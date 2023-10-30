Право
Евгения Евсеева

Нацбанк Казахстана объяснил предложение ужесточить выдачу банковских карт иностранцам борьбой с наркоторговлей Статьи редакции

Они не направлены на создание препятствий для «добропорядочных клиентов», объясняет регулятор.

  • Национальный банк Казахстана выявил около 1,5 тысячи банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 рубль — около 5 тенге по курбу ЦБ на 30 октября 2023 года), которые использовались для незаконной продажи наркотических средств. Об этом рассказал РБК представитель регулятора.
  • Поэтому ЦБ и разработал предложения по ужесточению условий для открытия карт нерезидентами, объясняет он.

На фоне роста интернет-мошенничества и противоправных операций с применением электронных инструментов участились случаи использования с участием иностранных граждан схем оформления платёжных карточек (так называемых дроп-карт) без посещения последними банка либо на основе разового визита в Казахстан. В дальнейшем данные карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств.

Нацбанк Казахстана
  • 26 октября Нацбанк Казахстана опубликовал проект постановления, по которому местные банки не смогут выдавать платёжные карты нерезидентам без разрешения на временное или постоянное проживание в республике. Выдача карты будет возможна при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане.
  • Представитель регулятора подчеркнул, что меры направлены на «минимизацию рисков выпуска карт для противоправных операций». Они придуманы не для создания препятствий для «добропорядочных клиентов».
  • Сейчас для открытия банковского счёта и карты в Казахстане иностранцу нужно получить ИИН (индивидуальный идентификационный номер). В марте 2023 года карты россиянам готовы были открывать, в частности, Kaspi Bank, Freedom Bank, ForteBank и Halyk Bank. В зависимости от организации кроме ИИН у россиян могут попросить местный трудовой договор, казахстанский номер телефона и другие документы, писали «РБК Инвестиции».

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92 комментария
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 ИноПост

"Уехали молодые, умные и талантливые", - говорили они, а оказалось, что сплошные наркоманы, эх

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Santiago

Это еще что, тут два Героя России наркоманами оказались, и подорвали себя гранатой под коксом. И не такое бывает!

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7 комментариев
Mr. Nobody

И торговцы с ними

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Я сказал свое имя машине

А как же защита детей?

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Сан Ев

Оставили на следующий раз

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Андрей Комягин

Какую только хрень не придумают чтобы усидеть на двух стульях. Как говорится и рыбку съесть и на х…Й сесть)) продолжаем наблюдать с интересом за этим цирком с конями

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Цкуро Бесцветный

Кто про коней не понял, вот один на 100-ке у них:

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1 комментарий
Руслан Астафьев

И еще раз на х.., и потом еще раз)

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2 комментария
Echo

Как-то так 🤷🏻‍♂️Что ближе к ним, то и выдвинули в качестве версии 😅

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Андрей Фролов

А где брать справку, что человек не наркоторговец?

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Roman

В ЦБ Казахстана.

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1 комментарий
Roman Orlov

В НаркТоргДиспансере

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Alex Melnikoff

у своего барыги, он подтвердит, что человек не торговец, а покупатель

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Алеоп

Не понял, много наркоты ввозили или вывозили?

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Андрей Комягин

Они сами не поняли) главное чтобы как в кино - гангстеры, наркота, вот это вот все)

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Не рубят фишку. Надо писать, ввели меры для защиты детей. Под эту тему можно любые запреты, блокировки мутить. Соседи поймут)

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Юрий

Т.е. до этого, с такими же условиями выдачи карт, все было нормально с наркотрафиком, проблем не было?🤔

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Alex R

Да это прикрыли вывод бабла из России зарубеж через Казахстан. Просто прямо не могут сказать, поэтому якобы для борьбы с наркоторговлей

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1 комментарий
Л.О. Курновский (IT-миллионер)

Ох уж эти сутулые наркоторговцы с диоптриями по -6. Насмотрятся своих Брейкин бэдов и как давай открывать банковские карточки в Казахстане.

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Gre Li

Как-то упущен момент, что эта инициатива удивительным образом совпала с требованием платёжной системы VISA к банкам стран СНГ не выдавать карты россиянам. Формально они конечно написали «нерезидентам», но по факту единственные нерезиденты, открывающие карты, приходятся из России.

