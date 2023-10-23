Суд признал законным приговор основателю бывшей Group-IB Илье Сачкову Статьи редакции
Его осудили по делу о госизмене.
- О решении Первого апелляционного суда общей юрисдикции сообщил «Интерфакс». Процесс прошёл в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
- 26 июля 2023 года заключённого предпринимателя признали виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), приговорили к 14 годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Сам осуждённый вину не признал.
- Адвокаты предпринимателя обжаловали приговор в августе. Теперь они планируют оспорить решение в кассационной инстанции.
- Сачкова задержали в сентябре 2021 года по подозрению в госизмене и обвинили в выдаче сведений, составляющих гостайну. Сам он вину не признавал и говорил, что разбирательство не касается его работы и деятельности Group-IB.
- По неподтверждённым данным, дело Сачкова связывали с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова. В июне 2023 года МВД объявило Кислицина в розыск за «незаконный доступ к охраняемым данным».
- В том же месяце в Telegram-канале, который ведётся от имени Сачкова, появилась запись, где утверждалось, что показания на основателя Group-IB дал один из бывших руководителей ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. Того приговорили по делу о госизмене к 22 годам колонии, Сачков проходил одним из свидетелей.
- В 2016 году Сачков вошёл в список самых успешных предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. С 2017 года был доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Н. Э. Баумана. Входил в экспертные комитеты Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.
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Это который предлагал усилить наказание за "измену" родине и предлагал свою помощь в поисках и поимке "изменников"?
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка
Есть пруфы?
google.com
Ну чувак не понимал к чему все шло…решил в международку поиграть)
Доигрался)
Чухня полная.попал потому что думал что самый хитросделанный. Поинтересуйся, как он людей ломал и на битки кидал , к бизнесу это не имеет никакого отношения. Официальный бизнес это только фасад в данном случае.
Тут всё ясно: суд прав или не прав 🤷🏼♂️
Он сам виноват,взял деньги у фейсов в свое время,тут как бы…немного другая ответственность.
Вот и суд так же считает (-:
Странно, ведь мог в прокуратуру написать, там бы разобрались во всем, компенсацию выплатили быпрокуратура потом всё по своим местам расставит, а мне и компенсацию выплатят
@Willard во всяком случае так считает
Это уже дело 10е.
Ипровищация.
Ты бизнес четкий вдруг открыл
И там квартиры, цацки, тачки
Смотрю в журнале форбс на строчке ты
И вдруг какой то п*дор с власти
На бизнес глаз твой положил.
И вдруг в один прекрасный день
Идёшь качать ты свой пельмень
В бошке бабло, в кормане фон
Иб*ло в пол кричит ОМОН
В кармане том нашли кокос
Ведь я же вам не объеб@с
Ты думаешь, что за х@йня
Я не употребляю ни ху@
А им вообще-то поеб@ть
10ку щас впояют Бл@дь
Когда дорогу перешёл
Ты Женю вспомнил в самолёте
А там и Паша из Дубая
Махает паспорт свой сжигая😂
Всё Патриоты мы страны
Когда есть власть, контроль и ты,
Ведь Матрицу ты проживаешь
И Власти ты игру играешь.
https://t.me/chernukhindenis
🔥 а не стих
Я не удивлюсь, таким решением суда в стране скреп
Ну, кому надо, тем скрепы только помогают. Тут вообще нихера не понятно, за что его закрыли. Может бизнес хотят отжать.
Я считаю основателя Group IB, очень интересным человеком, и возможно его стоит отнести к политзаключенным
так он же вроде с фейсами дружил, нет?
И да и нет,он ресурс,как бы жестко это не звучало,но сидеть ему теперь придется очень долго.
мда, с государством - никаких дел.
А вот это не факт! На 15 минут предсказать, что будет сложно, а в Богоизбранной, через год может быть всё что угодно. В том числе друзья и покровители власть аккумулируют и пойдёт с этапа в управление, которое его и курировало.
Он знал на что шел.
Не все Путину руки пожимают и чет там рассказывают.
За что вы его так не любите?
Да тут уже новости не на удивление, а на ловлю кринжа и ужаса
37 лет ему. Скорее всего попал просто из-за молодости и глупости. Лучше бы пилил стартапы какие-нибудь. А в играх больших дядек у тебя не будет права на ошибку.
Это наука всем молодым - занимайтесь бизнесом. Трамп например полез в политику уже после 70, но уже настолько матёрым что они его до сих пор не могут посадить. 😄
Хм, в соседней теме ты нам рассказывал, про плохой запад. А в этой все нормально, главное не отсвечивать 🤣
Такие вы конечно мастера переобуться в воздухе)))
Так он и занимался, успешным ИТ бизнесом в области безопасности. И даже кураторов радовал и барбарыски их сосал
Ну как бы совсем не мальчик уже, возраст Христа за спиной. Самый сознательный возраст для понимания последствий своих решений
Эталонная позиция терпилы, конечно)
Лошок, петушок
Эх, не фортануло пацану, не успел дождаться пенсии....
Время писать мемуары и ждать
Незаконный, конечно же. Но вполне заслуженный👌🏻