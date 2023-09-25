Право
Евгения Евсеева

В Беларуси физлицам запретили покупать, продавать, хранить и использовать дроны Статьи редакции

Исключение — компании и ИП, но им придётся запросить специальное разрешение.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О государственном учёте и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Он запрещает физлицам ввозить в страну, хранить, покупать и продавать, изготавливать и пользоваться дронами.
  • Использовать гражданские дроны могут только компании и ИП для их «предпринимательской и профессиональной деятельности». Для этого им нужно получить разрешение у департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций.
  • Положения про ввоз, изготовление и использование дронов вступают в силу одновременно с публикацией указа, про хранение и продажу — спустя полгода.
  • Указ предусматривает создание «системы государственного учёта» беспилотников, принадлежащих организациям и предпринимателям, вести его также будет департамент по авиации.
  • В течение полугода после публикации указа граждане Беларуси должны продать имеющиеся у них дроны компаниям или «передать их на хранение» в уполномоченную организацию, определённую правительством. Что это за организация — не уточняется.
  • В России на сентябрь 2023 года в 65 регионах действует запрет на использование дронов. Его начали вводить ещё в конце 2022-го.

#новость #беларусь #дроны

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126 комментариев
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 Невкусно и грустно

Считайте это бета-тестом для другой страны

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Ware Wow

Да уж, у дронов и так судьба была сложная, а теперь с военным конфликтом вообще гайки закрутят. А если еще расследования оппозиции вспомнить...

Я все жду, когда появятся дроны размером с кулак и грамм 100 максимум, но при этом с хорошей камерой, и которыми не надо управлять в принципе. Высота и дальность вообще пох. Микро размер, камера и бесшумность. Такой личный оператор в городе.

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1 комментарий
Иван Серик
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EXIF

Таракан усатый. Всё как обычно: не хватает мозга найти компромисс, будем запрещать

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умный человек
Использовать гражданские дроны могут только компании и ИП для их «предпринимательской и профессиональной деятельности». Для этого им нужно получить разрешение у департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций.

А это не компромисс?
В слову, в штатах только после разрешения у авиации можно дрон запускать. Там, видимо, американские тараканы.

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74 комментария
Капибара

Дронами не пользовался и не планирую. Так что в принципе нормально. А теперь если что-то полетит - то меньше времени определять чье оно.

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fullstackoff

Держи в курсе

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unknown

Ну, сразу видно, что вообще нифига не понимаешь, но вставить свое я-то надо

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Reborn Soul

Подпишусь на тебя чтобы быть в курсе, вдруг что изменится.

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Давид Каминер

На 15 рублей то дрон не купишь

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Revenant

А радиоуправляемые вертолеты можно юзать?

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lakoros

Бумажные самолётики тоже нельзя.

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1 комментарий
PANKRAT EROFEEV

беларуский фашизм

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John Doe

А в Канаде какой?🤣

P.s. БелОрусСкий

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4 комментария
Artem 69

Обратно в средневековье. Это такой хитрый план. Сделать из рф и бр новые переферии, лет на 20 их закупорить, а потом можно опять там бизнес вести.

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Valdemar

Чей план?

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4 комментария
debil
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Амбассадор Черноголовки

Как всегда в точку

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Виктор Петров

И ведь утрутся. Простят тирану и это преступление против человечества.
Доколе?
Нет предела низости.

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Тау Техно Механикус

У них вся страна вышла, только вот силивики бессовестные и чинуши были против. Вот и подавили жестко
Наш узурпатор глянул на их опыт, глянул на назарбаева и заебашил финт

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Den
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Бинарный Ёж

И изготавливать. Авиамоделист это теперь экстремист или террорист?

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Иван Пелля
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Иван Помидоров

Текст на этой картинке все портит.

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Невероятный Блондин

Внезапно, клипмейкеры и киностудии в цене

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Михаил Репейников

А что случилось ,что это за запреты такие

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Слегка Придурковатый

Дрон есть? А если найду?

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Владимир Зыков

Вроде дроны картошке мешают расти. Урожай потом слабый.

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Вадим Д.

Сам не умею, так и остальным запрешчу!

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Вася Пражкин

Большая муха в доме не является маленьким дроном?

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Valentin Sadok

дед сходит с ума

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Maxim Sergeevich

2 деда

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енот
или «передать их на хранение»

Типо, потом, спустя какое-то время, их дадут забрать обратно?

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Дмитрий Зима

если откроешь ЮЛ и получишь разрешение наверное только тогда

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Mr Black

Правильно,заведи робособаку,пришьют терроризм🤣

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Илья Цыганков
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Тоже хочу

Даже такие?

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Павел Марченко

Продам FPV Дрон) состояние нового) недорого

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Дмитрий Зима

самовывоз из РБ?

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1 комментарий
Павел Марченко

Продам FPV Дрон, 2 года б/у, состояние нового) недорого

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Павел Марченко

Как тут удалить комментарий?)

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123 комментария
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