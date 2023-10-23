В Госдуму внесли законопроект об установке наружной рекламы на космической технике Статьи редакции
Документ позволит «Роскосмосу» заключать договоры на установку рекламных конструкций и размещение рекламы.
- Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который в случае принятия позволит размещать рекламу на объектах космической инфраструктуры и космической технике. Внимание на это обратило ТАСС.
- Авторы предлагают внести изменения в закон о госкорпорации «Роскосмос». Согласно пояснительной записке, компания провела исследование потенциального спроса на такую рекламу — заинтересованность подтвердили «крупные российские банки и страховые компании».
- По оценке «Роскосмоса», потенциальный доход может составить до 200 млн рублей в год от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей в год от установки и (или) эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.
- В 2021 году в ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в «Роскосмос») рассказывали, что работают над получением права заключения договоров на размещение рекламы на космических ракетах. В компании уточняли, что на ракете есть документарно согласованные зоны, которые выделяют под коммерческую символику.
- В том же году о планах показывать в космосе рекламу с помощью группы спутников рассказывал российский стартап Avant Space. В марте 2022-го компания говорила, что перейдёт на комплектующие из Китая после санкций США.
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очередной важный, нужный и своевременный закон. Так держать!
Потомки смогут найти вашу рекламу в обломках очередной лунной станции ☝️
Надо радоваться, а ведь могли бы вам жизнь "облегчить"!
Сегодня пронесло, фух...
Fonbet?
Упадет х2
Полетит х1.13
Взорвется в воздухе х3.5
Прости, Юра...
мы всё про..рекламировали
Будут теперь космические корабли штрафовать за отсутствие маркировки у рекламы)
Маркируют пока рекламу в интернете) А маркеровку в космосе, видимо, следующим законопроектом внесут)
Нет смысла маркировать - там же все свои)
А давайте установим нормы межевания собственности на земле Кеплер 2046, ведь это так актуально 👍
Других забот ну совсем нет, капиталистический социализм построен, всё, пора начинать экспансию.
О, нормально! Кибердеревня победила чиновников!
Можно вывезти пузана из дурдома, но нельзя вывезти дурдом из этих пузанов.
Маразм крепчал..
Го рекламу почта банка на Протоне?)
А может надо просто зарплаты поднять?
Вы чего? Нет конечно! Это же не наш метод!
Сейчас тебе любой скрепыш объяснит, что это неважные профессии, примерно как медсестра, учитель. Это жеНизкооплачиваемый труд, могли бы начать с себя
Деньги это навязанный западом стереотип и зло. Депутаты, как могут с ним борются, оставляют себе, не дают распространиться по народу.
Капец. Любой из этих сотрудников может переучиться на qa, и на старте получать в 3-4 раза больше. Тем более что релизы выпускать это не ракеты запускать - всегда откатить можно)
Видимость работы
Букмекеров ?
«Принимаем ставки, взорвется или нет, только сегодня плюс 1000 рублей на баланс при регистрации!!!!!»
Ещё осталось космическую технику создать
Зачем? У Маска отожмём! Он в космос и технику умеет...
Каждый день смотрю как летают ракеты😅с баннером Яндекс маркет
а тут может быть и не до смеха...Тут давеча смотрел музыкальную передачу на первом канале, так там жюри сидело за столом, где красовалась реклама Абьебал-Банка (это те, кто мудрят с двумя страховками при взятии займа)
Отличный закон. 👍 Не сарказм. Прикольно и бизнесово. Я бы ещё и американский сегмент МКС обклеил бы нашей рекламой: Вкусно и Точка, OZON, Wildberries и т.д. Пусть американцы на нашем фоне выглядят социалистами, а мы будем комерсами. 😎
Вот это мы их нагнем💪🏼💪🏼💪🏼 (сарказм)
… в то время когда космические корабли бороздят…
Э-э-э...вкус очка...залетай во вкус очка получишь чебурашку...
Святейшая вода не помогла. Ну што ж ...
Бойтесь гумнойды! Наша реклама идёт!
Остальные все проблемы то победили уже, разумеется еще и какой нить очередной орд под это дело запилят
Вкусно и точка
Стыд и позор! Страна, которая за государственные деньги создаёт спутники и ракетоносители, вешает рекламу на народное достояние - это затея так себе...
Не удивлюсь, что и оружейникам скоро тоже такую же идейку подкинут. И тогда на танках, самолётах, патронах и ещё Бог знает на чём - мы увидим рекламу всякого дерьма...
Вот когда у нас будет частный космос, тогда пусть что хотят, то и рекламируют на их оборудовании.
Опять твиттера масковского начитались. Заблокировали же его. Хватит.
Как по мне идея сама по себе не так уж и плоха, только она зависит от того, какую рекламу ставить. Если это реклама институтов и/или развивающих проектов (например IT-куб), то это поможет привлечь внимание к научным отраслям
Фильм Вызов?
Альфа банк
уже реклама и на космической технике , уже куда только возможно было впихнулись
Бл не знают уже на чём заработать, идиоты
нашли дополнительную нишу для дохода ............
На подводной лодке тоже надо
При заказе рекламы на ракете, реклама на Луне в подарок
А что, есть на чем размещать? Не совсем понятно
Или это на ближайшее будущее заготовка?
пусть депутаты, сначала рекламу нанесут на свои служебные автомобили...И баннеры повесят на заборы своих коттеджей. Может тогда у них ум появится
Инновации от госдумы подъехали!
Уже вижу рекламу Крошки Картошки на Луне-26.:)))))