
Н - значит ̶Н̶а̶ш̶е̶ Национализация
царъцарап
День, года уже идут
Ну правильно, если бы не он, то кто?
Крепкий хозяйственник, у него не забалуешь!
Так временно же. Хотя, нет ничего более постоянного чем временное. Ауф.
Ну теперь заживем!!
Ведь заживем, да?
<мем кейдж держит себя в руках на публике>
Так….картофельный супермен с тобой не согласен😀
Он - это кто?
Крепкие хозяйственники у нас не в моде.
Надо бы картину маслом написать или даже фреску для очередного храма: "Путин передает иностранные доли Росимуществу".
Можно все очень красиво изобразить. Путин и представители росимусщества с нимбами и все в золотом свете совершают акт передачи (лучше для этого изобразить свитки).
Где-то подальше на переферии в тени, ушло щурясь на копытах стоят группкой (но боятся подойти) те самые "иностранные партнеры". Они высовывают раздвоенные языки, бьют хвостами, но бессильны против божественной воли.
И лишь великий Путин еле читаемым, но все же явным жестом, дает понять - что двери рая открыты для всех. Нужно лишь покаяться и властелин примет тебя. Но покаяться чистосердечно! И чтобы это чистосердечие выражалось не только и не столько финансово, но и в политической лояльности. Ну это все база - 10 заповедей.
Под такое можно даже отдельный храм построить чтобы передать величие. Храм иностранных долей пресвятого В.
Всем пива за счет заведения 🍻
Ага,если бы)
Говори место и время, я выезжаю
Благодатная почва для инвестиций, даже кндр думаю не захочет вкладываться
народ и партия едины©
так чит найдутся "свидетели самоговкусногопломбира" нести рубли на величие
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Ребят, если кто в курсе, можете рассказать как в других странах, кто-то передает кому-то и куда-то в управление российские активы?
В Германии и Польше у Газпрома отобрали https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/en/germany-nationalizes-former-gazprom-subsidiary/a-63754453 Когда-то шла речь и про итальянский НПЗ Лукойла, но не в курсе, чем дело кончилось
Не расскажем, это секрет
Только последствия будут разные, так как и причины были разные. Инвестиционный климат тех стран не упал, а у России он уже ниже плинтуса
Росимущество значит. Дон.
П-н отжимает активы у евро компаний и передаёт своим друзьям, попутно нагружая средней класс России своей страны до налогами, проверками, маркировкой
Европа в ответ отжимает имущество у среднего класса России.
Так это всё против кого?
В кризис бедные становятся беднее, а богатые - богаче. Это старая истина. Остаётся только догадаться, кто был триггером этого кризиса.
Как напоминает пропаганду большевичков до 1917)
Западная компания: ушла, поставив свои производства в России под угрозу
Путин: что бы предотвратить закрытие производств и управлять активами, временно передал их Росимуществу.
Комментаторы на vc: АРЯЯЯ ПЫПА ВОР ОБМАНЩИК
:…поставив СВОИ производства под угрозу…
:…предотвратить закрытие ЧУЖИХ производств и управлять ЧУЖИМИ активами…
А может не стоило отрезать пуповину от мировой экономики?
Надёжнее вкладывать капиталы в России.
В.В. Путин
Но и родственников у Дона много.
Эт точно...
https://www.rbc.ru/economics/11/09/2023/64fed8c19a79471abc50689a
В рубль!
Я один не понимаю, как президент страны может кому то какие то доли частных компаний передавать?)
Ещё может и территории Китаю отдавать, всё может, выше только бог
А прикинь в америке во время войны частным компаниям запретили гражданские авто выпускать.Ужис правда?
Все правильно сделал, надо было еще до СВО национализировать все иностранные активы.
Чтобы как КНДР все обходили стороной
Ага, году в 1991 надо было начинать, когда гуманитарку от них получали.
Ну ладно...
путин много чего чего тут не написали, например https://www.rbc.ru/politics/18/09/2023/650879899a79470674d782be
Цифровой паспорт это для того чтоб за бугром ты не смог его здать и получить другой
О, Путин в топе на виси. Совсем загнулась площадка
Не площадка, а бизнес среда в РФ.
Почему во временное?
Правильно! Гнать этих иностранцев паганой метлой! ;)
Европка продолжает зарабатывать грязные деньги в РФ и платить налоги
Даже скандинавы
Типичные комментаторы на vc:
Страны ЕС конфискуют и приватизирует имущество РФ - супер, так и надо
РФ вводит внешнее управление а ооо "рога и копыта"- ряяяя так нельзя, а что есть временно, не благоприятный климат для инвестиций)))0
Да пусть национализирует. Это же такой прекрасный ход, Венесуэла и Иран рукоплескают