Право
Евгения Евсеева

Налоговый комитет Узбекистана потребовал от Yandex Go зарегистрироваться как налоговый резидент в стране Статьи редакции

Если сервис не сделает это до декабря 2023 года — ему грозит блокировка.

  • Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале. Согласно публикации, в сентябре 2023 года Налоговый комитет Узбекистана выдвинул компании Ridetech International B.V., которая выступает оператором Yandex Go, требование в «двухмесячный срок» организовать свою деятельность в соотвествии с законодательными документами.
  • Для этого Yandex Go должен зарегистрироваться в стране как налоговый резидент и начать платить налоги. Также компания обязана обеспечить «интеграцию с системой налоговых органов» и предоставлять клиентам автоматически формируемые фискальные чеки.
  • Если компания не выполнит требования до 1 декабря 2023 года — Налоговый комитет направит в местное Минцифры официальное обращение о блокировке Yandex Go в Узбекистане.
  • В «Яндексе» сообщили РБК, что Yandex Go работает в стране в штатном режиме и продолжит это делать. Сейчас компания «находится в диалоге» с регулятором.

Мы находимся в диалоге с Налоговым комитетом по теме локализации и совместно занимаемся совершенствованием рыночной практики. Фискальные чеки в онлайн-сервисах заказа поездок — это новый для рынка и трудоёмкий процесс с точки зрения интеграции. Мы — первая платформа в стране, которая начала сотрудничать с ведомством по этому направлению.

«Яндекс», цитата по РБК
  • В октябре 2022 года Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана начал проверку рынка агрегаторов такси в стране. Ведомство проверяло данные о количестве пользователей и водителей, транзакций и поездок, общем объёме оборота услуг, размере и распределении комиссий за 2022-й.
  • В начале марта 2023 года сведения запросили и у Yandex Go. В том же месяце Налоговый комитет рассказал, что выручка компании в Узбекистане за 2021-2022 годы составила 1,059 трлн сумов (8,6 млн рублей по курсу ЦБ на 6 октября 2023 года). Тогда ведомство отмечало, что Ridetech International B.V. не платит налоги в стране, так как компания зарегистрирована в Нидерландах — между королевством и Узбекистаном действует договор об избежании двойного налогообложения.
  • Тогда же в комитете заявили о работе по интеграции Yandex Go с системой налоговых органов для автоматического создания фискальных чеков. В конце марта ведомство сообщило, что договорилось с компанией о внедрении системы.
  • Бывший на тот момент министр экономики и финансов Узбекистана (с августа 2023-го — возглавляет Налоговый комитет) Шерзод Кудбиев заявлял, что Минэкономфин «проанализирует» соглашения с зарубежными странами об уплате налогов «на соответствие интересам Узбекистана».

#новость #яндекс #узбекистан

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55 комментариев
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 Дима Коренев
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Бегите, глупцы!

Страшно за узбеков. Если бы в Сербии, например, не было яндекс такси, то я бы всерьез задумался об отъезде из этой страны, ибо каждый раз куда то звонить - это пиздец из 2005.

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Далер Хаиткулов

Может у них есть свое такси

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7 комментариев
Артур Камалов

есть Црвени такси с ботом в вайбере, есть пинк такси с приложением, вы гуглом то пользоваться умеете или только яндекс?

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НаряднаяШайга

А что в Сербии нет убера?

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2 комментария

Комментарий удален модератором

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Piu-piu

У них убера и прочих нет что ли?

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Asf

Bolt, uber даже их нет?

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Вадим Д.

Не могут найти где регистрироваться? Google же есть (-:

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Иван Серик
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1 комментарий
Далер Хаиткулов

Чертовски хороший коммент 😂

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Артур Мороз

Интересно получается, что яндекс у них нелегалом работал)

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Maxim Demin

Правительство: даём тебе 2 месяца, потом

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Юрий Б.

Ух ты. Блокировка. Прям вот по айпи забанят, в DPI сигнатуры внесут и он перестанет открываться?

Интересно, а как в Европе поступают с неугодными сервисами? Просто для сравнения

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Тимур Мадаминов

Заблокируют оплату безнал, арестуют сотрудников, удалят приложения с гугл маркет, способов сотни. Т

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1 комментарий
Тимур Мадаминов

А в чем проблема заблокировать?
Почему Яндекс работая на местном рынке не платит налоги?

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13 комментариев
Найс Играешь

На изи забанят. Насколько знаю у них файрволл не хуже российского, тикток вроде как заблочен полностью и приложение и сайт.

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Мурад Муртазалиев

Извините, а заставлять российский Яндекс регистрироваться и платить налоги в стране где он работает, это уже русофобия или нет?

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Медиа Котик

Нет, согласно последним заявлениям Воложа это антисемитизм.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Да и хуй с ним.

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Юрий Б.

Легко так говорить.

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1 комментарий
Lina Gold

В Узбекистан зашел Uklon три месяца назад. Похоже, у парней крыша получше, чем у яндекса

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Ivan Boldyrev
Название компании является сокращением от Ukraine online — интернет-портала, созданного учредителями сервиса.
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1 комментарий
Гора Жора

А как они там вообще налоги платили

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Тимур Мадаминов

Никак.

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Milton Fridman

..и научиться готовить плов!

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Василий Соболь
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NN

Деньги мимо кассы никому не нравится

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Silent Ficus
что выручка компании в Узбекистане за 2021-2022 годы составила 1,059 трлн сумов (8,6 млн рублей по курсу ЦБ на 6 октября 2023 года)

Автор, вы кажется ошиблись на три порядка. Должно быть 8,6 миллиардов не обложенных налогами рублей, а не миллионов.

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52 комментария
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