Право
Таня Боброва

Суд в Москве признал банкротом российскую «дочку» Google Статьи редакции

Размер требований кредиторов — около 53,6 млрд рублей.

  • Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл», российское подразделение Google, и на полгода ввёл конкурсное производство, пишет «Интерфакс». Теперь имущество компании, если оно есть, распродадут для погашения долгов. Суд назначил отчёт конкурсного управляющего Валерия Таляровского на 17 апреля 2024 года.
  • Размер требований кредиторов, включённых в реестр, составляет около 53,6 млрд рублей. В августе 2023 года по итогам первого собрания кредиторы оценивали обязательства «Гугла» почти в 20,2 млрд рублей
  • Российская структура Google рассказала о планах объявить себя банкротом в мае 2022 года, а в июне подала соответствующий иск. Компания объясняла это арестом счетов, который заблокировал её работу. В сентябре Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление и ввёл процедуру наблюдения.
  • Google неоднократно штрафовали в России: например, в 2021 году суд назначил компании 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за неудаление информации, она его погасила в мае 2022-го. В июле того же года компания получила второй оборотный штраф — на 21 млрд рублей.
Источник: Reuters / Paresh Dave

#новость #google

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78 комментариев
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 Юрий Б.

Ушла эпоха. Такой компании конец!

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Dima Alexeev
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Вадим Д.

Во как лихо развалили целый Google! Ну теперь примутся за всяческие лицокниги и прочие хвиттеры.

Берегитесь, нетрадиционные западные буржуи!

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1 комментарий
Александр Пустовалов

Ебать, ну и наши многомиллиардные конторы штрафуют на суммы равные средней зарплате работяги за месяц за сливы данных. Почувствуй разницу, как говорится

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Dima Alexeev
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Soviet Pooh

Банкротят буржуев, все просто.

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Вадим Д.

Ох...ть! Ну кто бы мог подумать?!

Можно было банкротить ещё 32 лярда назад.

имущество компании, если оно есть
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Байд Джонов

Ну можешь к стулу ещё пририсовать кэширующие серверы ютюба

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13 комментариев
Andy Lenty

А где пики точёные?

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2 комментария
Вадим Д.

Россия — страна с благоприятным инвестиционным климатом!
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39414-k-2024-godu-rossiya-vernet-investitsionnuyu-privlekatelnost/

К 2024 году Россия вернет инвестиционную…
Сейчас инвестиционный климат не самый благоприятный
www.agroinvestor.ru
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Evgeny Kartashov

Перефразирую известную поговорку, если Россия плюнет в Гугл - Гугл утрется. А вот если Гугл плюнет в Россию (во всяком случае сейчас), то Россия утонет..

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Anton Innokentievich

Ой, а можно конкретнее, а не эти ваши влажные фантазии? Что будет-то?

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2 комментария
Случайные фотографии

Он не плюёт а просто выключает из выдачи. И все. Можете начинать весь мир уговаривать пользоваться яндексом.

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Евгений Рябченко

Окей... Google (c)

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Eli

может российское правительство его национализирует и спасет? Ту биг ту фейл же

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Александр

Акции Гугла уже опустились на дно?

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Эчис Тюлюш

Инвесторы не знали что гугл был в России

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Боровков Евгений

Норм кстати на несколько миллиардов обогатили бюджет РФ

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Pavel Cree

А на сколько миллиардов бы обогатили бюджет РФ в виде налогов, если бы Google не ушёл. Ну это ладно, глупые мысли у меня какие-то.

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1 комментарий
Игорь
Норм кстати на несколько миллиардов обогатили бюджет РФ

Бюджет РФ ничего не получит. Штрафы (пени, неустойки) идут после удовлетворения основных требований кредиторов (т.е. основного долга). Соответственно ни первые каналы с царьградами ни бюджет с их миллиардными штрафами ничего не получат.

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1 комментарий
Sith Bender

Не посмотреть теперь ютуб америкосам.

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Продюсер душнила

Вот не перестаю удивляться, эти бестолковые говорящие головы вообще понимают, какой бред несут? Не, понятно, что люди с задержкой в развитии будут радостно хлопать, но неужели никто из его коллег не даст ему по шапке за такой базар

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4 комментария
Soviet Pooh

Он бы мог сыграть Итана Хоука после пары лет жизни в РФ.

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1 комментарий
Tigerbrut

Ору

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Артем Дедулин

столько штрафовать , да еще и на такие суммы, как тут не останешься банкротом

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Байд Джонов

Думать надо было раньше. Или концы рубить или закон соблюдать. А то они хотели нам бабки не платить, а хохлопропаганду подсовывать. Так не пойдёт.

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dlyavsyakojhujni
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Евгений Еликов

А в итоге что? Будут закрывать офис иностранной айти-компании в РФ, без которого в РФ нельзя работать?

Или как?

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Indy Pop

У ООО «Гугл» не было ИТ компании. Гугл в РФ занимался в основном маркетингом, рекламой и обеспечением операционной и стратегической деятельности. В соседнем суде рассматривается протокол против иностранных компаний, в т.ч. Гугла, т.к. они не локализовали данные пользователей в РФ.

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1 комментарий
Igor Mylnikov

Млин :( И что дальше?

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Байд Джонов

Дальше - больше

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15 комментариев
Aina Timo / wdroid.net

Сперва решила что Москва на иллюстрации к статье 😀

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Невероятный Блондин

Я только не понял, как обязательства на почти 20,2 млрд рублей превратились в 53,6 млрд рублей.
Откуда они вообще нарисовались.

Ну, умом то я конечно понимаю )))
Но я не понимаю )))

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jobisdone

обязательства какие? обязательства по уплате Штрафов, штрафов начисленных за невыполнение требований власти
Где несостыковка?

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Лёня Воронин
Размер требований кредиторов, включённых в реестр, составляет около 53,6 млрд рублей

Вот это сумма конечно

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Байд Джонов

Если серваки заберут, будет Ютюб и Точка. Т.е. качество скатится в гавно, хуже Рутуба будет. Ха-ха

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Алексей Бриль

"В августе 2023 года по итогам первого собрания кредиторы оценивали обязательства «Гугла» почти в 20,2 млрд рублей"-лихо конечно сумма увеличилась с августа до октября

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75 комментариев
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