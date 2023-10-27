Право
Полина Лааксо

Роскомнадзор обязал издателя PUBG Mobile делиться данными пользователей по запросу властей — это первая игра в реестре Статьи редакции

Хранить данные и открывать к ним доступ нужно по «закону Яровой».

  • Сингапурский издатель многопользовательской игры PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile — компания Proxima Beta — с 22 сентября 2023 года числится в перечне организаторов распространения информации в интернете (ОРИ), пишет «Ъ» со ссылкой на проект «Роскомсвобода».
  • Роскомнадзор рассказал редакции газеты, что внёс PUBG Mobile в реестр по обращению от Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ФСБ и Tencent, которая выступает контактным лицом по игре, на запрос не ответили.
  • С 2018 года ОРИ должны полгода хранить в России данные о переписках и звонках пользователей, а также предоставлять к ним доступ по запросу госорганов для оперативно-разыскных мероприятий. На конец октября 2023 года PUBG Mobile — единственная игра в списке.
Источник: Level Infinite
  • В реестре ОРИ зарегистрировано более 200 платформ — это сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», HeadHunter, Qiwi, «Пикабу» и другие. Распространить «закон Яровой» на игры предлагал в 2021 году Главный радиочастотный центр, поскольку те «фактически становятся соцсетями».
  • В октябре 2023-го ФСБ предложила обязать ОРИ делиться также данными о геолокации пользователей и «средствах производимых ими платежей».

#новость

14K показов
5.1K открытий
0
128 комментариев
Написать комментарий...
 Вася Пражкин

Надо Valve еще обязать, чтобы все, кто в CS за терроров играет - поняли мощь и неотвратимость закона!

Ответить
Развернуть ветку
Киприан Лейн

Да теперь то наоборот - "терроры" теперь дружественная организация и надёжные международные партнёры.

Ответить
Развернуть ветку
29 комментариев
Иван Иванов

десяточку за то, что заминировал детскую площадку

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Qwerty54321

Так там братушки из ХАМАСа

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Это внедрённые агенты спецслужб играют за терроров. "Хочешь поймать преступника, думай как преступник")

Ответить
Развернуть ветку
Ovechkin

Вот они и вскрылись все любители кс

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Хоть бы кого, хоть бы как, но нагнуть, обязать, внести в реестр, потом штрафовать и банкротить отделения в стране.
Здец какой-то, сюр и бред.

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Васильев
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Забыл Эмейлов

Так, "Алмаз" и выше? Стрелять умеешь, держи электронную повестку

Ответить
Развернуть ветку
Гер Шмитт

Думаю еще годика 2-3 таких побед и выглядеть призыв будет так:

Ты существуешь?Значит годен

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Konstantin Gubaev

Интересная версия 👍

Ответить
Развернуть ветку
Дон Дракон
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Яэль

РКН уже начинает напоминать какую-то возрастную разведёнку, с которой постоянно все должны чем-то делиться - от алиментов до места в транспорте.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

РКН то часто используют как "мальчика для битья", ведь инициатор и идейный вдохновитель такого это ФСБ.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Тут речь про заппос от ФСБ

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Васильев

«Игры вне политики, я этим не интересуюсь»

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Хромой

Маразм крепчал

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Ну штош, условные впны видимо закончились, а блочить что-то надо, иначе как имитировать деятельность?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Ракс

Я в целом не против таких инициатив. В конце концов, в святых и божественных США, кто бы что не говорил против, эта система работает уже тысячу лет и реально помогает отлавливать террористов до того, как они вышли из дома. Уже на этапе заказов или первых идей о теракте к ним уже заваливаютсч спецслужбы. И было бы круто, если бы у нас это работало так же, а не все эти сраные рамки на вокзалах.

НО. Причём тут детская игра для детей? 😄

Ответить
Развернуть ветку
AndrewBotDeveloper

Там фишка в том, что преступники не пользуются популярными мессенджерами, потому что просекли что все их разговоры сливаются спецслужбам. И начинают общаться в мессенджерах в играх.

