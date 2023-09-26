Минцифры объяснило, как будут работать компенсации пострадавшим от утечек личных данных при принятии законопроекта Статьи редакции
По плану, выплаты будут считаться смягчающим обстоятельством при назначении компании оборотного штрафа за утечку.
- В правительстве России поддержали идею компенсаций пострадавшим от утечек персональных данных по законопроекту об оборотных штрафах за них, сообщило Минцифры.
- Если компания, допустившая нарушение, выплатит деньги, это будет считаться смягчающим обстоятельством. В этом случае к ней будут применяться «пониженные оборотные штрафы», объяснило ведомство.
- Министерство рассказало, как может быть устроен процесс выплат. Сначала компания сообщает пользователю об утечке по SMS или почте и указывает, готова ли она выплатить компенсацию. Минцифры также разместит эту информацию на Госуслугах.
- Пользователь в течение 15 рабочих дней должен будет подать заявку на Госуслугах на возмещение ущерба. После получения заявок компания в течение 20 рабочих дней рассчитает объём выплаты и направит через Госуслуги своё предложение всем обратившимся.
- После этого пользователь может принять предложение или отказаться от него, также в течение 20 рабочих дней. Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, компания должна будет выплатить её в течение пяти рабочих дней. Что будет, если согласится меньшее количество пользователей, ведомство не уточняет.
- РБК сообщало, что законопроект о штрафах за утечки направили в правительство, в июле 2023 года. Предполагаемые штрафы — от 3 млн до 15 млн рублей в зависимости от количества пострадавших. За повторную утечку — 0,1-3% от выручки за год, предшествующий нарушению, или за часть текущего года.
- До этого, в 2022 году, Минцифры предлагало создать за счёт оборотных штрафов спецфонд для выплат компенсаций тем, кто пострадал от утечек. Интернет-компании и банки эту инициативу раскритиковали, как и идею выплачивать деньги пострадавшим до суда, чтобы уменьшить сумму штрафа, писали «Ъ» и «Ведомости».
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Ну да, конечно, так всё и будет...
Да тут суть скорее в том, чтобы показать, что всё типа хорошо и под контролем
Имитация кароч
То есть компании сами должны будут признаться в учетке? Очень сомневаюсь
Все равно правда вскроется. Если не признаются, то понесут ущерб репутации
Ущерб репутации в РФ? Смешно.
А что смешного? Я думаю Яндекс еде 2 года назад вообще было не смешно, когда они потеряли данные клиентов. Доверие нарушается
Да им глубоко начихать на данные пользователей
И много ли пользователей отказались от Яндекса посте утечки?
Наверняка меньше 1%. Копейки.
Ты что угодно можешь делать, но люди всё забывают.
Но коллективный иск все же подан)
И уверен, что среди подавших большинство продолжает использовать Яндекс.
Потому что физически невозможно отказаться от него в текущем развитии их монополии.
Там ведь яндекс еда была. Люди могли уйти в деливери чисто из за протеста. Хотя оба сейчас принадлежет яндексу
Это потому что альтернатив нет, вот мы и терпим
В России уже привыкли к постоянным сливам данных, то у одной компании то у другой, эти новости уже как фоном идут, и на репутацию не влияют. У той же яндекс еды не просели показатели
Яндекс по закону сливает всю инфу ФСБ. А оттуда за денежку она уходит кому угодно.
Вы наверняка когда-то получали от американских компаний письма вида «нам очень жаль, но вот такое случилось». Думаете, они это делают по доброте душевной? Там просто такая законодательная система, когда чем дальше затягиваешь, тем больше теряешь: выгоднее всего инвестировать в защиту данных заранее и не допускать утечки; если же данные утекли, но ты признался в этом сам, то зачастую сможешь отделаться письмом с извинениями; но если попытаешься утаить и это потом вскроется, то компания может получить серьезный штраф, а менеджмент — тюрьму. Хоть и под страхом санкций, но компании признаются сами. Если бы в России можно было выстроить такую же систему (а не копеечные штрафы для многомиллиардного Яндекса), то компании точно так же признавались бы сами (и внимательнее следили за сохранностью данных).
Есть, кстати, закон об утечке данных в РФ и компании обязаны сообщать в надзорные органы. Но, кажется, там нет ничего о информировании населения
Ну так ведь проще: слил данные, сразу признался, что слил, заплатил отступные, чтоб не возмущались люди, и готово)
Судя по всему 80% пострадавших должны «взять» кредиты в микрофинансовых организациях, и только тогда компания возместит кредит и все проценты? Верю сразу. Все продумано, как швейцарские часы, если я все правильно понял. 😉
Не, компания озвучивает сумму компенсации и 80% обратившихся должны дать согласие касательно размера. Тогда выплатят
А, вон как! Ну тогда это все меняет 😂
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Что-то похоже работать не будет.
Набрать 80 процентов это нереально
А почему нет? Альтернатива - подать коллективный иск, это сложнее
Вы участвовали в собраниях собственников жилья?
Я старший по подъезду. К сожалению, я представляю что это такое. Но здесь если тебе предложат 5000 рублей, то ты с радостью согласишься. Набрать 80% вполне реально
Да уже и так всё посливали где можно) уже всё
Поддержать не значит начать что-то делать))))
Там ещё сроки просто супер. Ждать будешь — не дождёшься
То есть верно ли я понимаю, что во всяких конторах мне надо регистрировать телефон и емейл, которыми пользуюсь?
Чтобы получить смс или сообщение на почту при возможном сливе …
А потом эти данные сольют?…
"Компания сообщает пользователю...". Я думаю наш телефон у них точно будет)
Ну так и написано в тезисах статьи
Я спец завожу номер чтобы потом им не пользоваться
И подписываюсь как Киану Ривз
Гуляй, рванина, от рубля и выше
"Что будет, если согласится меньшее количество пользователей, ведомство не уточняет."-вот хотелось бы узнать , что будет
Скорее всего это чисто бумажный законопроет, который на практике мы даже не увидим
либо персональные данные резко перестанут утекать, либо будет делить 20к на несколько млн. человек
Странный закон. Почти всю инфу, которую можно купить в Даркнете сливают сотрудники МВД и ФСБ. К ним будут штрафы применяться?
В итоге толкового ниче не объяснили
Инициатива звучит красиво, но как обычно обогатятся все кроме пострадавших))