МВД заявило об отсутствии технической возможности приступить к выдаче электронных паспортов Статьи редакции
Правительство рассуждает о переходе на такие удостоверения личности как минимум с 2018 года.
- О том, что Министерство внутренних дел России не может начать выдачу электронных паспортов, сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова в интервью каналу «Россия 24». Кто должен обеспечить техническую инфраструктуру — не уточнили.
- Правительство рассуждало о переходе на электронные паспорта и отказе от бумажных копий как минимум с 2018 года. Оно хотело разработать пластиковые карты с бесконтактными чипами, которые также содержали бы данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.
- Запуск инициативы неоднократно переносился. Сначала источники СМИ говорили, что тестировать электронные паспорта начнут в середине 2020 года, затем — в 2021-м. Позже правительство запланировало тесты по выдаче на начало 2023 года — в Москве, Подмосковье и Татарстане. Но в июне 2022-го Минцифры рассказало, что «вопрос отложили в связи с тем, что есть более насущные проблемы».
- В феврале 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести цифровое удостоверение личности, которое можно подтвердить через Госуслуги. Владимир Путин призвал «ускорить внедрение» таких решений и в сентябре подписал указ о «цифровом паспорте».
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то говна не завезли, то ведер на всех не хватило (с)
Это пересечение двух Министерств. Одних интересует технический аспект, у других вопрос безопасности. Идея сама по себе интересная, но очень сложнореализуемая. Радостно от того, как местные хомяки желчью брызжут. А поменяй названия ведомств и страну на ОАЭ сразу начнут защищать и поддерживать.
Это пересечение завравшихся чинушей. Огромная любовь вешать лапшу на уши: мы сделаем то через 3 года, мы это сделаем через год, вот то скоро скоро будет готово вот это обернулось тем, что пока они в кураже пизежа отплясывали, уже к концу 2023 год подошел
Да вообще, нужно просто потерпеть!
Между прочим да, когда-то в СССР и паспорта не у всех были, к сейчас и обычный дают, и заграничный
Ну пошли комменты из разряда "а ещё когда-то люди в пещерах жили"...
В России за 30 лет может измениться всё, а за 100 лет ничего
На России 1000 ничо не меняется. Ген рабства👌
И ещё живительный пендель в добавок.
Что тут сложного, даже в Германии есть
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Им по статусу положено
А в оаэ или других странах такие же проблемы с вечной утечкой всех возможных документов и копеечными штрафами за это?
Нет там рай земной,нет никаких утечек,гигантские штрафы которых все боятся,чистота на улицах,нет преступности,все красивые здоровые
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А что такого сложного в этой идеи? Многие страны уже лет 10 как электронные паспорта внедрили. Даже суперотсталые и консервативные немцы и то давно внедрили электронные паспорта. И Украинцы у которых ВВП на душу в 2 раза ниже такой проект осилили.
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"Местным хомякам" некогда брызгать - разбираемся с родственным вопросом, как другое "пересечение министерств" в своём типовом протоколе не видит оплаченный штраф, через месяц вызывает в суд и ещё чрез уже неделю, хотя дано 10 дней там ещё, подключает еще одно министерство приставское, которые при отсутствии своего участия по взыманию денег повесили на человека исполнительский сбор, умудрились)
А вы не "местный хомяк", не? А чего тогда здесь? Как оно за пару месяцев? Охомякозились уже?
Видать у них проблемы с поставками электронов из недружественных стран 😂
С 2018 года? При должном менеджменте, задача решается за 1,5 года. Например, QR-код со ссылкой на профиль Госуслуг можно сделать и уже задача на 50% решена.
ахаха, ссылкой на сайт gossoslugi, как с ковидом))
Они легких путей не ищут и чужой опыт не перенимают. Даже Украина уже несколько лет эту задачу решила успешно, про страны как Эстония вообще молчу.
Они уже проблемы с этим минимум с 2018 видимо. Вообще они уже с 2013 примерно хотели ввести электронные или пластиковые паспорты.
МВД с ограниченными возможностями.
А зачем вообще нужна физическая карточка? Можно постепенно расширять использование паспорта с госуслуг, глядишь к году 30-му необходимость любого физического документа сама собой отпадет.
Вот именно этим паспортом не помню когда пользовался и так все через госуслуги.Только загран менял-нужно были прийти с внутренним
Паспорт смотрят на входе в суд. И сканируют, у них там такой маленький сканер специально для паспорта. Перед этим вытащить из обложки.
Банки тоже в отделениях требуют паспорт.
Когда приходишь на почту спрашивать письма по фамилии (так как бывает теряют извещения), говорят давайте паспорт, чтобы не ошибиться. Даю паспорт. А если ещё и письмо с уведомлением о вручении, на нём нужно поставить подпись. То есть по факту всё так же показываешь паспорт и ставишь подпись, но это всё равно считается типа упрощёнка. Само получение по коду из пуша.
Алкоголь по паспорту. Можно и загран, но он у меня истёк и я перестал иметь его при себе.
Ну и так далее.
С 1 сентября отправка тоже по паспорту на Почте, но вводят в базу 1 раз. "Всё для вашей безопасности", угу-угу.
Ездить в другие страны, например. Показывать, когда разрядился телефон. Не носить же распечатку курвокода, иначе смысл будет тот же, только выглядеть хуже.
Видимо по их мнению эти электронные удостоверения должны изготавливаться как можно более локально, как текущие "паспорта", но это невозможно обеспечить в разумные сроки и средства, поскольку пластиковые карты делают на заводе, как загранпаспорта с чипом, во многих странах такой завод один на всю страну, как и у нас.
Разве что в США водительские права в каждом штате свои делают, но они хоть и пластиковые с лазерной гравировкой, но без электронного носителя, поэтому чуть проще сделать, да и денег у них больше.
Проблемки с чипами, загранники нового образца колом вставали недавно ещё.
Там в заграннике NFC-чип, в том числе, для электронной подписи.
Так-то и обычные паспорта печатаются небось на одном единственном каком-нибудь Гознаке.
Ну бланки может быть. А внесение твоих данных и вклеивание фото делается на месте. Иначе ты бы его не получил в течение 1 часа как в регламенте МВД написано.
Бланки для внутренних и загранов старого образца изготавливают на гознаке, но наносят данные практически в каждом отделении полиции. На пластиковые заграны данные наносят в одном месте на всю страну.
Да и не секрет, что проект айди карт с чипом изначально предполагался к исполнению на том же заводе, где делают заграны. Полицаям это не нравится, видимо по той же причине и права с чипом похоронили.
youtube.com/watch?v=2xOQ-qILUKg
То что они называют паспортом - это ID или удостоверение личности. К сожалению эту подмену понятий переносят и на электронные носители
Не все так плохо, официально это будет "удостоверение личности гражданина".
Это не везде ID называется. Немцы например это тоже паспортом называют. Суть то одна.
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Хоть одна хорошая новость
Да думаю тогда придется уволить несколько тысяч жен,дочерей и т.д.Вот и нет "технической возможности"
Все наладится, просто чуть чуть подождём
Пздц. На доп на бум. паспорт. Меня вымораживает, что банальную инфу туда не могут печатать и как идиот ходишь со СНИЛС, ИНН, Полюсом.