Роскомнадзор обязал издателя PUBG Mobile делиться данными пользователей по запросу властей — это первая игра в реестре Статьи редакции
Хранить данные и открывать к ним доступ нужно по «закону Яровой».
- Сингапурский издатель многопользовательской игры PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile — компания Proxima Beta — с 22 сентября 2023 года числится в перечне организаторов распространения информации в интернете (ОРИ), пишет «Ъ» со ссылкой на проект «Роскомсвобода».
- Роскомнадзор рассказал редакции газеты, что внёс PUBG Mobile в реестр по обращению от Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ФСБ и Tencent, которая выступает контактным лицом по игре, на запрос не ответили.
- С 2018 года ОРИ должны полгода хранить в России данные о переписках и звонках пользователей, а также предоставлять к ним доступ по запросу госорганов для оперативно-разыскных мероприятий. На конец октября 2023 года PUBG Mobile — единственная игра в списке.
- В реестре ОРИ зарегистрировано более 200 платформ — это сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», HeadHunter, Qiwi, «Пикабу» и другие. Распространить «закон Яровой» на игры предлагал в 2021 году Главный радиочастотный центр, поскольку те «фактически становятся соцсетями».
- В октябре 2023-го ФСБ предложила обязать ОРИ делиться также данными о геолокации пользователей и «средствах производимых ими платежей».
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Надо Valve еще обязать, чтобы все, кто в CS за терроров играет - поняли мощь и неотвратимость закона!
Да теперь то наоборот - "терроры" теперь дружественная организация и надёжные международные партнёры.
десяточку за то, что заминировал детскую площадку
Так там братушки из ХАМАСа
Это внедрённые агенты спецслужб играют за терроров. "Хочешь поймать преступника, думай как преступник")
Вот они и вскрылись все любители кс
Хоть бы кого, хоть бы как, но нагнуть, обязать, внести в реестр, потом штрафовать и банкротить отделения в стране.
Здец какой-то, сюр и бред.
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Так, "Алмаз" и выше? Стрелять умеешь, держи электронную повестку
Думаю еще годика 2-3 таких побед и выглядеть призыв будет так:
Ты существуешь?Значит годен
Интересная версия 👍
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РКН уже начинает напоминать какую-то возрастную разведёнку, с которой постоянно все должны чем-то делиться - от алиментов до места в транспорте.
РКН то часто используют как "мальчика для битья", ведь инициатор и идейный вдохновитель такого это ФСБ.
Тут речь про заппос от ФСБ
«Игры вне политики, я этим не интересуюсь»
Маразм крепчал
Ну штош, условные впны видимо закончились, а блочить что-то надо, иначе как имитировать деятельность?
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Я в целом не против таких инициатив. В конце концов, в святых и божественных США, кто бы что не говорил против, эта система работает уже тысячу лет и реально помогает отлавливать террористов до того, как они вышли из дома. Уже на этапе заказов или первых идей о теракте к ним уже заваливаютсч спецслужбы. И было бы круто, если бы у нас это работало так же, а не все эти сраные рамки на вокзалах.
НО. Причём тут детская игра для детей? 😄
Там фишка в том, что преступники не пользуются популярными мессенджерами, потому что просекли что все их разговоры сливаются спецслужбам. И начинают общаться в мессенджерах в играх.
"Детская игра"😏 там же не только детки, а и преступники заходят и во время игры обсуждают планы своих будущих злодеяний
Смахивает на PR спецслужб. Более 39 тыс. смертей от огнестрельного оружия в год говорит о том, что такой подход ни на что не влияет:
https://news.sky.com/story/americas-10-most-deadly-mass-shootings-of-2023-12875292
Тут видится два выхода.
В тех странах, где оружия мало — продолжать ужесточать контроль за ним.
В тех странах, где запретить оружие принципиально невозможно (как в США) — убрать зоны «без оружия». Именно там чаще всего случаются массовые расстрелы, когда некому остановить шутера.
США, а также известное объединение по интересам "пять глаз" давно имеют доступ ко всему, что в интернете передаётся и принимается. В автоматическом режиме и транспарентно (т.е. скрытно от пользователей, провайдеров и прочих участников обмена информацией, а также от общественности и даже контрольных органов).
У нас, в силу недостатка ресурсов (как финансовых, так и технических) приняли другое решение - бюджетненькое такое. Причём, фактически на условиях частно-государственного партнёрства. Потому что финансировать это всё предлагается за счёт частных компаний в основном (с государства только устройства и сертифицированное ПО, а также общее руководство).
В своё время, когда факты бесконтрольного доступа к частным, корпоративным и даже государственным данным были обнародованы Ассанжем и Сноуденом это породило большой скандал и около года продолжались дискуссии в сообществах. Возмущались все - и провайдеры и пользователи.
