Право
Таня Боброва

В Госдуму внесли законопроект об установке наружной рекламы на космической технике Статьи редакции

Документ позволит «Роскосмосу» заключать договоры на установку рекламных конструкций и размещение рекламы.

  • Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который в случае принятия позволит размещать рекламу на объектах космической инфраструктуры и космической технике. Внимание на это обратило ТАСС.
  • Авторы предлагают внести изменения в закон о госкорпорации «Роскосмос». Согласно пояснительной записке, компания провела исследование потенциального спроса на такую рекламу — заинтересованность подтвердили «крупные российские банки и страховые компании».
  • По оценке «Роскосмоса», потенциальный доход может составить до 200 млн рублей в год от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей в год от установки и (или) эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Проведение рекламных кампаний и заключение вышеуказанных договоров в сочетании с действующими космическими программами позволят популяризировать космическую деятельность, привлечь молодые кадры в космическую отрасль, а также получить доход, который целевым образом будет направлен на развитие инновационных космических программ и проектов.

из пояснительной записки к законопроекту
  • В 2021 году в ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в «Роскосмос») рассказывали, что работают над получением права заключения договоров на размещение рекламы на космических ракетах. В компании уточняли, что на ракете есть документарно согласованные зоны, которые выделяют под коммерческую символику.
  • В том же году о планах показывать в космосе рекламу с помощью группы спутников рассказывал российский стартап Avant Space. В марте 2022-го компания говорила, что перейдёт на комплектующие из Китая после санкций США.

#новость #роскосмос #законы

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54 комментария
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 Leo Uvarov

очередной важный, нужный и своевременный закон. Так держать!

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ЯжПрограммист

Потомки смогут найти вашу рекламу в обломках очередной лунной станции ☝️

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Денис Демидов

Надо радоваться, а ведь могли бы вам жизнь "облегчить"!
Сегодня пронесло, фух...

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1 комментарий
Алексей Сибирцев

Fonbet?

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Пора за дело

Упадет х2
Полетит х1.13
Взорвется в воздухе х3.5

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дед Мазай и узники Азкабана

Прости, Юра...

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

мы всё про..рекламировали

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Слава Тулин

Будут теперь космические корабли штрафовать за отсутствие маркировки у рекламы)

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Vera

Маркируют пока рекламу в интернете) А маркеровку в космосе, видимо, следующим законопроектом внесут)

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1 комментарий
Антон Кузьмин

Нет смысла маркировать - там же все свои)

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Иван Вялков

А давайте установим нормы межевания собственности на земле Кеплер 2046, ведь это так актуально 👍

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Вадим Д.

Других забот ну совсем нет, капиталистический социализм построен, всё, пора начинать экспансию.

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Вадим Д.

О, нормально! Кибердеревня победила чиновников!

Можно вывезти пузана из дурдома, но нельзя вывезти дурдом из этих пузанов.

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Иван Серик

Маразм крепчал..

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Earlbkv

Го рекламу почта банка на Протоне?)

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Alex R
Проведение рекламных кампаний и заключение вышеуказанных договоров в сочетании с действующими космическими программами позволят популяризировать космическую деятельность, привлечь молодые кадры в космическую отрасль

А может надо просто зарплаты поднять?

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Премудрый пискарь

Вы чего? Нет конечно! Это же не наш метод!

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Мурад Муртазалиев

Сейчас тебе любой скрепыш объяснит, что это неважные профессии, примерно как медсестра, учитель. Это же

Низкооплачиваемый труд, могли бы начать с себя
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Фоксик

Деньги это навязанный западом стереотип и зло. Депутаты, как могут с ним борются, оставляют себе, не дают распространиться по народу.

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Антон Кузьмин

Капец. Любой из этих сотрудников может переучиться на qa, и на старте получать в 3-4 раза больше. Тем более что релизы выпускать это не ракеты запускать - всегда откатить можно)

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Vera

Видимость работы

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Pavel Chernev

Букмекеров ?

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Pavel Chernev

«Принимаем ставки, взорвется или нет, только сегодня плюс 1000 рублей на баланс при регистрации!!!!!»

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Евгений Савин

Ещё осталось космическую технику создать

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Премудрый пискарь

Зачем? У Маска отожмём! Он в космос и технику умеет...

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Вячеслав Ч

Каждый день смотрю как летают ракеты😅с баннером Яндекс маркет

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тыр -пыр -дыр

а тут может быть и не до смеха...Тут давеча смотрел музыкальную передачу на первом канале, так там жюри сидело за столом, где красовалась реклама Абьебал-Банка (это те, кто мудрят с двумя страховками при взятии займа)

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IT-Константин

Отличный закон. 👍 Не сарказм. Прикольно и бизнесово. Я бы ещё и американский сегмент МКС обклеил бы нашей рекламой: Вкусно и Точка, OZON, Wildberries и т.д. Пусть американцы на нашем фоне выглядят социалистами, а мы будем комерсами. 😎

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sunblade
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Мистер Твистер

Вот это мы их нагнем💪🏼💪🏼💪🏼 (сарказм)

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1 комментарий
Evgeniy Sayasov

… в то время когда космические корабли бороздят…

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Премудрый пискарь

Э-э-э...вкус очка...залетай во вкус очка получишь чебурашку...

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Сергей Леопольдович

Святейшая вода не помогла. Ну што ж ...

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Премудрый пискарь

Бойтесь гумнойды! Наша реклама идёт!

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Ушлый продаван

Остальные все проблемы то победили уже, разумеется еще и какой нить очередной орд под это дело запилят

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Алексей Никифоров

Вкусно и точка

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тыр -пыр -дыр

Стыд и позор! Страна, которая за государственные деньги создаёт спутники и ракетоносители, вешает рекламу на народное достояние - это затея так себе...

Не удивлюсь, что и оружейникам скоро тоже такую же идейку подкинут. И тогда на танках, самолётах, патронах и ещё Бог знает на чём - мы увидим рекламу всякого дерьма...

Вот когда у нас будет частный космос, тогда пусть что хотят, то и рекламируют на их оборудовании.

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Алек Борисовский

Опять твиттера масковского начитались. Заблокировали же его. Хватит.

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Слава Колесов

Как по мне идея сама по себе не так уж и плоха, только она зависит от того, какую рекламу ставить. Если это реклама институтов и/или развивающих проектов (например IT-куб), то это поможет привлечь внимание к научным отраслям

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Премудрый пискарь

Фильм Вызов?

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Алексей Никифоров

Альфа банк

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Ольга Жукалина

уже реклама и на космической технике , уже куда только возможно было впихнулись

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Винарис Гумаров

Бл не знают уже на чём заработать, идиоты

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Вячеслав Дмитриев

нашли дополнительную нишу для дохода ............

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Винарис Гумаров

На подводной лодке тоже надо

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Aleksey Dmitriev
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Мурад Муртазалиев

При заказе рекламы на ракете, реклама на Луне в подарок

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Сергей Лукьянчиков

А что, есть на чем размещать? Не совсем понятно
Или это на ближайшее будущее заготовка?

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тыр -пыр -дыр

пусть депутаты, сначала рекламу нанесут на свои служебные автомобили...И баннеры повесят на заборы своих коттеджей. Может тогда у них ум появится

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Антон Кузьмин

Инновации от госдумы подъехали!

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MAXIMKA

Уже вижу рекламу Крошки Картошки на Луне-26.:)))))

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51 комментарий
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