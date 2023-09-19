«Яндекс» подал иск к швейцарской Ultima Capital из-за прав на товарный знак Ultima в России Статьи редакции
Российская компания хочет использовать бренд в категориях аренды автомобилей и недвижимости, доставки еды, управления отелями и других услуг.
- «Яндекс» обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить охрану товарного знака Ultima по четырём классам услуг, пишет «Ъ». Иск оставлен без движения до 28 сентября 2023 года по формальным причинам.
- Сейчас права на бренд Ultima принадлежат швейцарскому оператору элитного жилья Ultima Capital. В «Яндексе» заявили, что обсуждают с ответчиком условия использования товарного знака, а иск был юридической формальностью, «чтобы вести переговоры дальше». По итогам обсуждения должно быть заключено соглашение, пояснили в компании.
- Опрошенные «Ъ» юристы, считают обращение «Яндекса» в суд логичным шагом, несмотря на переговоры со швейцарской компанией, поскольку закон предусматривает определённый порядок для процедуры досрочного прекращения правовой охраны. Если правообладатель не использовал товарный знак в оспариваемых категориях, то шансы у истца «довольно высокие», полагает юрист по интеллектуальной собственности Анастасия Сковпень.
- «Яндекс» использует бренд Ultima для обозначения премиальных тарифов заказа такси и доставки еды из ресторанов. В сфере туризма и аренды недвижимости компания развивает сервисы «Яндекс Аренда» и «Яндекс Путешествия», в которых товарный знак пока не используется.
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В целом обо всем договорились, а в суд подали чисто чтобы юристы наши в контру целыми днями не рубились.
А что жалко что-ли, что юристы в контру рубятся
Экономия должна быть экономной, а экономика должна быть экономической, а бизнес должен быть бизнесовым, а в контру играй дома ))
А почему они а не я?!
Он что в пояс кланяется и руки моет когда в/из общей коробки еду достает?
Не смешите меня
с учетом того, что в доставку идут самые бесполезные овощи, которым больше никто не платит, о какой премиальности может идти речь.
ну товарисч у вас и ЧСВ, как говориться от тюрьмы и сумы не зарекайся, мало ли что может случиться
Вообще в доставку идут и нормальные ребята, там постоянная текучка. Это способ временно заработать денег, пока ещё недостаточно квалифицирован для другой работы
это вы видимо в ультиме не заказывали))) часто вижу возле работы, там некоторые курьеры выглядят как модели
Следует не забывать, что ты такой же овощ в пищевой цепи денежных потоков, где существует ряд крупных и важных для планеты компаний, чьи сотрудники имеют выше твоих квалификацию и доходы, не говоря об объективной пользе обществу.
я самый главный овощ
Овощ, которому не платят там, где платят другим. Согласно твоим, не моим заключениям, так сложилось, потому что ты бесполезный.
я самый бесполезный
Теперь ты готов к заказу в Ultima.
Заказывал, кстати. Ничего премиального не увидел, кроме того, что курьер поприличнее выглядит и говорит «здравствуйте», а не «здрасьте»
Ну не стол же ему еще накрывать? Его дело аккуратно доставить, быть вежливым и хорошо выглядеть - а основная премиальность в блюдах/рестах
Достаточный перечень, чтобы остаться довольным. Нет?
ultima online такая, ну да, ну да, пошла я на кхм.
Если честно вся это возня с подобными товарными знаками напоминает цирк. Давно уже нужно сделать - используешь употребляемое слово в качестве товарного знака - не имеешь на него прав. Хочешь права создавай уникальное слово, которого нет в языке(ах) например dgssdgsdgder. Иначе бред получается.
так в русском языке нет слова ультима, шах и мат неудачник.
А причем тут русский язык?
при том, что здесь слово ультима "выдуманное"
Уверен на 100%? Ну посмотри перевод ultima с итальянского :)))
Причём тут твоё здесь? Иск в Швейцарии. Они на английском говорят.
где в статье хоть слово про швейцарию?
Я кстати в начальном комментарии имел ввиду не только Россию, а мир.
Зачем яндексу чуждое “ultima”? Согласно новым трендам
…. «Яндекс конченный»
«… окончательный»
Должно? Больше им ничего не должно?
Насколько я знаю, общепринятые слова и выражения не подлежат регистрации?
Хотя не понятно насколько Ultima - общеупотребляемо.
Ну вроде названий компаний таких не особо как бы и много. Обычно тарифы всякие премиум класса, типа как в такси
На данное наименование можно получить ТМ.
Ну да, правильно, это ж так — дань традиции, не более того.с требованием прекратить охрану товарного знака Ultima
Вот с фига ли? Потому что яшке он нужнее?
Сейчас швейцарская компания выступает в роли патентного тролля. Права на Ultima - у них... но в этих категориях знак не используется. Если Ultima хочет запустить свой сервис в РФ с таким названием - имеет полное право. Но верится в эти годы с трудом)
А так - их лишат прав на товарный знак. Но длится это будет годами и в нескольких судах параллельно. Поэтому проще договориться в частном порядке, что и происходит. Аргументом договориться на условиях яндекса будет суд, в котором у швейцарцев нет шансов. И не потому, что швейцарцы, а потому, что не используют.
Надеюсьони подали справедливый иск в Басманный суд?
Партнёрам и ленивым пользователям* Яндекса приготовиться (возмещать судебные издержки)
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*Закрывающим глаза на переплаты и некачественный сервис
Нет слов, других же слов нету...
Как там с опрятностью и манерами курьеров в Ultima? Кто поделится опытом взаимодействия?
Вполне себе. Одеты стильно, чистенько-опрятненько. Я буквально пару раз заказывала - оч понравились термопакеты, реально горячее приехало горячим
Гораздо всё приятнее, чем у обычных кур Яндекса. Хотя, наверное, тем, кто оставляет у двери — без разницы, какой там опрятный или нет курьер.
"Жопу поднял – место потерял" прокомментировал Волож.
В нашем великом и могучем других слов не нашлось... смешно...
Автор серии игр Ultima и производитель мебели Ultima такие:
Заголовки все прекрасней и прекрасней