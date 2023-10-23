Право
Полина Лааксо

Суд признал законным приговор основателю бывшей Group-IB Илье Сачкову Статьи редакции

Его осудили по делу о госизмене.

  • О решении Первого апелляционного суда общей юрисдикции сообщил «Интерфакс». Процесс прошёл в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
  • 26 июля 2023 года заключённого предпринимателя признали виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), приговорили к 14 годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Сам осуждённый вину не признал.
  • Адвокаты предпринимателя обжаловали приговор в августе. Теперь они планируют оспорить решение в кассационной инстанции.
Илья Сачков. Источник: «Ъ»
  • Сачкова задержали в сентябре 2021 года по подозрению в госизмене и обвинили в выдаче сведений, составляющих гостайну. Сам он вину не признавал и говорил, что разбирательство не касается его работы и деятельности Group-IB.
  • По неподтверждённым данным, дело Сачкова связывали с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова. В июне 2023 года МВД объявило Кислицина в розыск за «незаконный доступ к охраняемым данным».
  • В том же месяце в Telegram-канале, который ведётся от имени Сачкова, появилась запись, где утверждалось, что показания на основателя Group-IB дал один из бывших руководителей ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. Того приговорили по делу о госизмене к 22 годам колонии, Сачков проходил одним из свидетелей.
  • В 2016 году Сачков вошёл в список самых успешных предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. С 2017 года был доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Н. Э. Баумана. Входил в экспертные комитеты Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.
Офлайн
Таня Боброва
Кто такой Илья Сачков, чем занимается его компания Group-IB и первые теории про дело о госизмене Статьи редакции

Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.

Илья Сачков / Фото с личной страницы в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской Meta)

#новость #groupib #ильясачков

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32 комментария
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 Тинпу Дорпи

Это который предлагал усилить наказание за "измену" родине и предлагал свою помощь в поисках и поимке "изменников"?
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка

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Sokol

Есть пруфы?

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Сергей Я

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Mr Black

Ну чувак не понимал к чему все шло…решил в международку поиграть)
Доигрался)

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Denis Kravtsov

Чухня полная.попал потому что думал что самый хитросделанный. Поинтересуйся, как он людей ломал и на битки кидал , к бизнесу это не имеет никакого отношения. Официальный бизнес это только фасад в данном случае.

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Вадим Д.

Тут всё ясно: суд прав или не прав 🤷🏼‍♂️

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Mr Black

Он сам виноват,взял деньги у фейсов в свое время,тут как бы…немного другая ответственность.

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Вадим Д.

Вот и суд так же считает (-:

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Мурад Муртазалиев

Странно, ведь мог в прокуратуру написать, там бы разобрались во всем, компенсацию выплатили бы
@Willard во всяком случае так считает

прокуратура потом всё по своим местам расставит, а мне и компенсацию выплатят
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Mr Black

Это уже дело 10е.

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Я Мотиватор

Ипровищация.
Ты бизнес четкий вдруг открыл
И там квартиры, цацки, тачки
Смотрю в журнале форбс на строчке ты
И вдруг какой то п*дор с власти
На бизнес глаз твой положил.

И вдруг в один прекрасный день
Идёшь качать ты свой пельмень
В бошке бабло, в кормане фон
Иб*ло в пол кричит ОМОН

В кармане том нашли кокос
Ведь я же вам не объеб@с
Ты думаешь, что за х@йня
Я не употребляю ни ху@

А им вообще-то поеб@ть
10ку щас впояют Бл@дь
Когда дорогу перешёл
Ты Женю вспомнил в самолёте
А там и Паша из Дубая
Махает паспорт свой сжигая😂

Всё Патриоты мы страны
Когда есть власть, контроль и ты,
Ведь Матрицу ты проживаешь
И Власти ты игру играешь.

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Alexey

https://t.me/chernukhindenis

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ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

🔥 а не стих

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ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Я не удивлюсь, таким решением суда в стране скреп

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Maxim

Ну, кому надо, тем скрепы только помогают. Тут вообще нихера не понятно, за что его закрыли. Может бизнес хотят отжать.

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ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

Я считаю основателя Group IB, очень интересным человеком, и возможно его стоит отнести к политзаключенным

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Некто

так он же вроде с фейсами дружил, нет?

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Mr Black

И да и нет,он ресурс,как бы жестко это не звучало,но сидеть ему теперь придется очень долго.

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Некто

мда, с государством - никаких дел.

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p0sted

А вот это не факт! На 15 минут предсказать, что будет сложно, а в Богоизбранной, через год может быть всё что угодно. В том числе друзья и покровители власть аккумулируют и пойдёт с этапа в управление, которое его и курировало.

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Mr Black

Он знал на что шел.
Не все Путину руки пожимают и чет там рассказывают.

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Сергей Я
его стоит отнести к политзаключенным

За что вы его так не любите?

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оскар

Да тут уже новости не на удивление, а на ловлю кринжа и ужаса

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IT-Константин

37 лет ему. Скорее всего попал просто из-за молодости и глупости. Лучше бы пилил стартапы какие-нибудь. А в играх больших дядек у тебя не будет права на ошибку.

Это наука всем молодым - занимайтесь бизнесом. Трамп например полез в политику уже после 70, но уже настолько матёрым что они его до сих пор не могут посадить. 😄

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Мурад Муртазалиев

Хм, в соседней теме ты нам рассказывал, про плохой запад. А в этой все нормально, главное не отсвечивать 🤣
Такие вы конечно мастера переобуться в воздухе)))

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p0sted

Так он и занимался, успешным ИТ бизнесом в области безопасности. И даже кураторов радовал и барбарыски их сосал

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Alexander
37 лет ему. Скорее всего попал просто из-за молодости и глупости

Ну как бы совсем не мальчик уже, возраст Христа за спиной. Самый сознательный возраст для понимания последствий своих решений

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Андрей Иванов

Эталонная позиция терпилы, конечно)

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Pavel Chernev

Лошок, петушок

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Сергей Леопольдович

Эх, не фортануло пацану, не успел дождаться пенсии....

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mr g

Время писать мемуары и ждать

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Ебурашка

Незаконный, конечно же. Но вполне заслуженный👌🏻

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29 комментариев
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