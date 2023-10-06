Право
Таня Боброва

SEC через суд потребовала привлечь Маска к даче показаний в рамках расследования сделки по покупке Twitter Статьи редакции

Предприниматель утверждает, что регулятор пытается «преследовать» его, а адвокату нужно время для изучения материалов из книги о Маске, которая вышла в сентябре 2023 года.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд пытается заставить Илона Маска дать показания в рамках расследования его покупки Twitter за $44 млрд (после сделки соцсеть переименовали в X). Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.
  • SEC проверяет, нарушил ли предприниматель законы о ценных бумагах в 2022 году при покупке компании, а также заявки и заявления, которые тот сделал регулятору в это время.
  • Комиссия вызывала Маска для дачи показаний в мае 2023 года, но тот согласился прийти только в сентябре. При этом за два дня до назначенной даты он отказался, выдвинув несколько «ложных возражений». Например, что SEC пыталась «преследовать» его, а адвокату нужно время, чтобы изучить «потенциально значимые» материалы из книги о Маске, которая вышла в сентябре 2023 года.
  • «SEC уже несколько раз принимала показания Маска в рамках этого ошибочного расследования — хватит», — заявил адвокат предпринимателя. До этого Маск уже передавал некоторые документы регулятору и дал показания в июле 2022-го.
  • Впервые Маск предложил выкупить Twitter за $44 млрд и сделать её частной компанией в апреле 2022 года, но после пытался отказаться от сделки, поскольку компания «не стала отвечать на запросы по фейковым аккаунтам в соцсети». После иска Twitter к предпримателю сделку всё же закрыли.
  • Это не первые претензии SEC к Маску. Например, в 2019-м после спора комиссия заключила с предпринимателем соглашение, по которому тот согласился не твитить о планах и показателях Tesla без одобрения юриста. В 2022-м Маск заявил, что заключил его под давлением и попросил суд расторгнуть соглашение.
  • Также в 2022 году регулятор начал расследование против Илона Маска и его брата Кимбала — второго заподозрили в инсайдерской торговле.
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«Я люблю Twitter»: как Илон Маск стал единоличным владельцем соцсети, уволил половину штата и начал искать себе замену Статьи редакции

Вспоминаем хронологию и детали одной из главных сделок 2022 года.

Илон Маск в офисе Twitter после закрытия сделки

#новость #x #илонмаск #sec

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10 комментариев
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 Вася Пражкин
SEC через суд потребовала привлечь Маска к даче

Да ладно, меня тоже в детстве так напрягали

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Кузя

Всех так напрягали в детстве))

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Слегка Придурковатый

«SEC уже несколько раз принимала показания Маска в рамках этого ошибочного расследования — хватит»

Хватит раскачивать Икс!

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Вадим Д.
вызывала Маска для дачи показаний в мае 2023 года, но тот согласился прийти только в сентябре

Каков хитрец! И ведь прокатило (-:

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Revenant

Like a boss!

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Макс Фактор

Ах вы пидорасы, рекламу в приложение запихнули

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Водяной

Когда уже этот sec, взьеб***т

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Ваша совесть

Вот бы этого (ч)удака наконец притянули за хвост. Он реально офигел манипулировать рынком. Было бы классно, если бы в процессе подтвердилось, что у него крыша худая, и он был вынужден передать все свои активы.

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تقي

И какой у этом был бы прок?
Чем он хуже прочих, кого не привлекают?

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Некунгфу Панда

Маск реально афигел в край уже. Ну, думаю, вечно юлить у него не получится. Удача не может быть бесконечной

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