Писатели Джордж Мартин, Джонатан Франзен и другие подали иск против OpenAI за нарушение авторских прав Статьи редакции
Они считают, что компания использовала «пиратские» копии их книг для обучения нейросетей и теперь «рассчитывает заработать миллиарды».
- Американская гильдия авторов и 17 писателей подали групповой иск против OpenAI, поскольку та якобы использовала их книги для обучения своих языковых моделей. Среди истцов — Джордж Р. Р. Мартин («Песнь льда и огня»), Майкл Коннелли (серия о детективе Гарри Босхе), Джонатан Франзен («Поправки», «Свобода»), Джон Гришэм («Фирма», «Дело о пеликанах») и другие.
- Согласно иску, OpenAI обучала модели GPT 3.5 и GPT 4 на «пиратских» версиях книг, которые были «написаны, отредактированы и выпущены профессионалами», и теперь «рассчитывает заработать миллиарды долларов» на продуктах, в основу которых легли упомянутые нейросети.
- Компания признавала, что использовала защищённый авторским правом контент, но не уточняла какой. Писатели предполагают, что их работы вошли в корпус обучающих текстов, поскольку ChatGPT пересказывает те детали из их книг, которые не упоминаются даже в отзывах в интернете.
- Это ставит под угрозу заработок писателей и их репутацию, поскольку пользователи пытаются писать с помощью чат-бота рассказы, имитирующие чужой стиль, и иногда продают их на Amazon — причём порой под именами существующих авторов.
- Писатели отмечают, что не хотят противостоять развитию ИИ, но считают незаконным использование произведений без разрешения. У авторов должно быть право запретить практику или согласиться, но в таком случае OpenAI должна выплачивать роялти. По мнению юристов, без книг подписавшихся под иском авторов «коммерческий продукт OpenAI был бы совершенно другим».
- Этот иск — не первый подобный, отмечает The Verge. Однако благодаря известным истцам может стать самым резонансным, полагает NYT. В компании на запрос изданий не ответили.
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Наверняка сами уважаемые авторы, обучались на чем-то, написанном другими авторами, от учебников до книг. Они загружали контент, созданный другими авторами, в собственный мозг, который со временем выдал результат в виде уже их собственных произведений. И заработали они на них миллионы. Вопрос - почему людям можно учиться на чужом контенте, а нейросети нет? Непонятно-с.
Open AI зарабатывает на этом деньги, никто не запрещает обучаться AI на тех же данных, на коих обучаются все... но цитирование защищенных материалов при одновременной ПРОДАЖЕ своих услуг — это вопрос не обучения, а прибылей
тут много векторов логики, которые не покрывает ваше замечание, некоторые будут открытыми спорами (этики, права), некоторые прозрачны как белый лист — например продажа (очень широкая, массовая, тиражная) цитат материалов и трудов, которые под лицензией
Вопрос не в обучении, но вопрос продаж услуг на основе имущественных прав третьих лицНепонятно-с
Почему не понятна проблема?
По вашей логике, если кто то убьет соседа молотком/топором, то виноват изобретатель/производитель молотка/топора.
виноват у убийстве тот, кто убивает, а не тот, кто владеет имущественными правами на изобретение, и даже не тот, кто самим молотком... что не умоляет этих прав
как-то вы жопой думаете, а не головой, жопой и читаете сообщения
Это как задача с вызывающе одеждой девушкой
Без молотка то преступления определенно не случилось бы
Верим?
Не обязательно, это могло быть первым попавшимся под руку оружием.
Обучаться и создавать самобытный продукт - это не тоже самое, что и просто компилировать разные труды без грамма индивидуального почерка
Тогда придется запретить 90% писателей.
Не помеха
ChatGPT / говнописатели
Пляхие нейлосети. Вначале отобрали работу у писателей жанра попаданцев, теперь рискуют обломать мечту Мартина - отправиться в Валинор, киданув всех на истинную концовку ИП. Там писатели фэнтези не хотят отчислить процент в Tolkien estate? Или сразу Томасу Мелори, оформившему легенду о короле Артуре, откуда торчат ноги у половины современной литературы?
Тоже не понимаю почему обучиться и писать человеку норм, а тут оказывается нет....
Сами то они на чем учились писать? Любой кто создает новое как минимум на 99% компилирует старое и хорошо если привносит 1% нового, но чаще просто ничего.
А что у попаданцев случился кризис жанра из за нейросетей?)
Кровь из глаз не потекла?) если нейросетка не обучалась на пациентах Кащенко, то она сможет гораздо лучше. Я тут такие эротические фанфики писал в чатгпт в стиле Дюма про рептилоидов и мушкетеров, уххх!
Настолько, что в США до сих пор забастовки продолжаются
Кризис среднего возраста полагаю
Смешно вам, но правы они
Версия ИИ может оказаться лучше, чем автора. Страшно им
Юристы OpeanAI, конечно же, не оказались неподготовленными к такому наезду
Совсем ослепли от жадности.
Смелые фантазии от посредственных авторов и их друзей
уместные претензии от владельцев имущественных прав при очевидном распространении третьими лицами имущества первых без выгод для владельца
Как они смогут доказать какой авторский контент они использовали? И почему именно пиратский, отредактированный профессионалами? Как они это поняли и на основе чего?
Почему есть претензии к чатику, а не к амазону, который распространяет неудобный им контент?
Должен ли Мартин заплатить потомкам людей, чьи идеи и персонажей он взял за основу своих произведений или это другое?
доказательство на обвинителе:
- компании права не давались на распространение
- материал есть в AI
- незаконные материалы в интернете не могут быть основанием от ухода от ответсвтенности законной уже
этого достаточно
если произведения защищены имущественными правами, то должен
должны ли вы монголо-татарам за свою землю? дом (где квартира)
а чего тогда владеете этим?
Да да да да, фантазии....
Скоро скиллбокс и гикбрейнс начнут выпускать пачками юристов для работы в сфере нейросетей.
Девизом этих юристов, видимо, будет "Главное не победа, а участие"
Я думаю, что доказать обучение ЧатГпт на конкретном авторе очень сложно. Скорее всего, это новая волна хайпа, может быть, даже поднятая по инициативе Опен АИ. В крайнем случае добавят исключения по запросам. Или дисклеймер, что все произведения можно использовать только в некоммерческих целях. А если чел, который юзал чатгпт для написания книжки, ее издаст, то это уже проблемы челика, либо издательства (которое изи подстрахуется строчкой в договоре, что произведение создано без использования нейросетей), а не чатгпт
Но ведь опен аи сами были некоммерческой организацией , куда Маск и прочие деятели вливали деньги, а потом внезапно стали коммерческой организацией.
Чудеса
Ожидаемый результат, если честно. Сначала, при анонсах и тестах мы молчим, а как начинает маячить успешным проектом, то сразу нарисовываются "убытки". К сожалению, так уж устроен этот хитрожопый мир.
Мартин, где продолжение «Песни льда и Пламени»? Ты все это время иск составлял, а не новую книгу писал?
вы не туда написали, но я ему передам
предполагают и подают в суд - это у них так работает?
предположения могут не совпадать с основными претензиями, так это и работает — когда ты выдвигаешь обвинения, то ты можешь предполагать все что угодно, тк ничто, даже поданное заявление и наличие/отсутствие претензий не налагает ограничений касательно прав предполагать что-либо
Пусть говна с лопаты навернут со своими гениальными произведениями, на 99% состоящих из переработок древнегреческих поэм.
Авторские права vs искусственный интеллект - кто победит?