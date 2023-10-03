Право
Полина Лааксо

Суд признал законным штраф для Apple на 1,1 млрд рублей — ФАС выписала его за запрет на оплату покупок в обход App Store Статьи редакции

Регулятор признал компанию нарушителем антимонопольного законодательства.

  • В октябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила Apple в нарушении законов из-за запрета размещать внутри iOS-приложений ссылки на оплату покупок вне App Store. А в январе 2023 года назначила штраф в 1,17 млрд рублей.
  • Законность штрафа сначала подтвердил Арбитражный суд Москвы — в мае 2023 года. В июле американская корпорация подала апелляцию в Девятый арбитражный апелляционный суд, но тот её отклонил, сообщила ФАС.
  • Антимонопольная служба уже штрафовала Apple в апреле 2021 года — на 906,29 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением. Тогда жалобу подала «Лаборатория Касперского» из-за сервисов родительского контроля.
  • В июле 2022 года ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. Уже в сентябре компания убрала запрет для разработчиков из России.

#новость #фас #apple

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27 комментариев
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 Иван Серик
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Zamir Saidov

Не понимаю я таких претензий. Там же монополией не пахнет. Хочешь покупать на что-то не из епл стора, иди на андроид. Рыночек.

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Ware Wow

да и вообще как бы их платформа, их правила.

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Покупай для Айфона в Плей Маркете?

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Zamir Saidov

Смысл в том, что если яблоко лепит преграды, всегда можно свалить к конкурентам.

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ONE MAN BRAND

Смысл в том, что должен быть лицензированный OneManBrandStore, с которого можно скачивать, устанавливать и оплачивать приложения для iOS

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Дмитрий Зима

Тоже не понимаю я многих антимонопольных притензий. Вот подключу я на сайте у себя юкассу, а кто-то захочет Сбер, кому-то робокассу дай, кому-то еще чего. И что, монопольщики тоже должны возбудиться? Тем более многие сервисы можно купить к примеру на сайте и пользоваться потом на айфоне, и все уже покупка не через апл

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Mark

лоббисты RuStore detected

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S.Capusta

Островитяне с копьями решили апгрейдить двигатель AMG.))

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Вадим Д.

Хе-хе, было бы крайне странно, ежели не признал бы.
Штрафодобыча идёт, стабильность.

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ONE MAN BRAND

У кого еще перестала работать оплата через спецсчет Билайн ставь лайк

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Полина Лааксо
Автор

спецсчет — это как? в смысле мобильный? давно? у меня в тот четверг еще прошла без проблем...

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ONE MAN BRAND

В тот четверг прошла, в этот понедельник уже нет) вообще ни одно приложение не скачивается, просит пополнить, хотя там кэс

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Полина Лааксо
Автор

ну ешкин кот, у меня завтра как раз должно быть списание... ну что за нехорошие новости вы принесли в и без того не лучший день!

билайну писать не пробовали?

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ONE MAN BRAND

У меня Безлимит (реселлер), говорит у них все ок. Возможно что-то со стороны appstore в моем конкретном случае

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ONE MAN BRAND

Мобильный. Когда первая цифра кода не 9, а 6

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LAPIN SECURITY

Главное, что бы apple не заблокировал AppStore в России 😂

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Владимир Покуц

А уже были такие идеи)

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Настя Савельева

Прикольные такие размеры штрафа) Понятно, почему так сильно нападали

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Vladimir Lebedev

А может кто-то объяснить, как это ограничение у Apple работает?
Вот есть Деливери или какой-нибудь самокат - привязал карту, оплатил - всё мимо Apple Pay.
При этом, когда лет 5 назад мы писали приложения для научных журналов, их банили, если журнал подписной и подписку нельзя оплатить через Apple Pay.

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Невероятный Блондин

Так:

В марте 2021 года Apple разрешила размещать ссылки на оплату подписки разработчикам приложений, которые предоставляют медиаконтент.

Netflix например, уже давно разместил в приложении такую кнопку для оплаты через их сайт.

Но ФАС видит только 1.17млрд, а разрешение размещать ссылки еще с марта 2021 года — не видит.
Так это работает.

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Vladimir Lebedev

С начала пандемии точно работала оплата доставки еды картой (на самом деле гораздо раньше, но тогда у меня айфона не было - не могу верифицировать). Как эпл это регулирует?

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kova7ev

"американская корпорация подала апелляцию в Девятый арбитражный апелляционный суд" - наивные

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Невероятный Блондин
В октябре 2021 года ФАС обвинила Apple в нарушении законов из-за запрета размещать внутри iOS-приложений ссылки на оплату покупок вне App Store. А в январе 2023 года назначила штраф в 1,17 млрд рублей.

Следим за руками: март - октябрь
В марте 2021 года Apple разрешила размещать ссылки на оплату подписки разработчикам приложений, которые предоставляют медиаконтент.

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Невероятный Блондин

@Полина Лааксо без этого, новость не отражает ситуацию всесторонне.

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Император Нолимоций

Не понимаю, зачем Apple в принципе участвует в этой клоунаде. Отключили бы App Store уже, устроили бы гойдофагам «за что боролись». Видимо, разведданные всё же ценнее. Это понимаю.

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Krem-brulee

Без App store айфоны не нужны будут, упадет продажа в России, вот и потому не отключают

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