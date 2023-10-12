Генпрокуратура начала проверку в отношении Wildberries из-за комиссии при оплате картами Visa и Mastercard Статьи редакции
Маркетплейс начал взимать 3% с 9 октября 2023 года.
- Генпрокуратура проверит данные не только о комиссии за использование карт зарубежных платёжных систем, но также о «взимании с покупателей платы за возврат товаров». Помогать с проверкой будут Роспотребнадзор и ЦБ.
- Регулятор обратит особое внимание на то, обоснованы ли действия компании, не нарушает ли она права потребителей и не применяет ли «незаконные схемы с целью извлечения излишних коммерческих доходов», говорится в заявлении.
- Wildberries объяснил ввод комиссии тем, что не может «напрямую обрабатывать платежи из-за санкций» и вынужден нести дополнительные издержки.
- Ранее сегодня, 12 октября, Mash сообщал, что Генпрокуратура вызвала представителей маркетплейса и банков на совещание. В пресс-службе Wildberries сказали vc.ru, что «получили приглашение на рабочее совещание» и «представят на встрече свою позицию». В компании также добавили, что площадка «работает в соответствии с требованиями законодательства».
- Весной 2022 года Visa, а затем и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все выпущенные российскими банками карты продолжили работать в стране, но в других государствах расплатиться ими нельзя.
- Впрочем, Wildberries вводил комиссию и до этого — в августе 2021 года оплата покупок по картам Visa и Mastercard включала в себя сбор в 2%. Тогда платёжные системы начали расследование и пригрозили банкам штрафами до $1 млн. В Mastercard напоминали, что все транзакции обрабатывает НСПК, платёжная система никаких комиссий не берёт.
- Что касается платных возвратов, то в апреле 2023 года Подольский суд признал, что Wildberries не имеет права брать с покупателя деньги за возврат бракованных товаров. В маркетплейсе заявляли, что он «был и остаётся бесплатным для покупателей». Потребитель платит за возврат только в двух случаях: при отказе от качественного товара или малом проценте выкупа. Последнее разрешал и сам Роспотребнадзор. В июне компания отменила плату за доставку на склад вещей с браком.
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Я не понял юмора. Карты зарубежных платёжных систем разве не переведены в России на обслуживание «Миром»? Какие, блядь, они там платежи напрямую не могут обрабатывать?
Было тупую отговорку не могли придумать.
Выдуманные 👆🏻 А 3% сами себя не найдут 🤷🏻♂️
Не гей, но 3% — это 3%
3% это 3% и не процентом меньше! Вот как букв в платёжной системе "Мир"
Те, которые под санкциями.
Чего-ж тут непонятного? )))
И не поспоришь 😁
Это вообще не комиссия, а вознаграждение, вы че?
ДА! Хоть разок размажьте ягоды в кашу.
Можете посчитать быдлом из-за отсутствия знаний в алкогольных тарах, но картинка очень хорошо сочетается особенно с фамилией главы ВБ.
Шампан Бакальского
Даже прокуратура получается немного оказалась удивлена от этого акта охреневания.
С кого-то видимо там при заказе излишне бабло списали.
С товарища майора и ему не понравилось
Работаю на складе сортировки ВБ. То,как они обходятся со своими клиентами, цветочки по сравнению с сотрудниками и продавцами. Огромная машина хаоса,которая продолжает функционировать лишь потому,что есть крыша наверху. Давно пора по всем параметрам провести там проверку,и превратить эту бокальчук в Бутыльчук -Наседкину
Бутыльчук-Наседкина... Звучит как-то по-дворянски
Танька Стакан.
Валька уже занято.
Недолго фраер танцевал
Не понимаю восторга. Генпрокуратура в очередной раз занимается хернёй. Чему тут радоваться? А что касается карт, сделать карту МИР можно в два клика. Раньше у Wildberries была скидка при оплате МИР, сейчас комиссия при оплате не МИР. Какая разница?
Большая разница. Все платежи внутри страны уже НСПК обрабатывает. Я сомневаюсь, что кто-то выпущенной за рубежом картой будет платить на Wildberries. То есть комиссию хотят делать из воздуха. Wildberries уже в край оборзели со всех сторон, поэтому и радость, что их ставят на место
Может, Вы и правы, но я не вижу смысла в их ходе. Любой может легко сделать МИР, а минус к репутации они получают гарантированно.
Логика у них отсутствует, похоже. Как сказано в новости, они уже вводили подобную комиссию в 2021 году. Видимо, решили, что сейчас-то точно проканает. Идиоты
А зачем ее делать, если есть уже мастеркарт или виза? Из-за шараги делать новую карту (да хоть виртуалку мир выпускать из-за одного магазина бред)
Потому что комиссия при оплате иным способом незаконна и суды об этом ранее говорили уже. В этом разница, что это нарушение закона)
Промазал ответом
От таких новостей - неудивительно промазать)
Просто надо смазать, чтобы не промазать
Ну наконец то , не только проверить но и огромный штраф + надо на законодательном уровне закрепить , что при случии обмана граждан на сайтах любой не верной информации , сразу огромные штрафы и без разговоров !
А можно ещё уголовные дела против сотрудников) Вы поймите, Вы пользуетесь этим маркетплейсом, потому что выгодно и удобно. Тупыми санкциями можно убить что угодно. И тот же Wildberries, если не свернёт бизнес, то повысит цены с учётом новых рисков. И все повысят. И никому от этого лучше не будет.
P.S. Хотя, возможно, Ваш ответ был сарказмом)
Проверит и найдёт, что это не комиссия, а вознаграждение. Всё законно!
Господа, вы не понимаете! WB хочет спасти Почту РФ путем накопления средств для доната. :)
Алиллуя!
Так за ней и закрепится "Таня 3%"
Озон зон зон.:))))))