Право
Полина Лааксо

Правительство отменило мораторий на проверки магазинов с вейпами и кальянами до 1 января 2025 года Статьи редакции

«Никаких ограничений для надзорных органов больше нет», — заявил глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

  • Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение приняли на основе обращений от четырёх ведомств — комитетов Госдумы по просвещению, охране здоровья, промышленности и торговле.
  • По словам Метелева, теперь торговые точки, которые продают «табачную и никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей продукции», ожидают «массовые проверки» — в том числе внеплановые, говорится в документе.
Источник: «78»
  • Вячеслав Володин поручил профильным комитетам рассмотреть запрет вейпов в России в январе 2023 года. В феврале «минимизировать употребление вейпов» призвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Тогда же Wildberries запретил на маркетплейсе продажи безникотиновых вейпов, жидкостей для них и курительных смесей. Для содержащих никотин товаров запрет уже действовал.
  • 7 апреля на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект: он запрещает продавать электронные сигареты и расходники везде, кроме розницы. «Открытая выкладка в торговом объекте» будет невозможна, но продавать их «с закрытой витрины» не запрещается. 11 апреля проект приняли.
  • Позже продавцы попросили правительство не ограничивать торговлю ароматизаторами. По их словам, внесение добавок в список запрещённых «сделает использование и продажу вейпов невозможными»: якобы все жидкости выпускаются с ароматизаторами, а одноразовые электронные системы доставки никотина работают на солевом никотине.

#новость #вейпы

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45 комментариев
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 Мурад Муртазалиев

Правительство нанесло серьезный удар по чвк редан

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Иван Серик

Денег нет!

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Сергей

Они будут сражаться до последнего

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Париж

Им и так не везет, после ухода бершек - негде клетчатые штанишки покупать

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Александр Озерцов

В целом после таких новостей становится понятно, почему релоканты не спешат возвращаться.
Сегодня тебя не трогают до 2025 года, вот постановление; а завтра выходит новый закон и всё, "пройдёмте, гражданин".
А мотаться туда-сюда желания и финансов нет.

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Сергей Д.

бля, ну даже сюда эту херь приплели...

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Shoo

Ну, а в чем автор не прав?
Вот без контекста хороших и плохих ребят, политических взглядов и всего остального, что не по теме ресурса.
Бизнес - это про планирование.
Чем меньше у тебя горизонт планирования - тем сложнее.
Чем больше непредсказуемых движений происходит в правовом поле - тем меньше горизонт планирования.
А степень предсказуемость российского законотворчества ограничивается тезисом «ничего хорошего ждать не стоит».

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Кузя

В ряде стран запретили продажу вейпов, как они бедные живут без горизонта планирования

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Shoo

В разных странах принимают массу бессмысленных и вредных запретов.
И что с того?

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Михаил Барабаш

Ну, в случае вейпов - запрет осмысленный и полезный

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Мурад Муртазалиев

Если сказали до 25 го, значит должно быть до 25 го. В этом все дело.

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Сергей Д.

Как у вас на работе с Дедлайнами? всегда в срок и без промахов ?

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Мурад Муртазалиев

Если я даю обещание, я его исполняю.

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Д Хб

Вы аналогии умеете строить? Дедлайн - это когда надо успеть к сроку. А в заметке речь об обязательстве раньше срока не начинать.

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Гора Жора

Не только вэйпы, но и сигареты у них по 20 бачей за упаковку

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Сергей Д.

А тема то про, что тут?

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Dmitrii Ben

Табачное лобби как и водочное не допустит никого на рынок РФ

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Святослав Гусев

Лучше бы вообще запретили эту дрянь, как и алкоголь.

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Artem Borisenko

Я бы лучше ханжество запретил. Не нравится — не употребляй, и отстань от других, зожник фигофф.

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Вадим Д.

Ура, никаких запретов! Стоило огород-то городить? На кой вообще этот мораторий был? Чтобы кого нужно жижеразливочные магазины заработали и переоформились?

Такое ощущение, что у них там каждый день новый дежурный по вбрасыванию монетки — штормит и мотает.

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дед Мазай и ёжики

Так и есть. Никакой стратегии, никакой тактики, всё стихийно в режиме судороги.

