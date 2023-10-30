Нацбанк Казахстана объяснил предложение ужесточить выдачу банковских карт иностранцам борьбой с наркоторговлей Статьи редакции
Они не направлены на создание препятствий для «добропорядочных клиентов», объясняет регулятор.
- Национальный банк Казахстана выявил около 1,5 тысячи банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 рубль — около 5 тенге по курбу ЦБ на 30 октября 2023 года), которые использовались для незаконной продажи наркотических средств. Об этом рассказал РБК представитель регулятора.
- Поэтому ЦБ и разработал предложения по ужесточению условий для открытия карт нерезидентами, объясняет он.
- 26 октября Нацбанк Казахстана опубликовал проект постановления, по которому местные банки не смогут выдавать платёжные карты нерезидентам без разрешения на временное или постоянное проживание в республике. Выдача карты будет возможна при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане.
- Представитель регулятора подчеркнул, что меры направлены на «минимизацию рисков выпуска карт для противоправных операций». Они придуманы не для создания препятствий для «добропорядочных клиентов».
- Сейчас для открытия банковского счёта и карты в Казахстане иностранцу нужно получить ИИН (индивидуальный идентификационный номер). В марте 2023 года карты россиянам готовы были открывать, в частности, Kaspi Bank, Freedom Bank, ForteBank и Halyk Bank. В зависимости от организации кроме ИИН у россиян могут попросить местный трудовой договор, казахстанский номер телефона и другие документы, писали «РБК Инвестиции».
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"Уехали молодые, умные и талантливые", - говорили они, а оказалось, что сплошные наркоманы, эх
Это еще что, тут два Героя России наркоманами оказались, и подорвали себя гранатой под коксом. И не такое бывает!
И торговцы с ними
А как же защита детей?
Оставили на следующий раз
Какую только хрень не придумают чтобы усидеть на двух стульях. Как говорится и рыбку съесть и на х…Й сесть)) продолжаем наблюдать с интересом за этим цирком с конями
Кто про коней не понял, вот один на 100-ке у них:
И еще раз на х.., и потом еще раз)
Как-то так 🤷🏻♂️Что ближе к ним, то и выдвинули в качестве версии 😅
А где брать справку, что человек не наркоторговец?
В ЦБ Казахстана.
В НаркТоргДиспансере
у своего барыги, он подтвердит, что человек не торговец, а покупатель
Не понял, много наркоты ввозили или вывозили?
Они сами не поняли) главное чтобы как в кино - гангстеры, наркота, вот это вот все)
Не рубят фишку. Надо писать, ввели меры для защиты детей. Под эту тему можно любые запреты, блокировки мутить. Соседи поймут)
Т.е. до этого, с такими же условиями выдачи карт, все было нормально с наркотрафиком, проблем не было?🤔
Да это прикрыли вывод бабла из России зарубеж через Казахстан. Просто прямо не могут сказать, поэтому якобы для борьбы с наркоторговлей
Ох уж эти сутулые наркоторговцы с диоптриями по -6. Насмотрятся своих Брейкин бэдов и как давай открывать банковские карточки в Казахстане.
Как-то упущен момент, что эта инициатива удивительным образом совпала с требованием платёжной системы VISA к банкам стран СНГ не выдавать карты россиянам. Формально они конечно написали «нерезидентам», но по факту единственные нерезиденты, открывающие карты, приходятся из России.
то самое фейковое письмо?
А это вообще Visa касается кому банки карты выдают? Я считаю, что это регулируется регламентами банка и законодательством конкретной страны.
Ну то есть они просто создают почву для массовой продажи (или содействия, тут как посмотреть) РВП.
Кажется, что просто конкуренты приехали со своими схематозами отмыва денег и наркотрафиком, а местные, кто это все барыжил и крышевал, стали недополучать денег😂
Переведите 115 ФЗ на казахский и отправьте этим недоучкам для копирования передовых практик
Да у них такой же. У всех такой же, потому что и 115 ФЗ и аналоги списаны с рекомендаций ФАТФ
Интересно какой доморощенный умник придумал, Казахстан, Узбекистан и т.д. назвать так громко "Центральная азия", это по какому критерию? Точно не по географическому. Это днище такое, что по политическому и экономическому также не подходит. Видимо это в угоду для пост советских имбецилов было сделано!
Так то Рф сейчас в это днище снизу стучится. ;)
Нацвай в спину?
Насвай это узбеки любят
В Казахстане очень популярна синтетика
Насвай меняет людей© Shadow of the sky
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А до нас когда такие технологии дойдут? Или не дойдут...
У Казахов по картам постоянно качели какие-то, поэтому мы работаем только с Кыргызстаном
В Бай-Тушум еще реально открыть не выезжая из РФ?
Национальный банк Казахстана выявил около 1,5 тысячи банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 рубль — около 5 тенге по курбу ЦБ на 30 октября 2023 года), которые использовались для незаконной продажи наркотических средств
Волков или Албуров, даже не сомневаюсь)
У Волкова это были обороты сладенького
Вы что не видите у нас обед
Не повезло им родиться не в Питере
Требование наличия РВП было всегда, но для РФ было достаточно заграна с печатью. Получается убрали исключение для РФ?
Соевики-мефедронщики же обычно в Тбилиси катят
Айтишники да любят пыхнуть, с айтишниками надо бороться
Щас друзья афганцы обидятся, бизнес обрушили
"1,5 тысячи банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге"
1488 из них - мои. Верните, зайбал.
Интересно они игры в Стиме обозвали.
Вполне адекватное решение. Мир катится в хаос и беспредел, разумные люди предусмотрительно защищаются.
В Германии даже пересмотрели миграционную политику и планируют депортацию стопицот нелегальных мигрантов.
Дальше - больше.
В Германии правящая партия вдруг поняла, что заигралась с мигрантами, и немцы готовы вернуться в 1933 год
А Теле2 не против, что с их номеров покупают наркотики
так если без раздачи)
Комментарий удален модератором
А, так это наркоторговцы едут за картами в Казахстан
Ну осталось им там только карты по справке из наркдиспансера выдавать.
Митинги в Европе устраивают беженцы с пособиями, а карты не получите вы, добропорядочные граждане с теми же культурными ценностями.
Думаю банкам пофиг. Им главное оборот по картам в отчёты писать.
А до этого данная проблема их не особенно волновала