На фоне роста интернет-мошенничества и противоправных операций с применением электронных инструментов участились случаи использования с участием иностранных граждан схем оформления платёжных карточек (так называемых дроп-карт) без посещения последними банка либо на основе разового визита в Казахстан. В дальнейшем данные карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств.