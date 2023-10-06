Налоговый комитет Узбекистана потребовал от Yandex Go зарегистрироваться как налоговый резидент в стране Статьи редакции
Если сервис не сделает это до декабря 2023 года — ему грозит блокировка.
- Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале. Согласно публикации, в сентябре 2023 года Налоговый комитет Узбекистана выдвинул компании Ridetech International B.V., которая выступает оператором Yandex Go, требование в «двухмесячный срок» организовать свою деятельность в соотвествии с законодательными документами.
- Для этого Yandex Go должен зарегистрироваться в стране как налоговый резидент и начать платить налоги. Также компания обязана обеспечить «интеграцию с системой налоговых органов» и предоставлять клиентам автоматически формируемые фискальные чеки.
- Если компания не выполнит требования до 1 декабря 2023 года — Налоговый комитет направит в местное Минцифры официальное обращение о блокировке Yandex Go в Узбекистане.
- В «Яндексе» сообщили РБК, что Yandex Go работает в стране в штатном режиме и продолжит это делать. Сейчас компания «находится в диалоге» с регулятором.
- В октябре 2022 года Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана начал проверку рынка агрегаторов такси в стране. Ведомство проверяло данные о количестве пользователей и водителей, транзакций и поездок, общем объёме оборота услуг, размере и распределении комиссий за 2022-й.
- В начале марта 2023 года сведения запросили и у Yandex Go. В том же месяце Налоговый комитет рассказал, что выручка компании в Узбекистане за 2021-2022 годы составила 1,059 трлн сумов (8,6 млн рублей по курсу ЦБ на 6 октября 2023 года). Тогда ведомство отмечало, что Ridetech International B.V. не платит налоги в стране, так как компания зарегистрирована в Нидерландах — между королевством и Узбекистаном действует договор об избежании двойного налогообложения.
- Тогда же в комитете заявили о работе по интеграции Yandex Go с системой налоговых органов для автоматического создания фискальных чеков. В конце марта ведомство сообщило, что договорилось с компанией о внедрении системы.
- Бывший на тот момент министр экономики и финансов Узбекистана (с августа 2023-го — возглавляет Налоговый комитет) Шерзод Кудбиев заявлял, что Минэкономфин «проанализирует» соглашения с зарубежными странами об уплате налогов «на соответствие интересам Узбекистана».
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Страшно за узбеков. Если бы в Сербии, например, не было яндекс такси, то я бы всерьез задумался об отъезде из этой страны, ибо каждый раз куда то звонить - это пиздец из 2005.
Может у них есть свое такси
есть Црвени такси с ботом в вайбере, есть пинк такси с приложением, вы гуглом то пользоваться умеете или только яндекс?
А что в Сербии нет убера?
Комментарий удален модератором
У них убера и прочих нет что ли?
Bolt, uber даже их нет?
Не могут найти где регистрироваться? Google же есть (-:
Чертовски хороший коммент 😂
Интересно получается, что яндекс у них нелегалом работал)
Правительство: даём тебе 2 месяца, потом
Ух ты. Блокировка. Прям вот по айпи забанят, в DPI сигнатуры внесут и он перестанет открываться?
Интересно, а как в Европе поступают с неугодными сервисами? Просто для сравнения
Заблокируют оплату безнал, арестуют сотрудников, удалят приложения с гугл маркет, способов сотни. Т
А в чем проблема заблокировать?
Почему Яндекс работая на местном рынке не платит налоги?
На изи забанят. Насколько знаю у них файрволл не хуже российского, тикток вроде как заблочен полностью и приложение и сайт.
Извините, а заставлять российский Яндекс регистрироваться и платить налоги в стране где он работает, это уже русофобия или нет?
Нет, согласно последним заявлениям Воложа это антисемитизм.
Да и хуй с ним.
Легко так говорить.
В Узбекистан зашел Uklon три месяца назад. Похоже, у парней крыша получше, чем у яндекса
А как они там вообще налоги платили
Никак.
..и научиться готовить плов!
Деньги мимо кассы никому не нравится
Автор, вы кажется ошиблись на три порядка. Должно быть 8,6 миллиардов не обложенных налогами рублей, а не миллионов.