Право
Маша Цепелева

Суд в Москве арестовал активы российской «дочки» Adidas на 3,5 млрд рублей по иску бывшего арендодателя Статьи редакции

Компания закрыла магазины в марте 2022 года, но продолжала сдавать в субаренду часть офисов и складов.

  • Арбитражный суд Москвы принял меры обеспечения по иску оператора московского парка развлечений «Остров Мечты» (ООО «Парк развлечений») к ООО «Адидас» о взыскании 3,5 млрд рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на определение суда.
  • Арест касается средств на счетах юрлица и любого принадлежащего ему имущества «в пределах суммы иска».
  • ООО «Парк развлечений» просит взыскать с российской «дочки» Adidas 419,9 млн рублей основного долга за аренду помещений, 1,7 млрд рублей неустойки, 1,4 млрд рублей убытков, а также неустойку, начисленную на сумму основного долга и убытки за каждый день просрочки — начиная с даты вступления в силу решения суда. Первое заседание по иску назначено на 13 ноября 2023 года.
  • Adidas закрыл магазины в России в марте 2022 года. По данным на июнь 2023 года, местное подразделение компании сдавало в субаренду часть офисных и складских помещений. Выручка ООО «Адидас» за 2022 год, по данным «Контур Фокуса», составила 25 млрд рублей, чистый убыток — 7,9 млрд рублей. Выкупить активы планировали турецкая FLO Retailing (владелец российского бизнеса Reebok) и Daher Group (собственник Dubai Mall).

#новость #adidas

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5 комментариев
Вадим Д.

В московскте суды бумагу что ли или картридж для принтера завезли?

Да здравствуют абибусы всех мастей!

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Николай Борисов

Они с рынка не уходили вроде, интересно, больше не тянут аренду..

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vobla

Всё же abibas, получается

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А10

Просто бизнес, ничего личного!

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A V

Рассея, рассея (с) Газманыч

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2 комментария
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