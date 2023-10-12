Налоговая служба США потребовала от Microsoft заплатить $29 млрд налогов за период с 2004 по 2013 год Статьи редакции
В компании собираются оспорить это решение — в суде, если потребуется.
- Согласно документу от 11 октября, Microsoft уже много лет пытается решить разногласия с налоговой службой США касательно периода с 2004 по 2013 год. Именно за него, как считают с федеральном органе, компания должна выплатить свыше $29 млрд. К этой сумме хотят добавить штраф и накопившиеся с тех пор проценты.
- Разногласия касаются того, как Microsoft распределяла свою прибыль за этот период между разными странами и юрисдикциями. В компании утверждают, что налоговая служба также не учитывает вплоть до $10 млрд, которые уже были выплачены.
- Microsoft собирается обжаловать решение органа — этот процесс займёт несколько лет, и со временем может дойти до суда. Компания заявила, что готова отстаивать свою точку зрения и там.
- Информация о конфликте Microsoft с налоговой службой появилась на фоне того, как компания собирается закрыть сделку по покупке Activision Blizzard за почти $70 млрд. Это историческое слияние, крупнее которого на рынке ещё не было.
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- Налоговая кошмарит крупнейшую IT компанию страны!
- Ужас, бедный Яндекс!
- речь про США…
- ….
Это другое!
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
А ничего хорошего я вам скажу. Техгиганты явно лучше знают как расходовать средства, чем государство.
лол. ну-ну.
Он опечатался. Имел в виду "лучше знают как уходить от налогов"
Типа нет? Сейчас государства выстреливают деньги пачками в воздух. Тех конторы за такие бабки сделают gpt7 и заработают на этом 100млрд
А может картинки с новой презентации запостишь?
Ага. Например можно нанять по смузи-шефу для каждого ойтишнега.
Цап царап
яндекс не жалко
MS свалила в "оффшорную" (в смысле низких налогов) Ирландию и сильно недоплачивает родному государству, хотя основную выручку делает именно в США. Странно, что только сейчас об этом вспомнили. Вообще могли бы и "добровольные пожертвования" с бизнеса собрать, благо есть методички прекрасные.
Вы как будто вчера родились. Шантаж и тыканье компроматом начинается тогда, когда либо обвиняемый начал путать берега, либо у обвинителя дела идут не очень, и ему срочно нужна титя для доения
"Казна пустеет милорд"?
Равновероятно с тем, что владельцы сделали что-то не то.
Я думаю, что они и не забывали про Майкрософт: просто подождали и теперь смогут еще больше стрясти за счет штрафов, пени и т.п. 🤷♂️
Вспомнилась история с Олегом Тиньковым, когда он вышел из гражданства США, но… Налоговая так же молчала лет 5, а потом выкатила ему по самые щи.
Ооо этодругина подвезли...
База же
Начнём же дисскуссию
Давай не надо
Радостно, когда трясут толстосумов. Но не радостно, что трясти могут любого.
Кошмар, рожым совсем офигел
Да пох...
Налоги, сладенькие
Ну и пидарюги. Надеюсь, что хрен выплатят.
Спокойно, малята. В США такие терки на регулярной основе, так как сотни(или даже тысячи) клерков не должны просиживать штаны просто так. Вот они и ищут, к кому бы приебаться. Иногда даже успешно.
Пошло раскулачивание, а то бюджет пустеет.
Иди нах
Потому что нельзя все на свете налоги платить (С)
Да пох... Пох да
Жаль они не в России, хотел бы я посмотреть, как контора с 29 ядрами баксов перед налоговой сможет несколько лет обжаловать решение налоговой, в Басманном суде)
Споры по налогам рассматривает Арбитражный суд, гений. Да и судятся некоторые компании по несколько лет, доходя до Верховного Суда.
Поэтому твое приплетение не удалось
Билл Гаетс тоже ИП на маму зарегистрировал?
Да, чтобы с УСН 6% не переходить. На всех родственников ИП открыл, но десятки миллиардов долларов не поместились(
Денег уже не хватает?