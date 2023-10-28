Прописана возможность выдачи такого паспорта с электронным носителем, но при возможности именно технической. Пока об этом речи нет.

Но законодатель заложил в закон возможность для того, чтобы мы стремились к информатизации. И мы понимаем, что в перспективе, наверное, такая необходимость будет.