Ответить
Развернуть ветку
21 комментарий
Alex Shevchenko

"Детская игра"😏 там же не только детки, а и преступники заходят и во время игры обсуждают планы своих будущих злодеяний

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Denis Bystruev
помогает отлавливать террористов до того, как они вышли из дома

Смахивает на PR спецслужб. Более 39 тыс. смертей от огнестрельного оружия в год говорит о том, что такой подход ни на что не влияет:

https://news.sky.com/story/americas-10-most-deadly-mass-shootings-of-2023-12875292

Тут видится два выхода.

В тех странах, где оружия мало — продолжать ужесточать контроль за ним.

В тех странах, где запретить оружие принципиально невозможно (как в США) — убрать зоны «без оружия». Именно там чаще всего случаются массовые расстрелы, когда некому остановить шутера.

America's most deadly mass shootings of 2023
On average, the US has seen more than 39,000 gun deaths a year since 2014.
news.sky.com
Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Азер Гарягды

США, а также известное объединение по интересам "пять глаз" давно имеют доступ ко всему, что в интернете передаётся и принимается. В автоматическом режиме и транспарентно (т.е. скрытно от пользователей, провайдеров и прочих участников обмена информацией, а также от общественности и даже контрольных органов).

У нас, в силу недостатка ресурсов (как финансовых, так и технических) приняли другое решение - бюджетненькое такое. Причём, фактически на условиях частно-государственного партнёрства. Потому что финансировать это всё предлагается за счёт частных компаний в основном (с государства только устройства и сертифицированное ПО, а также общее руководство).

В своё время, когда факты бесконтрольного доступа к частным, корпоративным и даже государственным данным были обнародованы Ассанжем и Сноуденом это породило большой скандал и около года продолжались дискуссии в сообществах. Возмущались все - и провайдеры и пользователи.

Однако весь шухер "замели под ковёр", Ассанжа посадили, Сноудена отправили хоть и не на Колыму, но в РФ и с тех пор эти действия не только не прекратились, но и углубились и расширились.

Радоваться этому, конечно, никто не радуется (кроме силовиков во всем мире, пожалуй), но, к сожалению, противиться тоже не получается. Прогресс (хотя в отношении прав человека это скорее регресс) остановить практически невозможно.

Наступает всё большая деградация прав человека в области неприкосновенности частной жизни. Повсеместная, независящая ни от идеологии, ни от политического строя, ни от желаний сообщества. Удобно блин лицом оплачивать.

Так что, для тех, кто ставит неприкосновенность своей частной жизни выше всего, всё больше актуализируется ранее считавшаяся маргинальной политика полного "выпиливания" отовсюду. Вплоть до перехода на защищённую проводную связь, отказ от любых вычислительных систем (ну кроме разве что арифмометра), беспроводных средств связи и так далее.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Вам любой человек, который плюс/минус к инфобезу имеет отношение, скажет что все эти заявление про неограниченный доступ к любой информации в интернете сильно приувеличены, а скорее из разряда теорий заговора.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Алексей Москович

Как я понял из ранних контекстов по этой теме, им больше интересна сама переписка пользователей, поскольку некоторые кланы в игре в реальной жизни использовались для координации противозаконных действий в некоторых арабских странах😁 то есть днём покатал в ПАБГ, вечером пошёл с тиммейтами шахидить, но общаешься также через игру🤣

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Им вчера об этом ХАМАС по секрету шепнул, наверное. По-братски. Видимо, в качестве рекомендации: удобно, мол, беспалевно.

