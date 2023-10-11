Право
Полина Лааксо

Нидерландский регулятор начал расследование против Yango из-за нового российского закона о такси — Bloomberg Статьи редакции

С 1 сентября 2023 года «Яндекс Такси» обязана по запросу давать ФСБ доступ к данным о поездках.

  • Управление Нидерландов по защите данных начало расследование в отношении сервиса такси Yango — он входит в нидерландскую Yandex N.V., пишет Bloomberg со ссылкой на представителя регулятора.
  • Власти допускают, что компания нарушает европейские законы о защите данных и передаёт конфиденциальную пользовательскую информацию российским «секретным службам».
  • Беспокойство связывают с новым законом о такси в России, вместе с которым начало действовать и ещё одно постановление: согласно ему, ФСБ получила «круглосуточный удалённый доступ» к базам данных такси из реестра организаторов распространения информации. В нём значится только «Яндекс».
  • Управление не раскрыло детали, в «Яндексе» на запрос Bloomberg не ответили.
Источник: Bloomberg
  • В августе 2023 года власти Финляндии запретили «Яндексу» передавать данные в Россию, с тем же заявлением выступила Норвегия. Финский запрет должен был вступить в силу 1 сентября и продлиться до 30 ноября. Позже дату вступления изменили на 26 сентября, а затем запрет сняли. Регулятор выяснил, что новые законы «не распространяются на услуги такси в Финляндии».
  • В «Яндекс Такси» сообщали, что соблюдают европейские законы о защите данных. По словам компании, информацию о поездках «могут получить правоохранительные органы только той страны, где эту поездку совершили — по процедурам, прописанным в местных законах».

#новость #яндекстакси #yango

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 Вадим Д.

Нидерланды скрывают что-то от ФСБ? Непорядок!

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Mr Black

Не удивлюсь если этот юнит прикроют в ЕС.

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Иван Краткий

Так вроде в Финляндии то же самое было и ничего, оказалось, что YanGo ничего не передаёт в РФ в принципе

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Mr Black

Ну а тут могут найти что нибудь,юр лицо то здесь,захотят прикроют.

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Иван Серик

Они известные расследователи!

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Бинарный Ёж

Арендует хостинг? Обычно Яндекс использует своё железо, а единственный ДЦ за рубежом (финский как раз) вроде бы закрыли, не? Чтобы развернуть их системы на условном AWS — нужно прямо специально этого захотеть и выделять под это людей.
В идеале даже нужно выделять прямо девопсов не из РФ, т.к. толку от серверов вне РФ, если к ним есть доступы у сотрудников в РФ.

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Magistr Architecture

У финнов пропали вопросы к ЯнГо

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Бинарный Ёж

У финского правительства может и пропали, но у меня остались. Хотелось бы подробностей. А вообще Bolt лучше.

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Magistr Architecture

ЯнГо заметно сократил свое присутствие в финке, т.к. после февраля субсидирование поездок и маркетинг тормознулись из-за проблем с транзакциями. Поэтому Болт и даже местный Убер быстро этим воспользовались. Их тупо стало проще заказать.

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Magistr Architecture

Передает, но финны сказали, что их это не слишком беспокоит

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Magistr Architecture

Он и так почти прикрыт в ЕС, если речь о такси.
В Норвегии и Финке операции сократились практически сразу же после февраля 2022, из Румынии он ушел. В Прибалтике тоже развитие на паузе давно.
А Сербия не входит в ЕС.
К головной операционной компании, которая базируется в Нидерландах, т.е. к самому Яндексу, вроде вопросов нет.

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Flexitot

Либерахи снова открыли Америку. Наш злобный противный ФСБ и их добрый дружелюбный ФБР ЦРУ АНБ

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Ser Gey

Не, говорят по телевизору, что них там это все уже без спецслужб работает. Сосед на соседа досье ведет. Но это не точно.

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Артём Безруков

Что-то к ночи виси с новостями разошелся

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Future Prophecies

Европейские бюрократы страшно обеспокоены

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Ser Gey

Говорят, что Меркель и Макрон были на прослушке у сша... Но это не точно... Потом им запретили. Говорят.

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НаряднаяШайга

Зачем вообще влезать в эту суетологию, если можно просто выпнуть из страны? Инвесторы стерпят, знали куда вкладываются, риски учитывались, там не дураки. Видимо лоббируется все на высшем уровне. Есть убер, всё будет работать и без яндекса, как работало в Москве до монополизации яндекса. Жили прекрасно

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Асушник

В чем проблема вообще? В самом последнем абзаце всё четко указано, какого рода информацию планируется передавать спецслужбам. Управление Нидерландов по защите данных не должно волновать, кто и куда прокатился в такси на суверенной тер. РФ.

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