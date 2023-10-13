Суд в Екатеринбурге арестовал на пять дней администратора сайта за публикацию логотипа Facebook* со ссылкой Статьи редакции
Он посчитал это «публичной демонстрацией экстремистской организации».
- 11 октября 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Алексея Соколова виновным в «публичной демонстрации экстремистской организации» в виде публикации на сайте логотипа Facebook*, сообщает «Коммерсант».
- Соколов отстаивал права заключённых и, например, сообщал о поборах в исправительной колонии в Невьянске. По материалам его дела, несколько сотрудников свердловского ГУ ФСИН направили рапорты, что на сайте «Правозащитники Урала» есть ссылка на одноимённую страницу в Facebook*, а также логотип. По ответам провайдеров прокуратура связала сайт с Соколовым.
- Обвиняемый заявил, что не модерирует сайт, но суд признал его виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Смягчающим обстоятельством посчитали блокировку сайта, а также то, что у Соколова есть несовершеннолетний ребёнок. В итоге суд назначил арест на пять суток. Адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу на решение.
- Арест по данной статье — уникальный случай, и пока непонятно, «связан он с эксцессом исполнителя или установкой обращать на гиперссылки и логотипы внимание», считает глава юридической практики проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян. По его словам, до этого было известно лишь об одном подобном случае: когалымский предприниматель получил штраф за публикацию логотипа Instagram*.
*Facebook и Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
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Это просто Пи..ц товарищи!
Добро пожаловать, Иван!
Мы новые граждане Пиздецляндии 🤝🏻
Facebook отказывается удалять призывы убивать русских и распространяет фейки о нашей стране — они террористы и ведут против нас войну
Какой же лютейший 3,14здец у нас творится, товарищи. Любо-дорого посмотреть.
Скоро начнут завидовать подданные товарища Кима и всяческих бердымухамедовых.
Реестры разрешённых слов, статьи за репосты, ссылки и названия, мрак.
Граждане редакторы, вы лучше слова на букву F* (😏) не пишите, на нужны новости от вас!
Да звездочку поставили и всё, никаких проблем
Это вот так что ли?
*Facebook и Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
а вы рисковый человек
300 лет строгого расстрела!
Это ж можно уехать в обезьянник прямо из метро из-за иконки фб или инсты.
Там же сталинские стукачи периодически сдают людей за "экстремистскую" символику на экране смартфона.
не, со ссылкой
Удали, дружище, пока не поздно. А то кто тебе апельсины и сигареты носить будет?
Суши сухари
Деградация всего продолжается
Не понимаю возмущения. Давно уже предупреждали, что публиковать запрещенные сети нельзя.
Опубликовал - нарушил - получил. Тем более чтобы не ошибиться в этом законе много ума не надо. Это же не маркировка какая-нибудь.
Я как-то сидел за не пришедший штраф в писот рублей. А Пригожин, например, не сидел даже за гос.переворот. И за сбитые вертолёты. И вообще за чвк. И за хранение оружия. И наркотиков. Правда потом застрелился гранатой. Но это он сам, суд его не осуждал. И таких людей очень много, просто не все медийны. Хотя вон жирными мерзкими мальчиками в сизо бьют заключённых и видео снимают, и тоже не сидят. А это экстремизм самой чистой воды.
Никто же не против жить по закону, просто непонятно и неприятно, когда по закону живёшь и сидишь ты один.
Часть граждан страны слава богу развитые , а выполнять законы противоречащие конституции никто не будет , конституция является основным правами человека ! Ну вот написали очередную бумажку где что и как маркировать , и что люди думаете такие наивные и сразу побежали это делать ? Нет конечно
Facebook, Instagram - признаны экстремистскими , но что то я смотрю сами гос органы некоторые сидят в instagram и Facebook и все постят - включая гос думу и как сам признался писков , тоже пользуется и сказал что через vpn, так что получается его вообще никто не исполняет , за исключением там может несколько десятков может тысяч людей !
Опусти руку ниже, солнце уже не так высоко
С регистрацией, бот!
Заняться им нечем. Арестовывать за ссылки, это смешно просто.