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

Тебе не приходило в голову что можно не играть, а заходить в игру только для координации действий да?

https://www.news18.com/news/tech/pubg-used-for-communication-by-cryptocurrency-hackers-attempting-2-4-million-heist-2036173.html

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alexander

🤣👍🏼

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

Тут как обычно, петросяны резвятся с шутейками про КС. И конечно же преступники не используют внутри-игровой войс что бы планировать и координировать преступления. Да да...
https://www.news18.com/news/tech/pubg-used-for-communication-by-cryptocurrency-hackers-attempting-2-4-million-heist-2036173.html

PUBG Used For Communication by Cryptocurrency…
In a unique case, a report says that a group of digital criminals communicated using popular…
www.news18.com
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

А ещё преступники используют воздух, так что внесите себя в реестр потребителей, пожалуйста.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов

они дискорд используют, а то что они в это время рубятся в колду или доту отношения к делу не имеет

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Игорь Корж

Добром такой путь не закончится… Возможно их идейный вдохновитель это Ким?

Ответить
Развернуть ветку
Некто

а что, разве до сих пор у нас все еще "добро"?

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

Ждём первую уголовку за виртуальный митинг https://www.youtube.com/watch?v=EbZpP3Gg-KI

Ответить
Развернуть ветку
Nikita

Административка уже была 🤣
https://roskomsvoboda.org/post/zaderjan-organizator-kibermitingov/

В Зеленограде задержали и оштрафовали…
Причиной преследования стала виртуальная акция против закона о просветительской деятельности…
roskomsvoboda.org
Ответить
Развернуть ветку
High Stakes

Фрагнул Адама - извинись.

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

Китайский издатель пойдет на сотрудничество, поэтому он и первый. Сначала будут добавлять азиатов, потом на фоне успеха начнут добавлять и блокировать или не блокировать западных) это все подготовка к чебурнету. А основная цель - это наладить отслеживание игроков, устанавливать их личность, а потом отправлять на сво)

Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов
Китайский издатель пойдет на сотрудничество

ага, щас

Ответить
Развернуть ветку
Женя Шоршина

А лучших стрелков потом приглашать в реальную игру ?)

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Marias

Да, в штурмовики. А чё, они с опытом уже.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Наталья Першина

Ну и цирк устроили. Что не новость, то закатывание глаз

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
President of the United States

Изначально тема продвигалась чтобы нагнуть корпорации и заставить делится с чекистами и их карманными конторками по многочисленным сертификациям. А теперь просто по инерции.

Ответить
Развернуть ветку
Wittgenstein

Да сделайте уже обязательную аутентификацию через госуслуги и дело в шляпе =) Там уже через проверенный впн выходить в интернет только на проверенные ресурсы. А у тех, у кого трафик не соответствует высоким стандартам - заочно арестовывать, например, на 30 суток всего. Ну и штраф - бюджет сам себя не наполнит.

Ответить
Развернуть ветку
Матвей Горняков

В мобильном Пабге с самого начала можно создать аккаунт через VK ID, а сам ВК проверифицировать через госуслуги/банки.

Ответить
Развернуть ветку
Марк Аврельский

Ну начинается в колхозе утро

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Roblox следующий?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я
это первая игра в реестре

С почином!

Ответить
Развернуть ветку
Kudgi

Ну обязали, им глубоко насрать, дальше что? Грозила кулаком называла дураком?

Ответить
Развернуть ветку
Аглалия Фурс

Очередь-то уже стоит? С паспортами

Ответить
Развернуть ветку
Дымова

Шутка про вычисление по айпи приобрела новый смысл

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Дима Коренев

Какую вообще инфу можно из пабга вытащить, не понимаю смысла

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

Идентифицировать и ловить потенциальных призывников. Все Это относится не только к пабгу. Дружественный Tencent выбрали, чтобы заложить фундамент и показать успешный Кейс

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Подольский

Игрокам стоит запастись ВПН, на всякий случай!

Ответить
Развернуть ветку
Чих Пых

Чтобы вычислить всяких нагибаторов 228

Ответить
Развернуть ветку
Николай Неустроев

«Я всё это хаваю. У меня нет выбора» (с) Мох

Ответить
Развернуть ветку
Тоша Ершов
Роскомнадзор обязал издателя PUBG Mobile делиться данными пользователей по запросу властей

Уже и до игр докопались

Ответить
Развернуть ветку
Fedor Spirin

уже взяли и игры под контроль))))))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
125 комментариев
Раскрывать всегда
null