Покупка алкоголя, посадка в поезд: Минцифры предложило правила предъявления «цифрового паспорта» вместо бумажного Статьи редакции
Бумажный паспорт документ всё равно не заменяет.
- Минцифры предложило законодательно определить ситуации, когда вместо бумажного паспорта можно будет показать его электронную версию через Госуслуги. Документ опубликован на портале правовых актов, он находится на этапе обсуждения.
- 18 сентября 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», который приравнивает предъявление документа с Госуслуг к его бумажной версии. Но сделать это можно не во всех случаях — именно этот аспект уточняет проект Минцифры.
- Электронная версия документа — QR-код и фотография, в отдельных случаях нужно также получить одноразовый числовой пароль, отмечает РБК.
Когда можно будет показать QR-код вместо паспорта
- На первом этапе Минцифры предлагает показывать QR-код в приложении Госуслуг вместо паспорта в таких случаях: в магазине — при покупке сигарет или алкоголя, в кино или музее — если у мероприятия есть возрастное ограничение. В обоих случаях нужен пароль.
- Также код можно предъявить при посадке в поезд дальнего следования или междугородний автобус, при получении госуслуг (исключение — регистрация прав на недвижимость, оформление внутреннего или загранпаспорта), при обращении к оператору сотовой связи или в финансовые организации. В последнем случае личность должна быть идентифицирована заранее согласно закону.
- На втором этапе, с 1 января 2024 года, код можно будет показать для входа в офис с пропускной системой. Исключение — территории оборонно-промышленных, ядерных и других организаций, которые относятся к объектам транспортной или критической информационной инфраструктуры. Также — при отправке и получении посылок и заказных писем. Во втором случае понадобится пароль.
- На третьем этапе, с 1 января 2025 года, вместо паспорта можно предъявить QR-код при заселении в гостиницу или для установления личности в медорганизациях. В обоих случаях нужен ещё и пароль.
- В проекте уточняется, что QR-код — не замена бумажного паспорта или других документов. Добавляется только возможность показать документ в приложении вместо бумажной версии.
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А еще круто отключить этот qr паспорт в любой момент. Например, если не пошел в военкомат в указанную дату. И прощай нормальная жизнь. Какой-то дурак еще думает, что это все для помощи народу?))
Нет, ведь истинную правду знаешь только ты!
Боже мой останешься в этот вечер без пивка, как страшно жить
Любой скрепыш
Да везде так, не переживай. Страна позаботится о тебе.
да ну поздняк уже ныть и возмущаться) этот поезд уже не остановить, кто бы там что не говорил, уважаемые пассажиры поезд россия-пиздец прибывает на первый путь нашего вокзала
Купить мобильный интернет, зайти в интерент, авторизироваться на госуслугах, выбрать сервис, получить ID, показать ID - в чем прикол этого гемороя? Почему нельзя приравнять водительские права к паспорту, как это во всем мире?
Не у всех они есть, а кто-то вроде меня намеренно не получает.
А у старшего поколения естесно все есть, мобила, интернет, прилажуха, коды и т.д. Вот я айтишник и мне при этом проще паспорт носить с собой чем вся вот эта ебля, чтобы вместо бумаги, показать все тоже самое на экране. Никакого удобства не вижу, ну кроме того чтобы со временем товарисч майор по одной кнопочке смог запретить мне ездить в определенные города, на определенном транспорте, покупать алкоголь для моего блага и отправлять письма на почте. А если связать твой код с каким нить честным знаком, то можно и продукты выборочно продавать. Короче если бы вы понимали весь масштаб возможностей и конечные цели, то первый бы отказались от этой херни.
о каком удобстве вообще речь?) Это придумали для того, чтоб как в китае в любой момент включать или отключать тебе паспорт. Например, ебнут ковид - отключат тебе паспорт. И сделают так, что без паспорта ты ни в машину не сядешь, ни в автобус, ни в магаз не зайдешь. Или еще проще, повестку тебе выпишут чтоб "информацию сверить", пока не придешь, паспорт твой отключен будет)))
Так я как раз про это и написал )
блин. ты это добавил, когда я ответ тебе строчил. Хакер!
а в чем прикол намеренно не получать?) Кому хуже то?)
В будущем и не понадобятся вы получаете или нет - дети будут рождаться с врожденным QR кодом. Генетика штука серьезная.🙄
у кого нет, для тех геморой .. 10 минут в очередях, задержки, непонятни и прочая хрень. Кто вообще, мля, это советует Путину?
По началу, народ с оплатой по безналу в очереди тоже вызывал одно раздражение. Теперь наоборот!
кстати да) помню как раздражали, вызывали непонимание и задерживали очередь
Скорее сделать ID-карточку вместо обычных паспортов
О да, у всех есть права и все их носят с собой
Срочно пиши в минцифры, гений
а в чем вообще прикол не носить с собой доки? Типа страшно потерять? Я раньше тоже вечно забывал, а как в 2015м купил себе бумажник с отделениями для доков, так и все, знаю, что взял с собой бумажник = взял с собой и деньги и все документы и карточки скидочные. Удобно.
про...терял бумажник и потерял тоже все.
Покажи мне твой QR код, и я скажу, кто ты (с)
Короче очередной ебучий лисапед с куриными кодами, особенно когда паспорт выходит из дома пару раз в год в какую нибудь контору аля банк, который до сих пор в приложении не научился закрывать счета, ну и конечно же у всех магазов будет ПО а главное дикое желание для танцев с бубнами считывания этих самых кодов, даже у бабы вали в киоске с сигаретами ага.
Все эти потуги возможно выстрелят только при полноценной замене книжонки, кому это нужно, иначе херня - гемора много выхлопу 0.
а какой банк не умеет закрывать счёт в приложке?
ой их тьма например альфа только в отделении закроет счёт который типа для комиссий аналог мастер счёта в втб (как правило это первые открываемые счета новому клиенту, чаще карточные) в котором вообще любой текущий счёт закрыть нужно топать в отделение, а накопительный по сути тоже текущий можно в приложении странные они в общем, газпром туда же, ну и чем мельче банк тем чаще это встречается