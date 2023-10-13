Право
Маша Цепелева

Суд в Екатеринбурге арестовал на пять дней администратора сайта за публикацию логотипа Facebook* со ссылкой Статьи редакции

Он посчитал это «публичной демонстрацией экстремистской организации».

  • 11 октября 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Алексея Соколова виновным в «публичной демонстрации экстремистской организации» в виде публикации на сайте логотипа Facebook*, сообщает «Коммерсант».
  • Соколов отстаивал права заключённых и, например, сообщал о поборах в исправительной колонии в Невьянске. По материалам его дела, несколько сотрудников свердловского ГУ ФСИН направили рапорты, что на сайте «Правозащитники Урала» есть ссылка на одноимённую страницу в Facebook*, а также логотип. По ответам провайдеров прокуратура связала сайт с Соколовым.
  • Обвиняемый заявил, что не модерирует сайт, но суд признал его виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Смягчающим обстоятельством посчитали блокировку сайта, а также то, что у Соколова есть несовершеннолетний ребёнок. В итоге суд назначил арест на пять суток. Адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу на решение.
  • Арест по данной статье — уникальный случай, и пока непонятно, «связан он с эксцессом исполнителя или установкой обращать на гиперссылки и логотипы внимание», считает глава юридической практики проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян. По его словам, до этого было известно лишь об одном подобном случае: когалымский предприниматель получил штраф за публикацию логотипа Instagram*.

*Facebook и Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новость

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131 комментарий
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 Иван Серик

Это просто Пи..ц товарищи!

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Вадим Д.

Добро пожаловать, Иван!
Мы новые граждане Пиздецляндии 🤝🏻

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3 комментария
Максим Зиновьев

Facebook отказывается удалять призывы убивать русских и распространяет фейки о нашей стране — они террористы и ведут против нас войну

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4 комментария
Вадим Д.

Какой же лютейший 3,14здец у нас творится, товарищи. Любо-дорого посмотреть.
Скоро начнут завидовать подданные товарища Кима и всяческих бердымухамедовых.

Реестры разрешённых слов, статьи за репосты, ссылки и названия, мрак.
Граждане редакторы, вы лучше слова на букву F* (😏) не пишите, на нужны новости от вас!

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Ware Wow
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3 комментария
Semen

Да звездочку поставили и всё, никаких проблем

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1 комментарий
Юрий Б.

Это вот так что ли?

*Facebook и Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

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Алексей Дружинин

а вы рисковый человек

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4 комментария
Вадим Д.

300 лет строгого расстрела!

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Тимоха
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4 комментария
Ware Wow

Это ж можно уехать в обезьянник прямо из метро из-за иконки фб или инсты.

Там же сталинские стукачи периодически сдают людей за "экстремистскую" символику на экране смартфона.

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1 комментарий
Artemy

не, со ссылкой

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Error-min

Удали, дружище, пока не поздно. А то кто тебе апельсины и сигареты носить будет?

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3 комментария
Байд Джонов

Суши сухари

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Владимир Мананников

Деградация всего продолжается

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Марсель Сайфутдинов

Не понимаю возмущения. Давно уже предупреждали, что публиковать запрещенные сети нельзя.

Опубликовал - нарушил - получил. Тем более чтобы не ошибиться в этом законе много ума не надо. Это же не маркировка какая-нибудь.

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Леонид Гнездилов

Я как-то сидел за не пришедший штраф в писот рублей. А Пригожин, например, не сидел даже за гос.переворот. И за сбитые вертолёты. И вообще за чвк. И за хранение оружия. И наркотиков. Правда потом застрелился гранатой. Но это он сам, суд его не осуждал. И таких людей очень много, просто не все медийны. Хотя вон жирными мерзкими мальчиками в сизо бьют заключённых и видео снимают, и тоже не сидят. А это экстремизм самой чистой воды.
Никто же не против жить по закону, просто непонятно и неприятно, когда по закону живёшь и сидишь ты один.

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10 комментариев
Владимир Мананников

Часть граждан страны слава богу развитые , а выполнять законы противоречащие конституции никто не будет , конституция является основным правами человека ! Ну вот написали очередную бумажку где что и как маркировать , и что люди думаете такие наивные и сразу побежали это делать ? Нет конечно
Facebook, Instagram - признаны экстремистскими , но что то я смотрю сами гос органы некоторые сидят в instagram и Facebook и все постят - включая гос думу и как сам признался писков , тоже пользуется и сказал что через vpn, так что получается его вообще никто не исполняет , за исключением там может несколько десятков может тысяч людей !

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6 комментариев
Светлана Владимирова

Опусти руку ниже, солнце уже не так высоко

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drapeg

С регистрацией, бот!

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Пена Литрова

Заняться им нечем. Арестовывать за ссылки, это смешно просто.

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Антон Вальцев

каждый сходит с ума по своему

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Forgotten Games

Блин, а кому-то до сих пор не ясно, что при упоминании и демонстрациях нужна звёздочка и соответствующее пояснение в сноске?

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Владимир Мананников

Такие глупые вещи никто не будет исполнять , всем по на эти звездочки и так далее

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10 комментариев
Ware Wow

Вы в субботу полностью свободны?

