Мы находимся в диалоге с Налоговым комитетом по теме локализации и совместно занимаемся совершенствованием рыночной практики. Фискальные чеки в онлайн-сервисах заказа поездок — это новый для рынка и трудоёмкий процесс с точки зрения интеграции. Мы — первая платформа в стране, которая начала сотрудничать с ведомством по этому направлению.