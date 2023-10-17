Суд в Москве оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за работу без филиала в России Статьи редакции
Это десятая часть выручки компании в России за 2022 год — та составила 1,15 млрд рублей.
- Мировой судья назначил компании оборотный штраф в 115 млн рублей за неисполнение закона о «приземлении», пишет «Интерфакс».
- Он обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи. Штраф за отказ — от 1/15 до 1/10 выручки компании, но не меньше 6 млн рублей.
- Согласно материалам дела, озвученным в суде, Zoom вменили «работу на территории России без создания филиала или представительства и обеспечения их функционирования». Представители и защитники компании в суд не пришли.
- По данным ФНС, полученным судом, выручка Zoom от реализации всех товаров и услуг в 2022 году составила более 1,15 млрд рублей. Судья решил назначить штраф в 1/10 от её размера.
502 показа
1.2K открытий
Негоже, конечно, без филиала в России работать.
А ну как удумали чего, а маски-шоу отправить некуда?
Какого года фотка? Верните мне мой 2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
Видимо, зум не любитель шоу, тем более с масками😅
Шоу-маск гоу он...
Так и надо написать, перед открытием стартапа в силиконовой долине ооошка в рф обязательна
ну тут все таки подумали, и если количество пользователей из России не превышает определённое количество, то можно ничего в России открывать и хранить, так что к стартапам и маленькому бизнесу вопросов нет
Сколько ещё мировых компаний попадают под этот закон сами того не подозревая. В какой-то момент захотят прийти полноценно на рынок РФ, а у них куча отложенных штрафов и набежавшая пеня, превышающая капитализацию компании...
Открываем из статьи ссылку и читаем:Закон «о приземлении»
Он обяжет иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией больше 500 тысяч человек открывать филиалы или представительства в России.
Тяжело будет накопить пенни, превышающую капитализацию компании с DAU 500k.
Россия - страна возможностей! -)
Delete
Ctrl + Alt
А с телефона?
Просто это DAU не из РФ. Zoom официально отключил бизнесы РФ ещё в прошлом году. Все кто пользуются, используют обходной путь, или в частный целях.
А вот это интересная история😅
Есть у нас аналог Зума?
Полно с разной степенью аналоговости
*Аналоговнетости.
Нормальных нет, а в целом есть: телемост от Яндекса, Jazz от Сбера, ВК звонки и по любому это не все ещё...
Ну как бы есть ещё Google Meet и Skype, но это тоже зарубежные...
У контура ещё развивается толк, вроде неплохой.
Зуну то об этом сказали вообще?)
Весь мир следит за постановлениями Таганского районного суда. Разве нет?
Конечно, в отдельной вкладочке открыто!
Хм, то есть счёт с баблом в РФ у них всё-таки есть?
Любопытно
Сомнительно. Скорее всего судья помножил какую-то цифру пользователей из России, почти с потолка, на стоимость подписки и получил выручку. Это кстати уже не первый штраф.
Не смогли вывести и решили остаться))
Почему мне стыдно каждый раз за такие новости?
Иди бабушку через дорогу переведи. Может полегчает.
ты наверное гордишься когда читаешь новости про адама дырова, героя ЧР?
Совсем иностранные сервисы изгнать хотят?
Теперь Zoom без впн не открыть будет. А, так и впн-ов не осталось почти.
Все идёт по плану!
В Zoom еще встречаются?