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Alex Melnikoff

то самое фейковое письмо?

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Асушник

А это вообще Visa касается кому банки карты выдают? Я считаю, что это регулируется регламентами банка и законодательством конкретной страны.

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2 комментария
Roman Trifonov

Ну то есть они просто создают почву для массовой продажи (или содействия, тут как посмотреть) РВП.

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Юрий

Кажется, что просто конкуренты приехали со своими схематозами отмыва денег и наркотрафиком, а местные, кто это все барыжил и крышевал, стали недополучать денег😂

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Иван Петров

Переведите 115 ФЗ на казахский и отправьте этим недоучкам для копирования передовых практик

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Петр В

Да у них такой же. У всех такой же, потому что и 115 ФЗ и аналоги списаны с рекомендаций ФАТФ

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Egfrgfkar

Интересно какой доморощенный умник придумал, Казахстан, Узбекистан и т.д. назвать так громко "Центральная азия", это по какому критерию? Точно не по географическому. Это днище такое, что по политическому и экономическому также не подходит. Видимо это в угоду для пост советских имбецилов было сделано!

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Erlhjf

Так то Рф сейчас в это днище снизу стучится. ;)

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3 комментария
Future Prophecies

Нацвай в спину?

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Антоний Капитанов

Насвай это узбеки любят

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1 комментарий
Scerges de Noure-Moy

В Казахстане очень популярна синтетика

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Гоги Твардовски

Насвай меняет людей© Shadow of the sky

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Иван Серик
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рэджон рондо

А до нас когда такие технологии дойдут? Или не дойдут...

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Дмитрий Пелипас

У Казахов по картам постоянно качели какие-то, поэтому мы работаем только с Кыргызстаном

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Цкуро Бесцветный

В Бай-Тушум еще реально открыть не выезжая из РФ?

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1 комментарий
Дмитрий

Национальный банк Казахстана выявил около 1,5 тысячи банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 рубль — около 5 тенге по курбу ЦБ на 30 октября 2023 года), которые использовались для незаконной продажи наркотических средств

Волков или Албуров, даже не сомневаюсь)

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Dee

У Волкова это были обороты сладенького

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Владимир Юрьев
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Хэппи милф

Вы что не видите у нас обед

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оскар

Не повезло им родиться не в Питере

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Дмитрий Зима

Требование наличия РВП было всегда, но для РФ было достаточно заграна с печатью. Получается убрали исключение для РФ?

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Арсений

Соевики-мефедронщики же обычно в Тбилиси катят

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Иван Петров

Айтишники да любят пыхнуть, с айтишниками надо бороться

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Иван Петров

Щас друзья афганцы обидятся, бизнес обрушили

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Слегка Придурковатый

"1,5 тысячи банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге"

1488 из них - мои. Верните, зайбал.

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Oleg Sapronov

Интересно они игры в Стиме обозвали.

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дед Мазай и фантастич. твари

Вполне адекватное решение. Мир катится в хаос и беспредел, разумные люди предусмотрительно защищаются.

В Германии даже пересмотрели миграционную политику и планируют депортацию стопицот нелегальных мигрантов.

Дальше - больше.

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James Bomond

В Германии правящая партия вдруг поняла, что заигралась с мигрантами, и немцы готовы вернуться в 1933 год

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2 комментария
Кирилл Кириллов

А Теле2 не против, что с их номеров покупают наркотики

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Alex Melnikoff

так если без раздачи)

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1 комментарий

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Kristina_Koslovskaya

А, так это наркоторговцы едут за картами в Казахстан

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Станислав

Ну осталось им там только карты по справке из наркдиспансера выдавать.

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Аглалия Фурс

Митинги в Европе устраивают беженцы с пособиями, а карты не получите вы, добропорядочные граждане с теми же культурными ценностями.

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Александр Жариков

Думаю банкам пофиг. Им главное оборот по картам в отчёты писать.

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Фанат Аллы Пугачевой

А до этого данная проблема их не особенно волновала

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89 комментариев
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