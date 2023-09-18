Путин подписал указ о «цифровом паспорте» — чтобы электронные документы, показанные в Госуслугах, принимали как бумажные Статьи редакции
В Минцифры предупредили, что это коснётся только «отдельных бытовых случаев».
- Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, документы, удостоверяющие личность, а также «иные выданные госорганами документы», которые россиянин предоставляет в электронном виде через мобильное приложение Госуслуг, будут по силе приравнены к бумажным оригиналам.
- Владимир Путин дал правительству три месяца на то, чтобы оно вместе с ФСБ определило, какие документы можно будет предъявлять в таком формате, в каких конкретных случаях, а также как эти сведения будут обрабатываться.
- В Минцифры при этом заранее подчеркнули, что «Госуслуги можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях».
- Правительство рассуждало о переходе на электронные паспорта ещё в 2019 году, но этого до сих пор не произошло. В феврале 2023 года Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева ввести цифровое удостоверение личности, которое можно было бы подтвердить через Госуслуги.
- В июле Минцифры также представило проект, который приравнивает электронные водительские права к физическим, чтобы водитель при необходимости мог показать инспектору QR-код с Госуслуг вместо бумажного документа.
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Отличный способ получить самостоятельно разблокированный телефон. Придется ездить с отдельным, на котором будут только госуслуги.
Ты Пабло Эскобар, что у тебя суперсекретная информация на телефоне, которую проверяют менты?
Не надо никакой конспирологии, это просто еще один способ идентификации человека. Не хочешь показывать телефон — таскаешь паспорт как и раньше. К тому же есть всякие примочки типа гостевого доступа на Айфоне и Secure Folder на Самсунгах.
рано или поздно вы самостоятельно же его и разблокируете если очень им захочется, вопрос времени
В андроиде вроде можно входить под вторым аккаунтом где свои приложения.
На заставку поставить нужную инфу, и не надо разблокировать...
Носить как и раньше бумажный никто не запрещает. Кажется, это проще схемы со вторым телефоном.
Алкоголь будут по ним продавать? Большинству этого хватит с лихвой.
Еще сразу повестку пришлют в личный кабинет, думаю. Так удобней
Я так понимаю 90% кейсов это алкоголь с сигаретами. Главное, чтобы по скрину с Госуслуг МФО займы не выдавали.
Затем изымут бумажные паспорта и хрен потом ты куда уедешь. И границы не надо закрывать.
А вы сейчас по внутреннему паспорту за границу ездите ,да?А расскажите еще что нибудь?
А типа не пускать тебя пограничникам мешает только то, что он бумажный, он непобедим?)
Я по электронному заграну.
Вы в курсе что на границе и так сверяют паспорта с базой данных? Если там поставили метку невыездной, так фиг и выедешь. Для этого цифровой паспорт и не нужен.
В других обстоятельствах стоило бы порадоваться, но в нашей скрепной державе - жди подвоха.
теперь мент не только паспорт будет отбирать, но и телефон
Мент - гопник.
Слыш мобиллу гони иначе пресану тебя
Теперь смогу купить Red bull без паспорта, но с телефоном
Ты выглядишь не как мужчина?
Спустя 5 лет когда это стало мейнстримом в Украине.
Так в этом нет ничего хорошего, чел.
Комментарий удален модератором
… а в США и вовсе такого нет из-за еще большей бюрократии. Украина лучше США? 🤔
Для контекста:
Внедрения опции добавить водительские права и удостоверения личности (Real ID) в условный Apple Wallet предоставляется лишь 4-мя штатами (из 50-ти). У остальных штатов цифровизация идет очень туго и вовсе не приоритет. Хотя вот вроде все технологии зарождаются в США…
Путин пользуется госуслугами?
Путин пользуется услугамиглубинногонарода
нет, в бункере интернет не ловит же)
Он пользуется государством.
Очень удобно. Пришла электронная повестка - хуяк и паспорт забанился, электронный рубль обнулился. И чеши Уася в военкомат, долг отдавать.
Цифровой военком ждет вас! ))))
Да, постоянно за всеми нами следит
А когда в России вместо бумажной гиганской бумажки сделают удобную карточку ID?
Норм пойду удалюсь
Вам идти для этого куда то надо?
ну да ну да как я в комментах об этом написал со ссылкой так и новость наклепали со ссылкой на тот же источник 🤡🤣
Тебе обидно чтоль?
Иди маме пожалуйся)
Похоже у нас скоро очень нуждаться в кадрах будет профессия обратной стороны интернета под названием "скамер" и сопутствующие к ним дополнительные)
А если серьёзно, то очень надеюсь на адекватную реализацию инициативы этой в направлении безопасности данных. А то при нынешней киберграмотности населения , утечек данных, защиты от кибератак, будет разгул мошенничества и кибер атак на ГУ 😔
В России как не крути, все равно будет личная явка, заявление и оригинал паспорта
Справедливо
Трафик в госуслуги нагоняют