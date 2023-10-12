Право
Полина Лааксо

Правительство отказалось публиковать указ Путина о продаже валюты экспортёрами — «по понятным причинам» Статьи редакции

О каких причинах идёт речь — не уточняется.

  • Документ подготовили «для служебного пользования», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков авторам Telegram-канала Faridaily Фариде Рустамовой и Максиму Товкайло. Это значит, что список из 43 групп компаний, которые должны будут продавать валютную выручку в течение полугода, останется засекреченным.
  • Правительство сообщило о подписании указа 11 октября 2023 года. В нём говорится, что часть экспортёров из отраслей топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства должны будут продавать полученную иностранную валюту на внутреннем рынке.
  • 12 октября оно добавило, что подготовило постановление, которое позволит реализовать указ. Но и его к моменту публикации этой заметки не выложили в публичный доступ. Там должны прописать сроки, в которые компании обязуются продавать выручку, и определить долю выручки.
  • Цель указа — стабилизировать курс валют. Однако часть опрошенных СМИ аналитиков не уверена в «устойчивости и длительности» эффекта. Экономист Bloomberg Александр Исаков отметил в беседе с РБК, что рынок должно насторожить решение вводить «меры ограничительного характера [вместо] повышения уровня рублевых ставок».
  • Сомневается в долгосрочном влиянии механизма на рубль и глава «Сбера» Герман Греф. «Повлияет ли это на курс? Уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами. В какой-то мере это увеличит профицит платёжного баланса, но так или иначе ускорит возврат к фундаментальному курсу», — заявил он ТАСС.
  • В ЦБ сказали, что это «может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке».
  • Главный экономист «Капитала» Евгений Надоршин полагает, что «мера создаст крупнейшим экспортёрам существенные сложности, но принципиально ничего вроде бы менять не должна». В Faridaily же не исключают, что решение засекретить документы, наоборот, может «сыграть против рубля».
Дмитрий Песков. Источник: «Вечерняя Москва»
  • В феврале 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% зачисленной валютной выручки в течение трёх дней. Продавать сказали любую валюту по рыночному курсу любым законным способом.
  • В апреле срок продажи увеличили до 60 дней. В мае Минфин разрешил продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ расширил сроки до 120 рабочих дней. В июне требование отменили.
  • В августе 2023 года источники Reuters сообщили, что правительство вновь обсуждает возврат к обязательной продаже валюты, при том что ещё в апреле ЦБ отрицал необходимость возвращаться к репатриации. Так же рассуждал и Минфин.

#валюта #курсывалют #новость

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24 комментария
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 Вадим Д.

Ну всё же понятно 😉

А правда ведь, охренительно у нас всё работает? Из указов не только пункты убирать можно, но и целиком [hide] ставить. Причины же понятны.

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Неуловимый Кабачок

Подлодка - утонула
Почему не публикуем? - По понятным причинам
Почему, почему? - Да потому
И другие рассказы в книге

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Вадим Д.

Самое популярное в стране издание 👍🏻

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Ilyaa

А есть скриншоты из книжки ? Друг интересуется...

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Неуловимый Кабачок

А друг, случаем, не на должности майора числится?

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aaa bbb

Надо перенести пост из раздела право в раздел лево.

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Михаил

По понятным причинам , своим друзям продавать 1% валютной выручки, тем кто мало кланялся перед паханом 50-60-100% в зависимости от прегрешений. Наблюдать за процессом будут уполномоченные 15 летние доны, в случае косяка , публичная порка провинившихся на камеру

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Kiss

Ну пятнадцатилетние пиздят слабо, вот чекисты умеют наказать

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Владимир Егоров

избивающему присуждается звание героя чечни.

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Kiss1nger

"Своим пацанам" видимо не очень хочется менять твердую валюту на опилки.

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Солнечный человек
Правительство отказалось публиковать указ Путина о продаже валюты экспортёрами — «по понятным причинам»
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При себе ничего нет

Мне кажется новости плохие тоже можно не писать по понятным причинам.

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Невкусно и грустно

Страна Приколия

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Рома Кунашко

Оказывается даже экспортерам рубль не нужон

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При себе ничего нет
Владимир Путин обязал

И так везде

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Сергей Иванов

Пипец, конечно

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Слегка Придурковатый

Секретики, понимать надо.

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Одинокий Кринжер

Все ясно и понятно. И не требует никаких вопросов. И точка.

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Владимир Егоров
В течение полугода.

Интересненько, а почему именно такой выбран период...

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Shoo

Не знаю даже, может там в марте что-нибудь намечается? 🤔🤔🤔

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Мурад Муртазалиев

Сейчас главное держать сотку любой ценой до выборов.

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Just a human

Агония продолжается, жду рубль по двести поскорее

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Анна Борзыч

Указ под надежной защитой

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aaa bbb

"Продавать валюту вы будете мне!"

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21 комментарий
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