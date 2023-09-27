Право
Маша Цепелева

Госдума одобрила законопроект о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание дополнительных услуг Статьи редакции

А также о штрафах до 300 тысяч рублей за отказ рассматривать жалобы.

  • Госдума одобрила во втором чтении законопроект о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание товаров, работ и услуг за дополнительную плату до заключения договора о покупке основных.
  • Речь идёт об условиях, когда приобретение чего-либо «обязательно для получения основной услуги или покупки». Штраф за нарушение для должностных лиц может составить от 2000 до 4000 рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
  • Также законопроект вводит штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении жалоб потребителей: для должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
  • В окончательном третьем чтении Госдума рассмотрит документ 28 сентября 2023 года.

#новость #законы

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 Слегка Придурковатый

Ну то есть штраф уже будет включён в допы при покупке коврика к автомобилю, лол.

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Дмитрий Зима

Коврики только что подорожали на 40 тыщ

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Серж

Ага и к телефону приплюсуют 40 тыс

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Екатерина Павлова

Ага, совершенно согласна 😄

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Валерий

Так на сайте суда отобразится

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V M

Коврики то ещё можно вернуть. А вот всякие навязанные услуги сопровождения в виде флешки или карты помощи на дорогах - уже вряд ли.

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Дядя Федор

Надеюсь 40 за каждый случай навязывания

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Evgeny Tsarkov

Автодилеры напряглись😂

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Микростефан

а тут прикол для всех вообще другой. можно спокойно скосить под то, что это не навязывание. пойди докажи ещё свою правоту

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Evgeny Tsarkov

Ну да. Скорее всего сделают как один продукт вместе со всеми допами. А не хочешь, жди под заказ полгода.

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Макс Медведев

Ну и как теперь в М-видео будут продавать доп.гарантии?)

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Alex Shevchenko

Да какие там доп гарантии... Как к ноутбуку сумку продавать теперь?😁

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Бинарный Ёж

Куда пожаловаться на навязывание услуг ПФР? Хочу получать отчисления кешем и инвестировать их самостоятельно.

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Андрей Шмиг

Прекратите раскачивать

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Слегка Придурковатый

Работай в чёрную, ёпта!

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Cidirw Cidirw

Осаго это касается ?

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V M

ОСАГО по-прежнему нельзя купить где дешевле без накруток?

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Cidirw Cidirw

Ведь как нигде при оформлении осаго в офисах навязывают допы

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Zloy Marketolog
когда приобретение чего-либо «обязательно для получения основной услуги или покупки»

Можно сразу каждому депутату начислить по 40к штрафа за навязывание платных услуг ОРД по маркировке рекламы, которая обязательна для получения основной услуги.

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Artu

Банков касается или мимо кассы

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V M

Если речь про навязанные страховки при кредите, то это крах банковской системы 😜

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Дмитрий Зима

Если это коснется банковских страховок, то ничего не изменится толком. Там и сейчас стоимость страховки до половины суммы кредита доходит порой

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Вадим Д.

О, опсосы утрутся своими хренями с автоподключением!!!

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NN

Можно я в этом учавствовать не буду?

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Арам Манучарян

Время засрать эту идею в комментах.
Round. Fight.

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Инженер-душнила

А в чем идея? Закон звучит как популистский вброс. Я не уверен что он работать будет. Кто и как регулировать это навязывание? Я вот захожу в приложение Сбера и мне в лицо сторис с новой кредитной картой или смс ки о новых инвест счетах и тд. Оно мне надо? Нет. Навязывание?

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Серж

Вы из тех кто мечтает что он будет лежать на диване а за него специальные люди будут искать и подавать от его имени в суд,?
Считаешь что навязывают что либо где либо,поднимаешь попку и идешь в суд в соответствии с новым законом)

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meis

Ты слишком глуп, чтобы понять такой простой закон? Причем тут приложение Сбера? Ну научись ты читать то...

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Инженер-душнила

Ничего не понятно, но очень интересно

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Павел Кузнецов

Красава👍🏻

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IgLa

А если в рекламе написано, что цена на товар от xxx, а по факту ты можешь купить за xxx при условии, что (например первый взнос 99.9% от цены), то это считается навязыванием допкслуг?

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28 комментариев
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