Суд в Москве признал банкротом российскую «дочку» Google Статьи редакции
Размер требований кредиторов — около 53,6 млрд рублей.
- Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл», российское подразделение Google, и на полгода ввёл конкурсное производство, пишет «Интерфакс». Теперь имущество компании, если оно есть, распродадут для погашения долгов. Суд назначил отчёт конкурсного управляющего Валерия Таляровского на 17 апреля 2024 года.
- Размер требований кредиторов, включённых в реестр, составляет около 53,6 млрд рублей. В августе 2023 года по итогам первого собрания кредиторы оценивали обязательства «Гугла» почти в 20,2 млрд рублей
- Российская структура Google рассказала о планах объявить себя банкротом в мае 2022 года, а в июне подала соответствующий иск. Компания объясняла это арестом счетов, который заблокировал её работу. В сентябре Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление и ввёл процедуру наблюдения.
- Google неоднократно штрафовали в России: например, в 2021 году суд назначил компании 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за неудаление информации, она его погасила в мае 2022-го. В июле того же года компания получила второй оборотный штраф — на 21 млрд рублей.
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Ушла эпоха. Такой компании конец!
Во как лихо развалили целый Google! Ну теперь примутся за всяческие лицокниги и прочие хвиттеры.
Берегитесь, нетрадиционные западные буржуи!
Ебать, ну и наши многомиллиардные конторы штрафуют на суммы равные средней зарплате работяги за месяц за сливы данных. Почувствуй разницу, как говорится
Банкротят буржуев, все просто.
Ох...ть! Ну кто бы мог подумать?!
Можно было банкротить ещё 32 лярда назад.имущество компании, если оно есть
Ну можешь к стулу ещё пририсовать кэширующие серверы ютюба
А где пики точёные?
Россия — страна с благоприятным инвестиционным климатом!
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39414-k-2024-godu-rossiya-vernet-investitsionnuyu-privlekatelnost/
Перефразирую известную поговорку, если Россия плюнет в Гугл - Гугл утрется. А вот если Гугл плюнет в Россию (во всяком случае сейчас), то Россия утонет..
Ой, а можно конкретнее, а не эти ваши влажные фантазии? Что будет-то?
Он не плюёт а просто выключает из выдачи. И все. Можете начинать весь мир уговаривать пользоваться яндексом.
Окей... Google (c)
может российское правительство его национализирует и спасет? Ту биг ту фейл же
Акции Гугла уже опустились на дно?
Инвесторы не знали что гугл был в России
Норм кстати на несколько миллиардов обогатили бюджет РФ
А на сколько миллиардов бы обогатили бюджет РФ в виде налогов, если бы Google не ушёл. Ну это ладно, глупые мысли у меня какие-то.
Бюджет РФ ничего не получит. Штрафы (пени, неустойки) идут после удовлетворения основных требований кредиторов (т.е. основного долга). Соответственно ни первые каналы с царьградами ни бюджет с их миллиардными штрафами ничего не получат.
Не посмотреть теперь ютуб америкосам.
Вот не перестаю удивляться, эти бестолковые говорящие головы вообще понимают, какой бред несут? Не, понятно, что люди с задержкой в развитии будут радостно хлопать, но неужели никто из его коллег не даст ему по шапке за такой базар
Он бы мог сыграть Итана Хоука после пары лет жизни в РФ.
Ору
столько штрафовать , да еще и на такие суммы, как тут не останешься банкротом
Думать надо было раньше. Или концы рубить или закон соблюдать. А то они хотели нам бабки не платить, а хохлопропаганду подсовывать. Так не пойдёт.
А в итоге что? Будут закрывать офис иностранной айти-компании в РФ, без которого в РФ нельзя работать?
Или как?
У ООО «Гугл» не было ИТ компании. Гугл в РФ занимался в основном маркетингом, рекламой и обеспечением операционной и стратегической деятельности. В соседнем суде рассматривается протокол против иностранных компаний, в т.ч. Гугла, т.к. они не локализовали данные пользователей в РФ.
Млин :( И что дальше?
Дальше - больше
Сперва решила что Москва на иллюстрации к статье 😀
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Я только не понял, как обязательства на почти 20,2 млрд рублей превратились в 53,6 млрд рублей.
Откуда они вообще нарисовались.
Ну, умом то я конечно понимаю )))
Но я не понимаю )))
обязательства какие? обязательства по уплате Штрафов, штрафов начисленных за невыполнение требований власти
Где несостыковка?
Вот это сумма конечно
Если серваки заберут, будет Ютюб и Точка. Т.е. качество скатится в гавно, хуже Рутуба будет. Ха-ха
"В августе 2023 года по итогам первого собрания кредиторы оценивали обязательства «Гугла» почти в 20,2 млрд рублей"-лихо конечно сумма увеличилась с августа до октября