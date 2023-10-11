Нидерландский регулятор начал расследование против Yango из-за нового российского закона о такси — Bloomberg Статьи редакции
С 1 сентября 2023 года «Яндекс Такси» обязана по запросу давать ФСБ доступ к данным о поездках.
- Управление Нидерландов по защите данных начало расследование в отношении сервиса такси Yango — он входит в нидерландскую Yandex N.V., пишет Bloomberg со ссылкой на представителя регулятора.
- Власти допускают, что компания нарушает европейские законы о защите данных и передаёт конфиденциальную пользовательскую информацию российским «секретным службам».
- Беспокойство связывают с новым законом о такси в России, вместе с которым начало действовать и ещё одно постановление: согласно ему, ФСБ получила «круглосуточный удалённый доступ» к базам данных такси из реестра организаторов распространения информации. В нём значится только «Яндекс».
- Управление не раскрыло детали, в «Яндексе» на запрос Bloomberg не ответили.
- В августе 2023 года власти Финляндии запретили «Яндексу» передавать данные в Россию, с тем же заявлением выступила Норвегия. Финский запрет должен был вступить в силу 1 сентября и продлиться до 30 ноября. Позже дату вступления изменили на 26 сентября, а затем запрет сняли. Регулятор выяснил, что новые законы «не распространяются на услуги такси в Финляндии».
- В «Яндекс Такси» сообщали, что соблюдают европейские законы о защите данных. По словам компании, информацию о поездках «могут получить правоохранительные органы только той страны, где эту поездку совершили — по процедурам, прописанным в местных законах».
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Нидерланды скрывают что-то от ФСБ? Непорядок!
Не удивлюсь если этот юнит прикроют в ЕС.
Так вроде в Финляндии то же самое было и ничего, оказалось, что YanGo ничего не передаёт в РФ в принципе
Ну а тут могут найти что нибудь,юр лицо то здесь,захотят прикроют.
Они известные расследователи!
Арендует хостинг? Обычно Яндекс использует своё железо, а единственный ДЦ за рубежом (финский как раз) вроде бы закрыли, не? Чтобы развернуть их системы на условном AWS — нужно прямо специально этого захотеть и выделять под это людей.
В идеале даже нужно выделять прямо девопсов не из РФ, т.к. толку от серверов вне РФ, если к ним есть доступы у сотрудников в РФ.
У финнов пропали вопросы к ЯнГо
У финского правительства может и пропали, но у меня остались. Хотелось бы подробностей. А вообще Bolt лучше.
ЯнГо заметно сократил свое присутствие в финке, т.к. после февраля субсидирование поездок и маркетинг тормознулись из-за проблем с транзакциями. Поэтому Болт и даже местный Убер быстро этим воспользовались. Их тупо стало проще заказать.
Передает, но финны сказали, что их это не слишком беспокоит
Он и так почти прикрыт в ЕС, если речь о такси.
В Норвегии и Финке операции сократились практически сразу же после февраля 2022, из Румынии он ушел. В Прибалтике тоже развитие на паузе давно.
А Сербия не входит в ЕС.
К головной операционной компании, которая базируется в Нидерландах, т.е. к самому Яндексу, вроде вопросов нет.
Либерахи снова открыли Америку. Наш злобный противный ФСБ и их добрый дружелюбный ФБР ЦРУ АНБ
Не, говорят по телевизору, что них там это все уже без спецслужб работает. Сосед на соседа досье ведет. Но это не точно.
Что-то к ночи виси с новостями разошелся
Европейские бюрократы страшно обеспокоены
Говорят, что Меркель и Макрон были на прослушке у сша... Но это не точно... Потом им запретили. Говорят.
Зачем вообще влезать в эту суетологию, если можно просто выпнуть из страны? Инвесторы стерпят, знали куда вкладываются, риски учитывались, там не дураки. Видимо лоббируется все на высшем уровне. Есть убер, всё будет работать и без яндекса, как работало в Москве до монополизации яндекса. Жили прекрасно
В чем проблема вообще? В самом последнем абзаце всё четко указано, какого рода информацию планируется передавать спецслужбам. Управление Нидерландов по защите данных не должно волновать, кто и куда прокатился в такси на суверенной тер. РФ.