Правительство предложило лишать адвокатского статуса специалистов, которые больше года провели за пределами России Статьи редакции
Оценивать «обстоятельства» отъезда будет специальная структура.
- Комиссия по законопроектной деятельности подготовила поправки к принятому в первом чтении законопроекту, который вносит изменения в «Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре», обратил внимание «Ъ». Ранее об этом сообщило отраслевое издание «Адвокатская газета».
- Среди предложений — лишать адвокатского статуса тех специалистов из России, кто провёл больше одного года за рубежом или уехал туда на постоянное место жительства. Без статуса адвоката юрист не сможет представлять интересы клиента в уголовном процессе.
- Исключение сделают для тех, кто выезжал «по уважительным причинам» — например, чтобы лечиться, учиться или сопровождать членов семьи, которые отправились в другую страну «для исполнения трудовых или иных функций по направлению от органов государственной власти или российских организаций».
- Оценивать «обстоятельства» отъезда и выдавать заключения будет «квалификационная комиссия». В её состав войдут не только адвокаты, но также представители Минюста и судебной системы.
- По словам собеседника «Ъ», адвоката Ильи Сидорова, идея противоречит конституционному праву, согласно которому россияне могут свободно выезжать за пределы страны и беспрепятственно возвращаться. С ним согласен и адвокат Даниил Козырев: такая поправка «противоречит духу права», говорит он.
- Сидоров также замечает, что юридическую помощь можно оказывать и из-за рубежа, к тому же некоторые судебные споры затягиваются больше чем на год. Однако вице-президент Федеральной палаты адвокатов Олег Баулин заявил, что лишение статуса «точно не грозит тем, кто защищает интересы российских граждан и компаний».
- В сопроводительных записках авторы поправок объяснили предложение тем, что некоторые уехавшие специалисты пытаются «подорвать доверие к институту адвокатуры». Сидоров, в свою очередь, замечает, что при этом Россия не запрещает работать в стране тем, у кого есть и иностранные гражданства, и статус адвоката в нескольких странах.
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Логика у Правительства: Уехал - «предатель». Ибо нечего защищать интересы тех, кого привлекают за «дискредитацию», «экстремизм» и тп. В общем очередной абсурд. Ничего нового.
Судя по последней практике, кто из адвокатов не уехал и защищал интересы «второсортных граждан», тот сам заезжает в СИЗО.
Правильно, нечего защищать, "раз наехали, значит есть за что"! Нечего защищаться, надо терпеть! Так их, буржуев и их тлетворные ценности, для нас это чуждо!
Ведь сказали же, "Родина вас не обидит"!
Что нам говорит основной закон о свободе передвижения?
Как бандиты обосновывают такое ограничение? Терроризм, экстремизм, защита детей?
Адвокаты за год забывают свою профессию или не могут знакомиться с обновлениями законодательства?Будем лишать, но если человеку очень надо, то ничего страшного
такая поправка «противоречит духу права»
Вот так новости, никогда ж такого не было. Хотя, погодите...
Прям наглядно демонстрируют, как "большинство вернулось уже обратно". Прям ощущаю как пофигу на тех кто уехал.
"Родина вас не обидит", ага.
После такого самим адвокатам потребуется адвокат.
Противоречит коституционному праву . А что мешат ему следить
за изменением законов из любой точки мира ? Ответ ничего . Оказывает услугу клиенту норма и всё!
Крепостное право.