Правительство предложило отменить налоговые льготы за длительное владение иностранными акциями Статьи редакции
Сейчас инвестор, владевший бумагой больше трёх лет, освобождается от НДФЛ с дохода от её продажи.
- Законопроект об отмене льготы долгосрочного владения (ЛДВ) для иностранных ценных бумаг внесён в Госдуму. Он предполагает, что инвестор, владевший иностранными акциями больше трёх лет, не будет освобождён от НДФЛ с дохода при их продаже.
- Пока ЛДВ действует как для российских, так и для иностранных бумаг. Если законопроект примут, льгота сохранится только для акций эмитентов, которые зарегистрированы в одной из стран ЕАЭС (России, Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане).
- В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта будет «способствовать формированию благоприятных налоговых условий для долгосрочных сбережений граждан» и притоку инвестиций.
- О разработке поправок в Налоговый кодекс, которые предусматривают отмену ЛДВ для иностранных акций, в июне 2023 года писало РБК. Опрошенные изданием эксперты отмечали, что решение может затронуть и российские компании, которые размещали акции за рубежом, в том числе «Яндекс», Polymetal, «Тинькофф» и Ozon.
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Немедленно прекратите богатеть.
Это не для вас.
Богатеть?)
P.S. Вырвал из контекста, конечно (скрин), для красного словца, но в каждой шутке только доля шутки! Во-первых, отмена льготы никак не мешает богатеть, можешь так же покупать-продавать акции СШа и зарабатывать. Во-вторых, держать 3+ лет иностранные акции после всего, что "они" с нами сделали - ну такое. В-третьих, на российских акциях тебе также никто не мешает зарабатывать и получать льготы. В-четвёртых, покупай Сбер, скоро дивы.
Ох Серёжа 😏
А я специально так написал, потому что знал, что такой как ты именно на это отреагирует ;)
Хочешь об этом поговорить? Или лучше с теми инвесторами, кто потеряли/у кого заморожены миллионы долларов?
У тебя причина и следствие перепутаны.
Не о чем.
Нормально. Инвестор в развитие западной экономики должен заплатить государству пошлину. А хотя бы вот инвесторы в компанию из Нидерландов пусть заплатят.
Я заработал от Гугла, трачу больше денег здесь, соответственно больше налогов и развитие экономики. Не надо так в упор смотреть на вещи.
Ну так и пошлину заплатите заодно,благодетель
Дак ты и так будешь тратить, кто запрещает? Льготу только государство сразу себе возьмёт.
Но инвестировал ты все равно в Запад. И потом, это ж было временно, а оно заканчивается все равно когда-нибудь. Тогда надо было освободить. Сегодня не надо. Они то не оскудеют, понятно, но и нам нужно думать наперед.
Дыра в бюджете сама себя не залатает
Я так понимаю, это «по многочисленным просьбам»? Инвесторы уже не знают, куда девать деньги и просят им помочь?
"Ко мне подходили инвесторы и просили отменить льготу"
А я не понял, льгота пожизненная что ли была?
Не интересовался, мне эта льгота никогда не была интересна, я не долгосрочный сиделец.
«Слезно умоляли отменить льготу. Ну а мы что, не люди, не можем на встречу пойти? Даже сделаем больше - еще и налог увеличим.»
Правильно! А то инвесторы-то ещё остались, надо же искоренять как-то. А то и копейку в бюджет заграбастать.
Инвестклимат всё лучше с каждым днём 👍🏻
На Мосбирже куча компаний и идея для инвестиций, кто тебе мешает? Да и как бы с иностранными акциями никто не мешает, просто льготы не будет, эка потеря.
Ну раньше надо было привлекать иностранщину. Теперь , очевидно, надо инвестировать в свое. Неприятно, да? Бывает.
Да-да, инвестиции так и работают: только сюда, покупайте, граждане, облигации госзайма.
Вкладываться в бумаги без выбора и с мутной ценностью — так себе.
Ну жто де льгота была временная. Все ж понимали, что рано или поздно ее отменят. Да и льгота была, скорее всего не под рядового инвестора. Надо было что-то купить, потом продать. Вот это интересно. Все остальное - кухонные истории.
Этот наши граждане и мы их доим.
хотят чтобы люди больше вкладывались в мусорные бумаги 🤨
Можно пример. Вкладываться не чем, но вдруг разбогатею. Что такое мусорные бумаги?
Они явно в упор не понимают как работает мотивация у денег) Говорят про ужесточения вывода, вывод усиливается. Заговорили про отсутствие налоговых льгот, так зачем тогда вообще на территории РФ покупать, лучше вывести деньги и вложиться во вне. Доходы наших брокеров и инфраструктуры? Пусть сами себе помогают.
А еще НДФЛ надо будет найти за бугром то
А за бугром типа не платят налоги... При продаже.