Право
Полина Лааксо

Генпрокуратура начала проверку в отношении Wildberries из-за комиссии при оплате картами Visa и Mastercard Статьи редакции

Маркетплейс начал взимать 3% с 9 октября 2023 года.

  • Генпрокуратура проверит данные не только о комиссии за использование карт зарубежных платёжных систем, но также о «взимании с покупателей платы за возврат товаров». Помогать с проверкой будут Роспотребнадзор и ЦБ.
  • Регулятор обратит особое внимание на то, обоснованы ли действия компании, не нарушает ли она права потребителей и не применяет ли «незаконные схемы с целью извлечения излишних коммерческих доходов», говорится в заявлении.
  • Wildberries объяснил ввод комиссии тем, что не может «напрямую обрабатывать платежи из-за санкций» и вынужден нести дополнительные издержки.
  • Ранее сегодня, 12 октября, Mash сообщал, что Генпрокуратура вызвала представителей маркетплейса и банков на совещание. В пресс-службе Wildberries сказали vc.ru, что «получили приглашение на рабочее совещание» и «представят на встрече свою позицию». В компании также добавили, что площадка «работает в соответствии с требованиями законодательства».
Источник: «РИА Новости»
  • Весной 2022 года Visa, а затем и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все выпущенные российскими банками карты продолжили работать в стране, но в других государствах расплатиться ими нельзя.
  • Впрочем, Wildberries вводил комиссию и до этого — в августе 2021 года оплата покупок по картам Visa и Mastercard включала в себя сбор в 2%. Тогда платёжные системы начали расследование и пригрозили банкам штрафами до $1 млн. В Mastercard напоминали, что все транзакции обрабатывает НСПК, платёжная система никаких комиссий не берёт.
  • Что касается платных возвратов, то в апреле 2023 года Подольский суд признал, что Wildberries не имеет права брать с покупателя деньги за возврат бракованных товаров. В маркетплейсе заявляли, что он «был и остаётся бесплатным для покупателей». Потребитель платит за возврат только в двух случаях: при отказе от качественного товара или малом проценте выкупа. Последнее разрешал и сам Роспотребнадзор. В июне компания отменила плату за доставку на склад вещей с браком.

#новость #wildberries #visa #mastercard

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 Амбассадор Черноголовки
Маркетплейс объяснил ввод комиссии тем, что не может «напрямую обрабатывать платежи из-за санкций»

Я не понял юмора. Карты зарубежных платёжных систем разве не переведены в России на обслуживание «Миром»? Какие, блядь, они там платежи напрямую не могут обрабатывать?

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Dimitri

Было тупую отговорку не могли придумать.

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Вадим Д.

Выдуманные 👆🏻 А 3% сами себя не найдут 🤷🏻‍♂️

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Амбассадор Черноголовки

Не гей, но 3% — это 3%

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Нейрослав Жепетеев

3% это 3% и не процентом меньше! Вот как букв в платёжной системе "Мир"

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Невероятный Блондин

Те, которые под санкциями.
Чего-ж тут непонятного? )))

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Амбассадор Черноголовки

И не поспоришь 😁

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Andrew K.

Это вообще не комиссия, а вознаграждение, вы че?

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Вадим Д.

ДА! Хоть разок размажьте ягоды в кашу.

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Нейрослав Жепетеев

Можете посчитать быдлом из-за отсутствия знаний в алкогольных тарах, но картинка очень хорошо сочетается особенно с фамилией главы ВБ.

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ToriSarada

Шампан Бакальского

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Вадим Д.
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Иван Серик
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Нейрослав Жепетеев

Даже прокуратура получается немного оказалась удивлена от этого акта охреневания.

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Андрей Мельник

С кого-то видимо там при заказе излишне бабло списали.

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illusive man

С товарища майора и ему не понравилось

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БизнесГусь

Работаю на складе сортировки ВБ. То,как они обходятся со своими клиентами, цветочки по сравнению с сотрудниками и продавцами. Огромная машина хаоса,которая продолжает функционировать лишь потому,что есть крыша наверху. Давно пора по всем параметрам провести там проверку,и превратить эту бокальчук в Бутыльчук -Наседкину

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Амбассадор Черноголовки

Бутыльчук-Наседкина... Звучит как-то по-дворянски

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Александр Кайт

Танька Стакан.
Валька уже занято.

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Pavel Chernev

Недолго фраер танцевал

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Игорь

Не понимаю восторга. Генпрокуратура в очередной раз занимается хернёй. Чему тут радоваться? А что касается карт, сделать карту МИР можно в два клика. Раньше у Wildberries была скидка при оплате МИР, сейчас комиссия при оплате не МИР. Какая разница?

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Амбассадор Черноголовки

Большая разница. Все платежи внутри страны уже НСПК обрабатывает. Я сомневаюсь, что кто-то выпущенной за рубежом картой будет платить на Wildberries. То есть комиссию хотят делать из воздуха. Wildberries уже в край оборзели со всех сторон, поэтому и радость, что их ставят на место

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Игорь

Может, Вы и правы, но я не вижу смысла в их ходе. Любой может легко сделать МИР, а минус к репутации они получают гарантированно.

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Амбассадор Черноголовки

Логика у них отсутствует, похоже. Как сказано в новости, они уже вводили подобную комиссию в 2021 году. Видимо, решили, что сейчас-то точно проканает. Идиоты

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Мистер гусь

А зачем ее делать, если есть уже мастеркарт или виза? Из-за шараги делать новую карту (да хоть виртуалку мир выпускать из-за одного магазина бред)

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Игорь
Не понимаю восторга. Генпрокуратура в очередной раз занимается хернёй. Чему тут радоваться? А что касается карт, сделать карту МИР можно в два клика. Раньше у Wildberries была скидка при оплате МИР, сейчас комиссия при оплате не МИР. Какая разница?

Потому что комиссия при оплате иным способом незаконна и суды об этом ранее говорили уже. В этом разница, что это нарушение закона)

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Невероятный Блондин

Промазал ответом

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aaa bbb

От таких новостей - неудивительно промазать)

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Амбассадор Черноголовки

Просто надо смазать, чтобы не промазать

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Владимир Мананников

Ну наконец то , не только проверить но и огромный штраф + надо на законодательном уровне закрепить , что при случии обмана граждан на сайтах любой не верной информации , сразу огромные штрафы и без разговоров !

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Игорь

А можно ещё уголовные дела против сотрудников) Вы поймите, Вы пользуетесь этим маркетплейсом, потому что выгодно и удобно. Тупыми санкциями можно убить что угодно. И тот же Wildberries, если не свернёт бизнес, то повысит цены с учётом новых рисков. И все повысят. И никому от этого лучше не будет.

P.S. Хотя, возможно, Ваш ответ был сарказмом)

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Andrew K.

Проверит и найдёт, что это не комиссия, а вознаграждение. Всё законно!

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Freak
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sunblade

Господа, вы не понимаете! WB хочет спасти Почту РФ путем накопления средств для доната. :)

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Татьяна Г.

Алиллуя!

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Руслан Трофимов

Так за ней и закрепится "Таня 3%"

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MAXIMKA

Озон зон зон.:))))))

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34 комментария
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