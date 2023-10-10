Российские маркетплейсы подписали стандарты по работе с владельцами ПВЗ Статьи редакции
Партнёрские пункты при согласии площадки смогут выдавать заказы сторонних логистических служб, но без дополнительного брендинга и рекламы.
- Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Опора России», Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подписали соответствующий документ на отраслевом форуме Ecom Retail Week 2023 (текст есть у vc.ru).
- В разработке участвовали также Комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и комитет Госдумы по промышленности и торговле.
- Согласно договору, маркетплейсы обязаны заранее оповещать партнёров об изменениях в договорённостях. Например, о штрафных санкциях — не позднее чем за семь календарных дней. Об уменьшении тарифов и нововведениях, которые требуют от ПВЗ финансовых и технических затрат, — не позднее чем за две недели. О расторжении договора — не позднее чем за 30 дней.
- Они смогут выписать партнёрам штраф только «на основании допустимых и относимых доказательств причастности к фактам нарушения условий оферты», говорится в документе. Если возникнет спор, который стороны не смогут решить самостоятельно, посредником выступит ответственная комиссия при Минпромторге.
- Помимо этого, маркетплейсы должны обеспечить владельцам ПВЗ и сотрудникам пунктов доступ к обучающим курсам, а также разместить в открытом доступе данные о том, как формируется рейтинг точек выдачи. Накручивать отзывы и искусственно завышать или, наоборот, повышать показатели как ПВЗ, так и товаров, запрещено.
- Торговым площадкам также запретили открывать более одного своего ПВЗ в одном «строении».
- В ноябре 2021 года Wildberries начал тестировать платные возвраты для пользователей, которые отказываются от 90% товаров. Подольский суд признал, что маркетплейс не имеет права брать с покупателя деньги за возврат товаров с браком.
- В марте 2023 года владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на новую систему взысканий и устроили «забастовку». Компания отменила «некорректные штрафы», перестала начислять новые и организовала согласительную комиссию по разрешению вопросов.
- Проект стандартов начали готовить как раз после забастовок партнёров Wildberries. В августе его рассмотрела ФАС и отправила на доработку, так как он давал больше прав маркетплейсам.
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Интересно, буквально вот недавно на WB из информации по товару пропала история цены и количество продаж, для покупателей было удобно. Реверанс в сторону продавцов?
МП нет смысла двигаться в сторону продавцов. Сегодня МП может что угодно делать с продавцами, и те все равно будут там продавать)
Выходит, покупателям подгадили просто потому, что могут)
Да не гадят они , а зарабатывают деньги, для себя. С такой базой, можно делать в принципе что угодно.
А в чем тогда эта идея? Стратегически все ж в сторону того, что с их точки зрения продажи, видимо, вырастут, так как народ не сможет уже ориентироваться по хитам продаж и истории цены, будет покупать равномернее и чаще. Т.е. все же в пользу продавца, получается.
Да хз, это надо смотреть со стороны МП. Сейчас убрали, посмотрят что будет с продажами. Кстати, историю цены интересно смотреть, если она снижается, а не растет ежедневно.
У ряда товаров наблюдаются очень сильные колебания цены, неделю он стоит условно 2 тыс, другую неделю 4 тыс, потом опять 2 тыс. И это иногда помогало отсеивать быстро совсем уж невыгодные предложения, а теперь придется повозиться.
Надо смотреть статистику, но кто нам ее даст. Допустим, что чем больше продаж (счётчик) тем больше покупают, ну типо эффект стада. Тогда получается, что старички себя чувствуют лучше, чем новичок. А стричь шерсть надо и с новичков тоже
По Али помнится был сторонний сайт, где можно было посмотреть цены продавцов на исторический период. Пора и тут делать что-то подобное тогда)
в сторону продаж
яндекс маркет тоже уже давно сильно порезали
Чувствую где-то обман заложен.
Huh?
WB без сознания подписывали или просто будут всегда против?