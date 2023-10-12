Правительство отказалось публиковать указ Путина о продаже валюты экспортёрами — «по понятным причинам» Статьи редакции
О каких причинах идёт речь — не уточняется.
- Документ подготовили «для служебного пользования», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков авторам Telegram-канала Faridaily Фариде Рустамовой и Максиму Товкайло. Это значит, что список из 43 групп компаний, которые должны будут продавать валютную выручку в течение полугода, останется засекреченным.
- Правительство сообщило о подписании указа 11 октября 2023 года. В нём говорится, что часть экспортёров из отраслей топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства должны будут продавать полученную иностранную валюту на внутреннем рынке.
- 12 октября оно добавило, что подготовило постановление, которое позволит реализовать указ. Но и его к моменту публикации этой заметки не выложили в публичный доступ. Там должны прописать сроки, в которые компании обязуются продавать выручку, и определить долю выручки.
- Цель указа — стабилизировать курс валют. Однако часть опрошенных СМИ аналитиков не уверена в «устойчивости и длительности» эффекта. Экономист Bloomberg Александр Исаков отметил в беседе с РБК, что рынок должно насторожить решение вводить «меры ограничительного характера [вместо] повышения уровня рублевых ставок».
- Сомневается в долгосрочном влиянии механизма на рубль и глава «Сбера» Герман Греф. «Повлияет ли это на курс? Уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами. В какой-то мере это увеличит профицит платёжного баланса, но так или иначе ускорит возврат к фундаментальному курсу», — заявил он ТАСС.
- В ЦБ сказали, что это «может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке».
- Главный экономист «Капитала» Евгений Надоршин полагает, что «мера создаст крупнейшим экспортёрам существенные сложности, но принципиально ничего вроде бы менять не должна». В Faridaily же не исключают, что решение засекретить документы, наоборот, может «сыграть против рубля».
- В феврале 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% зачисленной валютной выручки в течение трёх дней. Продавать сказали любую валюту по рыночному курсу любым законным способом.
- В апреле срок продажи увеличили до 60 дней. В мае Минфин разрешил продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ расширил сроки до 120 рабочих дней. В июне требование отменили.
- В августе 2023 года источники Reuters сообщили, что правительство вновь обсуждает возврат к обязательной продаже валюты, при том что ещё в апреле ЦБ отрицал необходимость возвращаться к репатриации. Так же рассуждал и Минфин.
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Ну всё же понятно 😉
А правда ведь, охренительно у нас всё работает? Из указов не только пункты убирать можно, но и целиком [hide] ставить. Причины же понятны.
Подлодка - утонула
Почему не публикуем? - По понятным причинам
Почему, почему? - Да потому
И другие рассказы в книге
Самое популярное в стране издание 👍🏻
А есть скриншоты из книжки ? Друг интересуется...
А друг, случаем, не на должности майора числится?
Надо перенести пост из раздела право в раздел лево.
По понятным причинам , своим друзям продавать 1% валютной выручки, тем кто мало кланялся перед паханом 50-60-100% в зависимости от прегрешений. Наблюдать за процессом будут уполномоченные 15 летние доны, в случае косяка , публичная порка провинившихся на камеру
Ну пятнадцатилетние пиздят слабо, вот чекисты умеют наказать
избивающему присуждается звание героя чечни.
"Своим пацанам" видимо не очень хочется менять твердую валюту на опилки.
Мне кажется новости плохие тоже можно не писать по понятным причинам.
Страна Приколия
Оказывается даже экспортерам рубль не нужон
И так везде
Пипец, конечно
Секретики, понимать надо.
Все ясно и понятно. И не требует никаких вопросов. И точка.
Интересненько, а почему именно такой выбран период...
Не знаю даже, может там в марте что-нибудь намечается? 🤔🤔🤔
Сейчас главное держать сотку любой ценой до выборов.
Агония продолжается, жду рубль по двести поскорее
Указ под надежной защитой
"Продавать валюту вы будете мне!"