Однако весь шухер "замели под ковёр", Ассанжа посадили, Сноудена отправили хоть и не на Колыму, но в РФ и с тех пор эти действия не только не прекратились, но и углубились и расширились.
Радоваться этому, конечно, никто не радуется (кроме силовиков во всем мире, пожалуй), но, к сожалению, противиться тоже не получается. Прогресс (хотя в отношении прав человека это скорее регресс) остановить практически невозможно.
Наступает всё большая деградация прав человека в области неприкосновенности частной жизни. Повсеместная, независящая ни от идеологии, ни от политического строя, ни от желаний сообщества. Удобно блин лицом оплачивать.
Так что, для тех, кто ставит неприкосновенность своей частной жизни выше всего, всё больше актуализируется ранее считавшаяся маргинальной политика полного "выпиливания" отовсюду. Вплоть до перехода на защищённую проводную связь, отказ от любых вычислительных систем (ну кроме разве что арифмометра), беспроводных средств связи и так далее.
Вам любой человек, который плюс/минус к инфобезу имеет отношение, скажет что все эти заявление про неограниченный доступ к любой информации в интернете сильно приувеличены, а скорее из разряда теорий заговора.
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Как я понял из ранних контекстов по этой теме, им больше интересна сама переписка пользователей, поскольку некоторые кланы в игре в реальной жизни использовались для координации противозаконных действий в некоторых арабских странах😁 то есть днём покатал в ПАБГ, вечером пошёл с тиммейтами шахидить, но общаешься также через игру🤣
Им вчера об этом ХАМАС по секрету шепнул, наверное. По-братски. Видимо, в качестве рекомендации: удобно, мол, беспалевно.
Тебе не приходило в голову что можно не играть, а заходить в игру только для координации действий да?
https://www.news18.com/news/tech/pubg-used-for-communication-by-cryptocurrency-hackers-attempting-2-4-million-heist-2036173.html
🤣👍🏼
Тут как обычно, петросяны резвятся с шутейками про КС. И конечно же преступники не используют внутри-игровой войс что бы планировать и координировать преступления. Да да...
https://www.news18.com/news/tech/pubg-used-for-communication-by-cryptocurrency-hackers-attempting-2-4-million-heist-2036173.html
А ещё преступники используют воздух, так что внесите себя в реестр потребителей, пожалуйста.
они дискорд используют, а то что они в это время рубятся в колду или доту отношения к делу не имеет
Добром такой путь не закончится… Возможно их идейный вдохновитель это Ким?
а что, разве до сих пор у нас все еще "добро"?
Ждём первую уголовку за виртуальный митинг https://www.youtube.com/watch?v=EbZpP3Gg-KI
Административка уже была 🤣
https://roskomsvoboda.org/post/zaderjan-organizator-kibermitingov/
Фрагнул Адама - извинись.
Китайский издатель пойдет на сотрудничество, поэтому он и первый. Сначала будут добавлять азиатов, потом на фоне успеха начнут добавлять и блокировать или не блокировать западных) это все подготовка к чебурнету. А основная цель - это наладить отслеживание игроков, устанавливать их личность, а потом отправлять на сво)
ага, щас
А лучших стрелков потом приглашать в реальную игру ?)
Да, в штурмовики. А чё, они с опытом уже.
Ну и цирк устроили. Что не новость, то закатывание глаз
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Изначально тема продвигалась чтобы нагнуть корпорации и заставить делится с чекистами и их карманными конторками по многочисленным сертификациям. А теперь просто по инерции.
Да сделайте уже обязательную аутентификацию через госуслуги и дело в шляпе =) Там уже через проверенный впн выходить в интернет только на проверенные ресурсы. А у тех, у кого трафик не соответствует высоким стандартам - заочно арестовывать, например, на 30 суток всего. Ну и штраф - бюджет сам себя не наполнит.
В мобильном Пабге с самого начала можно создать аккаунт через VK ID, а сам ВК проверифицировать через госуслуги/банки.
Ну начинается в колхозе утро
Roblox следующий?
С почином!
Ну обязали, им глубоко насрать, дальше что? Грозила кулаком называла дураком?
Очередь-то уже стоит? С паспортами
Шутка про вычисление по айпи приобрела новый смысл
Какую вообще инфу можно из пабга вытащить, не понимаю смысла
Идентифицировать и ловить потенциальных призывников. Все Это относится не только к пабгу. Дружественный Tencent выбрали, чтобы заложить фундамент и показать успешный Кейс
Игрокам стоит запастись ВПН, на всякий случай!
Чтобы вычислить всяких нагибаторов 228
«Я всё это хаваю. У меня нет выбора» (с) Мох
Уже и до игр докопались
уже взяли и игры под контроль))))))