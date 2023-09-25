В Беларуси физлицам запретили покупать, продавать, хранить и использовать дроны Статьи редакции
Исключение — компании и ИП, но им придётся запросить специальное разрешение.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О государственном учёте и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Он запрещает физлицам ввозить в страну, хранить, покупать и продавать, изготавливать и пользоваться дронами.
- Использовать гражданские дроны могут только компании и ИП для их «предпринимательской и профессиональной деятельности». Для этого им нужно получить разрешение у департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций.
- Положения про ввоз, изготовление и использование дронов вступают в силу одновременно с публикацией указа, про хранение и продажу — спустя полгода.
- Указ предусматривает создание «системы государственного учёта» беспилотников, принадлежащих организациям и предпринимателям, вести его также будет департамент по авиации.
- В течение полугода после публикации указа граждане Беларуси должны продать имеющиеся у них дроны компаниям или «передать их на хранение» в уполномоченную организацию, определённую правительством. Что это за организация — не уточняется.
- В России на сентябрь 2023 года в 65 регионах действует запрет на использование дронов. Его начали вводить ещё в конце 2022-го.
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Считайте это бета-тестом для другой страны
Да уж, у дронов и так судьба была сложная, а теперь с военным конфликтом вообще гайки закрутят. А если еще расследования оппозиции вспомнить...
Я все жду, когда появятся дроны размером с кулак и грамм 100 максимум, но при этом с хорошей камерой, и которыми не надо управлять в принципе. Высота и дальность вообще пох. Микро размер, камера и бесшумность. Такой личный оператор в городе.
Таракан усатый. Всё как обычно: не хватает мозга найти компромисс, будем запрещать
А это не компромисс?
В слову, в штатах только после разрешения у авиации можно дрон запускать. Там, видимо, американские тараканы.
Дронами не пользовался и не планирую. Так что в принципе нормально. А теперь если что-то полетит - то меньше времени определять чье оно.
Держи в курсе
Ну, сразу видно, что вообще нифига не понимаешь, но вставить свое я-то надо
Подпишусь на тебя чтобы быть в курсе, вдруг что изменится.
На 15 рублей то дрон не купишь
А радиоуправляемые вертолеты можно юзать?
Бумажные самолётики тоже нельзя.
беларуский фашизм
А в Канаде какой?🤣
P.s. БелОрусСкий
Обратно в средневековье. Это такой хитрый план. Сделать из рф и бр новые переферии, лет на 20 их закупорить, а потом можно опять там бизнес вести.
Чей план?
Как всегда в точку
И ведь утрутся. Простят тирану и это преступление против человечества.
Доколе?
Нет предела низости.
У них вся страна вышла, только вот силивики бессовестные и чинуши были против. Вот и подавили жестко
Наш узурпатор глянул на их опыт, глянул на назарбаева и заебашил финт
И изготавливать. Авиамоделист это теперь экстремист или террорист?
Текст на этой картинке все портит.
Внезапно, клипмейкеры и киностудии в цене
А что случилось ,что это за запреты такие
Дрон есть? А если найду?
Вроде дроны картошке мешают расти. Урожай потом слабый.
Сам не умею, так и остальным запрешчу!
Большая муха в доме не является маленьким дроном?
дед сходит с ума
2 деда
Типо, потом, спустя какое-то время, их дадут забрать обратно?
если откроешь ЮЛ и получишь разрешение наверное только тогда
Правильно,заведи робособаку,пришьют терроризм🤣
Даже такие?
Продам FPV Дрон) состояние нового) недорого
самовывоз из РБ?
Продам FPV Дрон, 2 года б/у, состояние нового) недорого
Как тут удалить комментарий?)