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1 комментарий
Алексей Дружинин

"Он посчитал это «публичной демонстрацией экстремистской организации»."-ну и дела товарищи , в какое страшное время мы живем

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BblCMOPK HACMOPKA

И всех посчитают

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Антон Большаков

Смотрю комметы но никто не расматривает вариант что причина в другом ? Все только запрещенный сайт видят.

Соколов отстаивал права заключённых и, например, сообщал о поборах в исправительной колонии в Невьянске.
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SM

Ну он же на 5 дней. И может дальше продолжать заниматься, не?

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2 комментария
Bravemoon

Они только заголовок прочитали

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Максим Зиновьев

Я считаю, что надо подробнее донести до населения факты о том, что Фейсбук это террористы и что они не просто так запрещены в России. Ну вот никто же не выебывается, что ему не разрешают свастику вывесить из окна и призывать убивать русских, евреев и всех остальных

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Леонид Гнездилов

Странно, что свастика запрещена, древний символ. Если бы немцы придумали треугольники, например, юзать, то теперь и треугольники нельзя было бы рисовать?))

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5 комментариев
Тесла-канадец

А за ручку здороваться с Хамасом можно, хотя они хуже фашистов.

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1 комментарий
Maxim

Хаха, специально зарегистрировался, чтобы написать, что ты - деревянный durachok, не удержался. И без объяснения причин. Может перечитав свои комментарии сам поймешь, а может и нет. Считаешь, что именно это нужно сейчас до населения донести?

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дед Мазай и ёжики
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Куртуазный маньерист

Был бы человек, а статья найдётся!

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Gorbun iz Notr Dama

Как показывает практика, найти человека сейчас тоже не проблема

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Сергей Д.

Да уж, такие репрессии, что аж все эксперты с VC тут пишут, что хотят...

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SM

Это только потому, что рук не хватает. И здесь не так много пользователей. Ну и VC оттягивают неизбежное как могут самоцензурой.

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2 комментария

Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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A V

Молодец. Не зассал.

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Леха Макаров

Не раз предупреждали, но нашлись очередные тиктокеры...

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Артем Якимов

Нажал репост и по этапу.

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noname

https://lenta.ru/news/2023/03/29/musor/

Назвавшую Макрона мусором француженку арестовали
Во Франции арестовали женщину, назвавшую в соцсетях французского президента Эммануэля Макрона…
lenta.ru
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6 комментариев
Мурад Муртазалиев

5 дней за логотип конторы, мессенджером и соцсеткой которой пользуются высшие чиновники.
Готов услышать, почему это хорошо, и что на западе за логотип ВК расстреливают.

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Андрей Захаров
Готов услышать, почему это хорошо

Ну а как им иначе показать, что все равны, но они "равнее", ибо им можно всё?))

А нам (простым смертным), соответственно, в этом убедиться?

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Zloy Marketolog
на западе за логотип ВК расстреливают

Сразу в голову стреляют без суда)

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Андрей Самойлов

"Арест по данной статье — уникальный случай"скоро такие случаи станут рядовыми

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Леонид Гнездилов

Надо было расстрелять. Ужасный экстремизм

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Тинпу Дорпи

Премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы, призвал российских IT-специалистов создать свою «экосистему». По его словам, для этого есть все возможности.

“Ребята, которые, говорят, уезжают, я знаете, не особо верю в то, что все уедут. Обращаюсь, пользуясь случаем: ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою "экосистему". У нас все для этого есть. Есть элементы этой «экосистемы», которую нужно доработать”, — заявил Мишустин, комментируя информацию об оттоке IT-специалистов из России.

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Zloy Marketolog

"у нас все для этого есть", кроме адекватных законов, адекватных депутатов, настоящих судей)

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Тимоха

Пусть подумает о своем поведении

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Никола

Че за бред ВСМЫСЛЕ экстремистской?

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Aleksandr Al

Рано или поздно поймут, что запрещать социальные проекты масштаба меты - просто глупость)

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Микро инвестиции

Конечно глупость. Но вот призывы к убийству русских этот норм, так и должно быть.

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Я сказал свое имя машине
«публичной демонстрации экстремистской организации»

Таких кривых цитат в тексте статьи нет

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Тинпу Дорпи

Мишустин говорил про эти возможности для айтишников?
https://www.youtube.com/watch?v=ZGVNzlSnyUc

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Станислав

Ну тут просто нужно было повод найти, нашли его. А так эти все логотипы всем до звезды.

На некоторых сайтах вообще стоят логотип нет войне, спасем украину и подобные. И нечего.

В целях безопасности думаю ссылки и логотипы убрать нужно. Мало ли кто вас завтра заказать может.

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чувак

Тем временем на сайте одного известного человека висят эти логотипы. И он в своих видео прямо говорил, что кладет х на эти правила и убирать ничего не собирается.

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Байд Джонов

"кладет х" Так Маск же в Америке

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2 комментария
Zloy Marketolog

Продолжайте дальше не ходить на выборы)

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Felixovich

🤣

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Байд Джонов

За https://2chu.ru не посодят

Двачу
2CHU общайся
2chu.ru
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Vasiliy Leytman

раб должен сидеть вконтакте)) иначе как показывать ему рекламу службы царю и повестки высылать))

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