каждый сходит с ума по своему
Блин, а кому-то до сих пор не ясно, что при упоминании и демонстрациях нужна звёздочка и соответствующее пояснение в сноске?
Такие глупые вещи никто не будет исполнять , всем по на эти звездочки и так далее
Вы в субботу полностью свободны?
"Он посчитал это «публичной демонстрацией экстремистской организации»."-ну и дела товарищи , в какое страшное время мы живем
И всех посчитают
Смотрю комметы но никто не расматривает вариант что причина в другом ? Все только запрещенный сайт видят.Соколов отстаивал права заключённых и, например, сообщал о поборах в исправительной колонии в Невьянске.
Ну он же на 5 дней. И может дальше продолжать заниматься, не?
Они только заголовок прочитали
Я считаю, что надо подробнее донести до населения факты о том, что Фейсбук это террористы и что они не просто так запрещены в России. Ну вот никто же не выебывается, что ему не разрешают свастику вывесить из окна и призывать убивать русских, евреев и всех остальных
Странно, что свастика запрещена, древний символ. Если бы немцы придумали треугольники, например, юзать, то теперь и треугольники нельзя было бы рисовать?))
А за ручку здороваться с Хамасом можно, хотя они хуже фашистов.
Хаха, специально зарегистрировался, чтобы написать, что ты - деревянный durachok, не удержался. И без объяснения причин. Может перечитав свои комментарии сам поймешь, а может и нет. Считаешь, что именно это нужно сейчас до населения донести?
Был бы человек, а статья найдётся!
Как показывает практика, найти человека сейчас тоже не проблема
Да уж, такие репрессии, что аж все эксперты с VC тут пишут, что хотят...
Это только потому, что рук не хватает. И здесь не так много пользователей. Ну и VC оттягивают неизбежное как могут самоцензурой.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Молодец. Не зассал.
Не раз предупреждали, но нашлись очередные тиктокеры...
Нажал репост и по этапу.
https://lenta.ru/news/2023/03/29/musor/
5 дней за логотип конторы, мессенджером и соцсеткой которой пользуются высшие чиновники.
Готов услышать, почему это хорошо, и что на западе за логотип ВК расстреливают.
Ну а как им иначе показать, что все равны, но они "равнее", ибо им можно всё?))
А нам (простым смертным), соответственно, в этом убедиться?
Сразу в голову стреляют без суда)
"Арест по данной статье — уникальный случай"скоро такие случаи станут рядовыми
Надо было расстрелять. Ужасный экстремизм
Премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы, призвал российских IT-специалистов создать свою «экосистему». По его словам, для этого есть все возможности.
“Ребята, которые, говорят, уезжают, я знаете, не особо верю в то, что все уедут. Обращаюсь, пользуясь случаем: ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою "экосистему". У нас все для этого есть. Есть элементы этой «экосистемы», которую нужно доработать”, — заявил Мишустин, комментируя информацию об оттоке IT-специалистов из России.
"у нас все для этого есть", кроме адекватных законов, адекватных депутатов, настоящих судей)
Пусть подумает о своем поведении
Че за бред ВСМЫСЛЕ экстремистской?
Рано или поздно поймут, что запрещать социальные проекты масштаба меты - просто глупость)
Конечно глупость. Но вот призывы к убийству русских этот норм, так и должно быть.
Таких кривых цитат в тексте статьи нет
Мишустин говорил про эти возможности для айтишников?
https://www.youtube.com/watch?v=ZGVNzlSnyUc
Ну тут просто нужно было повод найти, нашли его. А так эти все логотипы всем до звезды.
На некоторых сайтах вообще стоят логотип нет войне, спасем украину и подобные. И нечего.
В целях безопасности думаю ссылки и логотипы убрать нужно. Мало ли кто вас завтра заказать может.
Тем временем на сайте одного известного человека висят эти логотипы. И он в своих видео прямо говорил, что кладет х на эти правила и убирать ничего не собирается.
"кладет х" Так Маск же в Америке
Продолжайте дальше не ходить на выборы)
🤣
За https://2chu.ru не посодят
раб должен сидеть вконтакте)) иначе как показывать ему рекламу службы царю и повестки высылать))