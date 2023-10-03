Суд признал законным штраф для Apple на 1,1 млрд рублей — ФАС выписала его за запрет на оплату покупок в обход App Store Статьи редакции
Регулятор признал компанию нарушителем антимонопольного законодательства.
- В октябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила Apple в нарушении законов из-за запрета размещать внутри iOS-приложений ссылки на оплату покупок вне App Store. А в январе 2023 года назначила штраф в 1,17 млрд рублей.
- Законность штрафа сначала подтвердил Арбитражный суд Москвы — в мае 2023 года. В июле американская корпорация подала апелляцию в Девятый арбитражный апелляционный суд, но тот её отклонил, сообщила ФАС.
- Антимонопольная служба уже штрафовала Apple в апреле 2021 года — на 906,29 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением. Тогда жалобу подала «Лаборатория Касперского» из-за сервисов родительского контроля.
- В июле 2022 года ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. Уже в сентябре компания убрала запрет для разработчиков из России.
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Не понимаю я таких претензий. Там же монополией не пахнет. Хочешь покупать на что-то не из епл стора, иди на андроид. Рыночек.
да и вообще как бы их платформа, их правила.
Покупай для Айфона в Плей Маркете?
Смысл в том, что если яблоко лепит преграды, всегда можно свалить к конкурентам.
Смысл в том, что должен быть лицензированный OneManBrandStore, с которого можно скачивать, устанавливать и оплачивать приложения для iOS
Тоже не понимаю я многих антимонопольных притензий. Вот подключу я на сайте у себя юкассу, а кто-то захочет Сбер, кому-то робокассу дай, кому-то еще чего. И что, монопольщики тоже должны возбудиться? Тем более многие сервисы можно купить к примеру на сайте и пользоваться потом на айфоне, и все уже покупка не через апл
лоббисты RuStore detected
Островитяне с копьями решили апгрейдить двигатель AMG.))
Хе-хе, было бы крайне странно, ежели не признал бы.
Штрафодобыча идёт, стабильность.
У кого еще перестала работать оплата через спецсчет Билайн ставь лайк
спецсчет — это как? в смысле мобильный? давно? у меня в тот четверг еще прошла без проблем...
В тот четверг прошла, в этот понедельник уже нет) вообще ни одно приложение не скачивается, просит пополнить, хотя там кэс
ну ешкин кот, у меня завтра как раз должно быть списание... ну что за нехорошие новости вы принесли в и без того не лучший день!
билайну писать не пробовали?
У меня Безлимит (реселлер), говорит у них все ок. Возможно что-то со стороны appstore в моем конкретном случае
Мобильный. Когда первая цифра кода не 9, а 6
Главное, что бы apple не заблокировал AppStore в России 😂
А уже были такие идеи)
Прикольные такие размеры штрафа) Понятно, почему так сильно нападали
А может кто-то объяснить, как это ограничение у Apple работает?
Вот есть Деливери или какой-нибудь самокат - привязал карту, оплатил - всё мимо Apple Pay.
При этом, когда лет 5 назад мы писали приложения для научных журналов, их банили, если журнал подписной и подписку нельзя оплатить через Apple Pay.
Так:В марте 2021 года Apple разрешила размещать ссылки на оплату подписки разработчикам приложений, которые предоставляют медиаконтент.
Netflix например, уже давно разместил в приложении такую кнопку для оплаты через их сайт.
Но ФАС видит только 1.17млрд, а разрешение размещать ссылки еще с марта 2021 года — не видит.
Так это работает.
С начала пандемии точно работала оплата доставки еды картой (на самом деле гораздо раньше, но тогда у меня айфона не было - не могу верифицировать). Как эпл это регулирует?
"американская корпорация подала апелляцию в Девятый арбитражный апелляционный суд" - наивные
Следим за руками: март - октябрь
В марте 2021 года Apple разрешила размещать ссылки на оплату подписки разработчикам приложений, которые предоставляют медиаконтент.
@Полина Лааксо без этого, новость не отражает ситуацию всесторонне.
Не понимаю, зачем Apple в принципе участвует в этой клоунаде. Отключили бы App Store уже, устроили бы гойдофагам «за что боролись». Видимо, разведданные всё же ценнее. Это понимаю.
Без App store айфоны не нужны будут, упадет продажа в России, вот и потому не отключают