Проведение рекламных кампаний и заключение вышеуказанных договоров в сочетании с действующими космическими программами позволят популяризировать космическую деятельность, привлечь молодые кадры в космическую отрасль, а также получить доход, который целевым образом будет направлен на развитие инновационных космических программ и проектов.