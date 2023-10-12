Право
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Налоговая служба США потребовала от Microsoft заплатить $29 млрд налогов за период с 2004 по 2013 год Статьи редакции

В компании собираются оспорить это решение — в суде, если потребуется.

  • Согласно документу от 11 октября, Microsoft уже много лет пытается решить разногласия с налоговой службой США касательно периода с 2004 по 2013 год. Именно за него, как считают с федеральном органе, компания должна выплатить свыше $29 млрд. К этой сумме хотят добавить штраф и накопившиеся с тех пор проценты.
  • Разногласия касаются того, как Microsoft распределяла свою прибыль за этот период между разными странами и юрисдикциями. В компании утверждают, что налоговая служба также не учитывает вплоть до $10 млрд, которые уже были выплачены.
  • Microsoft собирается обжаловать решение органа — этот процесс займёт несколько лет, и со временем может дойти до суда. Компания заявила, что готова отстаивать свою точку зрения и там.
  • Информация о конфликте Microsoft с налоговой службой появилась на фоне того, как компания собирается закрыть сделку по покупке Activision Blizzard за почти $70 млрд. Это историческое слияние, крупнее которого на рынке ещё не было.

#новость #microsoft

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38 комментариев
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 Балкон.Ру

- Налоговая кошмарит крупнейшую IT компанию страны!
- Ужас, бедный Яндекс!
- речь про США…
- ….

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Artem Grishin

Это другое!

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Дана Полено
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Vitaly Ya

А ничего хорошего я вам скажу. Техгиганты явно лучше знают как расходовать средства, чем государство.

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Невкусно и грустно

лол. ну-ну.

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aaa bbb

Он опечатался. Имел в виду "лучше знают как уходить от налогов"

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Yep Yep

Типа нет? Сейчас государства выстреливают деньги пачками в воздух. Тех конторы за такие бабки сделают gpt7 и заработают на этом 100млрд

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Сергей С.
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Андрей Иванов

А может картинки с новой презентации запостишь?

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Бублик static void

Ага. Например можно нанять по смузи-шефу для каждого ойтишнега.

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Иван Серик
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Док

Цап царап

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user0564335

яндекс не жалко

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Konstantin T.

MS свалила в "оффшорную" (в смысле низких налогов) Ирландию и сильно недоплачивает родному государству, хотя основную выручку делает именно в США. Странно, что только сейчас об этом вспомнили. Вообще могли бы и "добровольные пожертвования" с бизнеса собрать, благо есть методички прекрасные.

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aaa bbb
Странно, что только сейчас об этом вспомнили

Вы как будто вчера родились. Шантаж и тыканье компроматом начинается тогда, когда либо обвиняемый начал путать берега, либо у обвинителя дела идут не очень, и ему срочно нужна титя для доения

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Dee

"Казна пустеет милорд"?

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aaa bbb

Равновероятно с тем, что владельцы сделали что-то не то.

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k3rch

Я думаю, что они и не забывали про Майкрософт: просто подождали и теперь смогут еще больше стрясти за счет штрафов, пени и т.п. 🤷‍♂️

Вспомнилась история с Олегом Тиньковым, когда он вышел из гражданства США, но… Налоговая так же молчала лет 5, а потом выкатила ему по самые щи.

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Сергей Д.

Ооо этодругина подвезли...

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Дан Балан

База же

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Кирилл Беккер

Начнём же дисскуссию

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Джанчик

Давай не надо

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Одинокий Кринжер

Радостно, когда трясут толстосумов. Но не радостно, что трясти могут любого.

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Muvandr

Кошмар, рожым совсем офигел

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Одинокая путешественница
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andjei polshin

Да пох...

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Дядя Федор

Налоги, сладенькие

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Zamir Saidov

Ну и пидарюги. Надеюсь, что хрен выплатят.

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Вася Пражкин

Спокойно, малята. В США такие терки на регулярной основе, так как сотни(или даже тысячи) клерков не должны просиживать штаны просто так. Вот они и ищут, к кому бы приебаться. Иногда даже успешно.

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CHI DA?

Пошло раскулачивание, а то бюджет пустеет.

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andjei polshin

Иди нах

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Андрей Захаров

Потому что нельзя все на свете налоги платить (С)

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andjei polshin

Да пох... Пох да

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Мурад Муртазалиев
Microsoft собирается обжаловать решение органа — этот процесс займёт несколько лет, и со временем может дойти до суда

Жаль они не в России, хотел бы я посмотреть, как контора с 29 ядрами баксов перед налоговой сможет несколько лет обжаловать решение налоговой, в Басманном суде)

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Андрей Панов

Споры по налогам рассматривает Арбитражный суд, гений. Да и судятся некоторые компании по несколько лет, доходя до Верховного Суда.

Поэтому твое приплетение не удалось

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Байд Джонов

Билл Гаетс тоже ИП на маму зарегистрировал?

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Андрей Панов

Да, чтобы с УСН 6% не переходить. На всех родственников ИП открыл, но десятки миллиардов долларов не поместились(

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Freak

Денег уже не хватает?

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