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ФИКСИ ПАЙ

Я сам подросток и я ненавижу вейп, а также придурков, которые выходят из школы и не стесняясь парят тебе прямо в лицо. Я был бы рад, если бы эту херню запретили полностью, хотя понимаю что 1. Это ничего не даст. 2. Гос-во этого не допустит т.к продажи растут что с водки, что с вейпа.

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Artem Borisenko

Для подростка слишком связная речь и несколько старперская позиция…

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Bender Rodriguez

открою вам тайну, но подростки учатся в школе и имеют собственное мнение)

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noname

Соболезную, если ты считаешь это связной речью.

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ФИКСИ ПАЙ

Согласен с вами. У меня плохая речь. Я не понимаю почему человек выше посчитал, что я какой-то грамотный.

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ФИКСИ ПАЙ

Ну значит я старпер в свои 16 лет. Что поделать...А вейп и тех, кто его курит я и вправду ненавижу. Как раз таки из-за своих "речей" я мало общаюсь со сверстниками, зато призёр региона по инфе и матеше "звёздочка школы"
Мой дед умер от цирроза печени потому что много бухал, сосед умер потому что курил с 15 лет и даже когда ему поставили диагноз–рак гортани, он не прекратил. Да, это частные случаи "везунчиков" Не каждый кто курит обязательно умрёт от рака, но мне хватило и этого, чтобы понять—я так не хочу. Да и у меня в семье никто не курит и не пьёт (батя ушел за хлебом. Может поэтому?)

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Ddd

А запрет вейпов чем поможет? Начнут дымить сигаретами в лицо, как это происходило последних 100 лет до появления вейпов. Лучше усилить контроль за курением в общественных местах и ничего не запрещать.

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ФИКСИ ПАЙ

Насчёт общественных мест–хорошая идея. Во многих школах России дети курят вейп прямо на уроках, хотя школа–общ. место, однако ни учителя, ни администрация школы не вызывают полицию, а предпочитают просто выгонять из кабинета.
Также в моём регионе (Татар.) действует запрет на продажу энергетиков и вейпов несовершеннолетним, и к чему это привело? Да ни к чему хорошему. Мелкие магазины возле школ, желая получить хоть какие-то деньги и заработать на школьниках нарушают региональный закон, хотя один звонок куда следует–и от этого магазина вряд ли что-то останется... Но кто будет жаловаться?Школьники? Нет, поэтому торгуем дальше.
Возможно, стоит ввести какие-то конские штрафы за курение в общ.местах и для подростков тоже, а оплачивают пусть родители.

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Мурад Муртазалиев
Во многих школах России дети курят вейп прямо на уроках

Получается, что проблема не в вейпах, а школьниках. И запрещать надо школьников 🤣

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Париж

Такая ты звездочка школы конечно, молодец

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ФИКСИ ПАЙ

Да, для моего городка в 50 тысяч человек быть призером региона –это классно. Мне часто дают поблажки, а я делаю рейтинг своей дворовой школе в 500 человек :) Если вы имеете претензии к моей грамотности, то я всё таки больше силён в технических науках и я признаю, что плохо знаю русский язык и неграмотен, но я работаю над этим.

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Сергей Д.

Ну вот и позитив. Три магазина этих игрушек на 10 кв. метров это тумач. Пусть нахрен закрываются мамкины бизнесмены.

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dlyavsyakojhujni
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Bad Gateway

Да ну и правильно. Все эти вэйпы и курилки давно пора с рынка убрать. Для школьницы 13-летней не понятно, чем это всё в будущем может аукнуться.

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Саша Слуцкий

хаха держитесь вейперы!

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Эмиль Жибаров

здоровее будут

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дед Мазай и ёжики

Алкоголики могут не держаться.

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Я сказал свое имя машине

Правильно

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Владимир Лопатин

Боюсь представить жижи без аромата, какой он на вкус первозданный дым?

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Mark Barkov

Теперь это будет безвкусный яд))
И по аналогии вкуса сигареты будут интереснее

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Earl Spilner

Ничего не понял

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Денис Бочков

Ну и ладно, отменили и отменили че бубнить то

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Руслан

предположу, что некие серьезные люди выходят из этого бизнеса, и мораторий им больше не интересен

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Вася Пражкин

Эх, как достали эти новости про запреты, политику, жалобы. Сейчас бы про стартапы почитать. Пацаны, может сайт запустим?

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