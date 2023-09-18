Право
Полина Лааксо

Путин подписал указ о «цифровом паспорте» — чтобы электронные документы, показанные в Госуслугах, принимали как бумажные Статьи редакции

В Минцифры предупредили, что это коснётся только «отдельных бытовых случаев».

  • Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, документы, удостоверяющие личность, а также «иные выданные госорганами документы», которые россиянин предоставляет в электронном виде через мобильное приложение Госуслуг, будут по силе приравнены к бумажным оригиналам.
  • Владимир Путин дал правительству три месяца на то, чтобы оно вместе с ФСБ определило, какие документы можно будет предъявлять в таком формате, в каких конкретных случаях, а также как эти сведения будут обрабатываться.
  • В Минцифры при этом заранее подчеркнули, что «Госуслуги можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях».
  • Правительство рассуждало о переходе на электронные паспорта ещё в 2019 году, но этого до сих пор не произошло. В феврале 2023 года Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева ввести цифровое удостоверение личности, которое можно было бы подтвердить через Госуслуги.
  • В июле Минцифры также представило проект, который приравнивает электронные водительские права к физическим, чтобы водитель при необходимости мог показать инспектору QR-код с Госуслуг вместо бумажного документа.
Источник: РБК

#новость

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136 комментариев
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 Некто

Отличный способ получить самостоятельно разблокированный телефон. Придется ездить с отдельным, на котором будут только госуслуги.

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Ivan Mart

Ты Пабло Эскобар, что у тебя суперсекретная информация на телефоне, которую проверяют менты?

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96 комментариев
Бублик static void

Не надо никакой конспирологии, это просто еще один способ идентификации человека. Не хочешь показывать телефон — таскаешь паспорт как и раньше. К тому же есть всякие примочки типа гостевого доступа на Айфоне и Secure Folder на Самсунгах.

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6 комментариев
неформат

рано или поздно вы самостоятельно же его и разблокируете если очень им захочется, вопрос времени

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John Smith Junior

В андроиде вроде можно входить под вторым аккаунтом где свои приложения.

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2 комментария
Yury

На заставку поставить нужную инфу, и не надо разблокировать...

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3 комментария
Бинарный Ёж

Носить как и раньше бумажный никто не запрещает. Кажется, это проще схемы со вторым телефоном.

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Вадим Д.
это коснётся только «отдельных бытовых случаев»

Алкоголь будут по ним продавать? Большинству этого хватит с лихвой.

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Бабаевский по акции

Еще сразу повестку пришлют в личный кабинет, думаю. Так удобней

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Бублик static void

Я так понимаю 90% кейсов это алкоголь с сигаретами. Главное, чтобы по скрину с Госуслуг МФО займы не выдавали.

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2 комментария
При себе ничего нет

Затем изымут бумажные паспорта и хрен потом ты куда уедешь. И границы не надо закрывать.

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Серж

А вы сейчас по внутреннему паспорту за границу ездите ,да?А расскажите еще что нибудь?

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4 комментария
Gollut

А типа не пускать тебя пограничникам мешает только то, что он бумажный, он непобедим?)

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Нет

Я по электронному заграну.

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3 комментария
Dimitri

Вы в курсе что на границе и так сверяют паспорта с базой данных? Если там поставили метку невыездной, так фиг и выедешь. Для этого цифровой паспорт и не нужен.

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Вадимов Вадим

В других обстоятельствах стоило бы порадоваться, но в нашей скрепной державе - жди подвоха.

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Балкон.Ру
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Пряничный дедушка

теперь мент не только паспорт будет отбирать, но и телефон

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При себе ничего нет

Мент - гопник.
Слыш мобиллу гони иначе пресану тебя

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Aleksandr Dubrovin

Теперь смогу купить Red bull без паспорта, но с телефоном

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Серж

Ты выглядишь не как мужчина?

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3 комментария
Нет

Спустя 5 лет когда это стало мейнстримом в Украине.

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Антон Антонов

Так в этом нет ничего хорошего, чел.

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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k3rch

… а в США и вовсе такого нет из-за еще большей бюрократии. Украина лучше США? 🤔

Для контекста:
Внедрения опции добавить водительские права и удостоверения личности (Real ID) в условный Apple Wallet предоставляется лишь 4-мя штатами (из 50-ти). У остальных штатов цифровизация идет очень туго и вовсе не приоритет. Хотя вот вроде все технологии зарождаются в США…

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Пряничный дедушка

Путин пользуется госуслугами?

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Norman

Путин пользуется услугамиглубинногонарода

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Zloy Marketolog

нет, в бункере интернет не ловит же)

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unknown

Он пользуется государством.

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ArtemRE2

Очень удобно. Пришла электронная повестка - хуяк и паспорт забанился, электронный рубль обнулился. И чеши Уася в военкомат, долг отдавать.

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Валентин Форн

Цифровой военком ждет вас! ))))

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Строганов Иван

Да, постоянно за всеми нами следит

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Тоже хочу

А когда в России вместо бумажной гиганской бумажки сделают удобную карточку ID?

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Денис

Норм пойду удалюсь

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Серж

Вам идти для этого куда то надо?

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неформат

ну да ну да как я в комментах об этом написал со ссылкой так и новость наклепали со ссылкой на тот же источник 🤡🤣

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Марк Нилов

Тебе обидно чтоль?

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Александр Цурков

Иди маме пожалуйся)

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Александр Цурков

Похоже у нас скоро очень нуждаться в кадрах будет профессия обратной стороны интернета под названием "скамер" и сопутствующие к ним дополнительные)
А если серьёзно, то очень надеюсь на адекватную реализацию инициативы этой в направлении безопасности данных. А то при нынешней киберграмотности населения , утечек данных, защиты от кибератак, будет разгул мошенничества и кибер атак на ГУ 😔

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Тоже хочу

В России как не крути, все равно будет личная явка, заявление и оригинал паспорта

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Строганов Иван

Справедливо

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Just a human

Трафик в госуслуги нагоняют

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133 комментария
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