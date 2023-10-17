Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за работу без филиала в России Статьи редакции

Это десятая часть выручки компании в России за 2022 год — та составила 1,15 млрд рублей.

  • Мировой судья назначил компании оборотный штраф в 115 млн рублей за неисполнение закона о «приземлении», пишет «Интерфакс».
  • Он обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи. Штраф за отказ — от 1/15 до 1/10 выручки компании, но не меньше 6 млн рублей.
  • Согласно материалам дела, озвученным в суде, Zoom вменили «работу на территории России без создания филиала или представительства и обеспечения их функционирования». Представители и защитники компании в суд не пришли.
  • По данным ФНС, полученным судом, выручка Zoom от реализации всех товаров и услуг в 2022 году составила более 1,15 млрд рублей. Судья решил назначить штраф в 1/10 от её размера.

#новость #zoom

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 Вадим Д.

Негоже, конечно, без филиала в России работать.

А ну как удумали чего, а маски-шоу отправить некуда?

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Тарас Перещук

Какого года фотка? Верните мне мой 2003

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Вадим Д.

https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

2003 год
2003 (две тысячи третий) год по григорианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в среду…
ru.wikipedia.org
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Олег Юрьевич

Видимо, зум не любитель шоу, тем более с масками😅

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Байд Джонов

Шоу-маск гоу он...

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Дмитрий Зима

Так и надо написать, перед открытием стартапа в силиконовой долине ооошка в рф обязательна

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Игорь Киселёв

ну тут все таки подумали, и если количество пользователей из России не превышает определённое количество, то можно ничего в России открывать и хранить, так что к стартапам и маленькому бизнесу вопросов нет

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Artiom Nikolaev

Сколько ещё мировых компаний попадают под этот закон сами того не подозревая. В какой-то момент захотят прийти полноценно на рынок РФ, а у них куча отложенных штрафов и набежавшая пеня, превышающая капитализацию компании...

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jonewayne
и набежавшая пеня, превышающая капитализацию компании...

Открываем из статьи ссылку и читаем:

Закон «о приземлении»
Он обяжет иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией больше 500 тысяч человек открывать филиалы или представительства в России.

Тяжело будет накопить пенни, превышающую капитализацию компании с DAU 500k.

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Я сказал свое имя машине

Россия - страна возможностей! -)

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Андрей Иванов

Delete

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дед Мазай и ёжики

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Андрей Иванов

А с телефона?

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Artiom Nikolaev

Просто это DAU не из РФ. Zoom официально отключил бизнесы РФ ещё в прошлом году. Все кто пользуются, используют обходной путь, или в частный целях.

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Владимир Харитонов

А вот это интересная история😅

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Байд Джонов

Есть у нас аналог Зума?

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BaronKorf

Полно с разной степенью аналоговости

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Бинарный Ёж

*Аналоговнетости.

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Fox Sinolo

Нормальных нет, а в целом есть: телемост от Яндекса, Jazz от Сбера, ВК звонки и по любому это не все ещё...

Ну как бы есть ещё Google Meet и Skype, но это тоже зарубежные...

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Александр Озерцов

У контура ещё развивается толк, вроде неплохой.

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Карина Евгеньевна

Зуну то об этом сказали вообще?)

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Андрей Иванов

Весь мир следит за постановлениями Таганского районного суда. Разве нет?

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Карина Евгеньевна

Конечно, в отдельной вкладочке открыто!

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Невероятный Блондин
По данным ФНС, полученным судом, выручка Zoom от реализации всех товаров и услуг в 2022 году составила более 1,15 млрд рублей.

Хм, то есть счёт с баблом в РФ у них всё-таки есть?

Любопытно

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Андрей Иванов

Сомнительно. Скорее всего судья помножил какую-то цифру пользователей из России, почти с потолка, на стоимость подписки и получил выручку. Это кстати уже не первый штраф.

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jonewayne

Не смогли вывести и решили остаться))

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Кирилл Беккер

Почему мне стыдно каждый раз за такие новости?

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Байд Джонов

Иди бабушку через дорогу переведи. Может полегчает.

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SevSK

ты наверное гордишься когда читаешь новости про адама дырова, героя ЧР?

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Иван Иванов

Совсем иностранные сервисы изгнать хотят?

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Рядовой Шутник

Теперь Zoom без впн не открыть будет. А, так и впн-ов не осталось почти.
Все идёт по плану!

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Александр Марш

В Zoom еще встречаются?

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