Госдума одобрила законопроект о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание дополнительных услуг Статьи редакции
А также о штрафах до 300 тысяч рублей за отказ рассматривать жалобы.
- Госдума одобрила во втором чтении законопроект о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание товаров, работ и услуг за дополнительную плату до заключения договора о покупке основных.
- Речь идёт об условиях, когда приобретение чего-либо «обязательно для получения основной услуги или покупки». Штраф за нарушение для должностных лиц может составить от 2000 до 4000 рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
- Также законопроект вводит штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении жалоб потребителей: для должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
- В окончательном третьем чтении Госдума рассмотрит документ 28 сентября 2023 года.
907 показов
1.3K открытий
Ну то есть штраф уже будет включён в допы при покупке коврика к автомобилю, лол.
Коврики только что подорожали на 40 тыщ
Ага и к телефону приплюсуют 40 тыс
Ага, совершенно согласна 😄
Так на сайте суда отобразится
Коврики то ещё можно вернуть. А вот всякие навязанные услуги сопровождения в виде флешки или карты помощи на дорогах - уже вряд ли.
Надеюсь 40 за каждый случай навязывания
Автодилеры напряглись😂
а тут прикол для всех вообще другой. можно спокойно скосить под то, что это не навязывание. пойди докажи ещё свою правоту
Ну да. Скорее всего сделают как один продукт вместе со всеми допами. А не хочешь, жди под заказ полгода.
Ну и как теперь в М-видео будут продавать доп.гарантии?)
Да какие там доп гарантии... Как к ноутбуку сумку продавать теперь?😁
Куда пожаловаться на навязывание услуг ПФР? Хочу получать отчисления кешем и инвестировать их самостоятельно.
Прекратите раскачивать
Работай в чёрную, ёпта!
Осаго это касается ?
ОСАГО по-прежнему нельзя купить где дешевле без накруток?
Ведь как нигде при оформлении осаго в офисах навязывают допы
Можно сразу каждому депутату начислить по 40к штрафа за навязывание платных услуг ОРД по маркировке рекламы, которая обязательна для получения основной услуги.
Банков касается или мимо кассы
Если речь про навязанные страховки при кредите, то это крах банковской системы 😜
Если это коснется банковских страховок, то ничего не изменится толком. Там и сейчас стоимость страховки до половины суммы кредита доходит порой
О, опсосы утрутся своими хренями с автоподключением!!!
Можно я в этом учавствовать не буду?
Время засрать эту идею в комментах.
Round. Fight.
А в чем идея? Закон звучит как популистский вброс. Я не уверен что он работать будет. Кто и как регулировать это навязывание? Я вот захожу в приложение Сбера и мне в лицо сторис с новой кредитной картой или смс ки о новых инвест счетах и тд. Оно мне надо? Нет. Навязывание?
Вы из тех кто мечтает что он будет лежать на диване а за него специальные люди будут искать и подавать от его имени в суд,?
Считаешь что навязывают что либо где либо,поднимаешь попку и идешь в суд в соответствии с новым законом)
Ты слишком глуп, чтобы понять такой простой закон? Причем тут приложение Сбера? Ну научись ты читать то...
Ничего не понятно, но очень интересно
Красава👍🏻
А если в рекламе написано, что цена на товар от xxx, а по факту ты можешь купить за xxx при условии, что (например первый взнос 99.9% от цены), то это считается навязыванием допкслуг?