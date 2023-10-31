Bloomberg узнал детали нового пакета санкций ЕС: войдут запрет на выдачу лицензий для ПО и импорт алмазов из России Статьи редакции
Его должны опубликовать в ближайшее время.
- ЕС планирует в рамках 12-го по счёту пакета санкций против России ввести торговые ограничения, объём которых составит $5,3 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- По данным собеседников издания, среди возможных санкций: ограничения на экспорт в Россию сварочных аппаратов, химикатов и технологий, которые можно применить в военных целях.
- Также в список могут войти запрет на выдачу лицензий на ПО и импорт из России некоторых обработанных металлов, алюминиевых и строительных материалов, товаров транспортного назначения и алмазов.
- Под санкции Евросоюза могут попасть больше 100 физлиц и 40 организаций.
- 27 октября 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России — включая запрет на экспорт российских алмазов, который готовят вместе со странами G7 (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада).
- Заявление G7, которое касается алмазов, должно было выйти до конца октября 2023 года, сообщал Reuters. Следом за ним последует и объявление санкций ЕС.
14K показов
7.7K открытий
Все что нужно знать про санкции
Это другое, понимать надо
Главное что Латвия-Литва запретили иголки и нитки ввозить, вот это реально удар в спину (обогнав при этом Италию по импорту вин в Россию, урожайный год похоже выдался)
О санкциях необходимо понять одно, они не направлены на ограничение строительства нашей военной техники (Что бы не говорило наше министерство обороны, но "передовые" технологии это разработки начала 90-х и их компонентная база сейчас в обычной доступности на рынке так сказать собирают кинжал из микросхемы стиральной машины). Санкции направлены на подрыв нашей экономики и социальное негодование населения, для проведения смены правящего режима и лишения нашей экономики суверенитета. Так как если мы будем зависимы от международных организаций типа МВФ нашими политическими решениями будет легко управлять (почитайте книгу "Злые самаритяне" очень интересно пишет автор)
А это нормально, приоритет именно в этом. Никто эту войну реально останавливать не хотел и не собирался, один популизм. Украина это лом, который Россия, сама засунула себе в мотор, а раз такая пьянка пошла, то надо ей помочь его поглубже засунуть, стеснятся тут нечего. Единственное что меня немного удивляет это реакция рядовых украинцев, по прошествии такого большого времени, по моему можно было уже понять, что к чему. Но видимо либо пропаганда такая мощная, либо реально, субъектность потеряна.
Причем тут штучные Кинжалы? Роляют всякие Ланцеты, Герани, FPV и прочее беспилотное.
Брюссель прям мечтает чтоб наше презрение к руководству ЕС уже не проходило никогда. Все их "санкции" навредили пока в основном физлицам. Причём в первую очередь тем кто ЕС поддерживал, и каждый новый пакет вбивает гвозди в крышку гроба либеральной идеи в России и все больше отдаляет и отвращает обычных гражданских лиц от Европы.
И как только по сей день толпа дегенератов рулит такой крупной конфедерацией... Магия какая-то
Согласен. Мир должен был рушить власть методом другим - давать визы всем кто уезжает ,не отключать карты международные , выдавать деньги за отказ от гражданства , выдавать гранты и продвижение любому бизнесу русскому кто выходит , но нет. Решили ебать себя в жопу
Представляю какой гнев вызывает зеркало
Комментарий удален модератором
Всегда и рулили такие. Лицемерие это суть людская.
"Брюсселю" абсолютно пофигу кого вы поддерживаете. Населении России не решает в стране ничего. Поэтому мнение этого населения не волнует вообще никого. Ни Путина, ни ЕС.
Цель санкций простая. Уменьшить доходы бюджета России и ограничить производство современного оружия в России. При этом с минимальным потерями для себя.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Думаю, запрет на создание интерфейсов в Фигме или отключение Пауер Пойнта не остановит военные действия.
А вот объясните кто шарит, если я создам игру, которая будет частично плагиатить те или иные игры и выпущу в VK Play, каким образом издатели этих игр смогут на меня надавить?
А где же карты рисовать и показывать откуда на Беларусь готовилось наступление???
Очень долго думали над 12 пакетом!!! Я уже думал забыли!!!
Искали пакет с пакетами
Нужно ужесточать соблюдение имеющихся и наказание за их обход, а не вводить новые. До смешного доходит, семья знакомого заметного чиновника (ФНС по МО уровня руководителя отдела по крупным плательщикам) уже полгода спокойно живет в Барселоне, ребенок пошел там в школу, а он к ним раз в месяц летает потусить. Они неплохие люди, уверен, не поддерживают войну и хотели бы спокойно дальше доить рф, а тратит тут. Но сам факт возмутителен, когда при этом высылают российских студентов, не дают визы на лечение больных детей в Европе и ставят палки в колеса для получения рабочих виз российским специалистам, имеющим оффер от компаний ЕС, но подающимся в третьих странах (знаю реальный пример, когда парень, имеющий приглашение от испанской компании, получил отказ в испанской визе Д в Грузии, так как у него не было грузинского внж, которое невозможно получить и все об этом знают)
Еще история недавно вскрылась: вертухай, который работал в 2020 на протестах в Минске, спокойно таксовал в Варшаве в 2023. И только под давлением беларуской диаспоры и активистов его выкинули в РБ. Почему этим не занимаются евробюрократы?
В стране дешевые продукты питания, энергоносители, лекарственные препараты (производство которых за последние годы консолидировали внутри страны), достаточно прозрачный рынок, действующий фондовый рынок, внятное налогообложение и куча возможности для развития, в том числе фриланса и программирования. Вопрос только в том кто ты по жизни и какой старт тебе дали твои родители. Все остальное можно преодолеть. Посмотрите на становление южнокорейской экономики, она развивалась практически в закрытой структуре, когда был тотальный запрет на импорт иностранных продуктов потребление, что наряду с государственной поддержкой национальных предприятий и деловой активности национальных элит, позволило ЮК в начале стать очень конкурентной на международной арене, а после открытия границ, осуществить мощнейшую экспансию своих товаров автомобильной промышленности, электроники, косметики и др. Поэтому с них необходимо брать пример и изыскивать драйвер для роста.
Санкции необходимо воспринимать как вынужденный протекционизм, который необходимо использовать во благо будущих поколений. Если мы сейчас это осознаем то сможем выстоять при внешнем давлении и сохранить нашу культуру и общность, которая у нас есть и объединяет кучу разношерстных народов на нашей территории
$0.15
Что ты несешь, лапоть. ЮК развивалась в условиях сотрудничества с Западом, внедрения мелкобуржуазной культуры (по настоянию Запада, кстати) и открытия западных рынков, а также покупки технологий. Хёнде начинал с совместного партнерства с Мицубиси, при котором те передавали корейцам ключевые технологии по автомобилестроению. А не с наклеивания шильдиков. И продавали свои автомобили они не только на крошечном рынке Ю. Кореи, но прежде всего на внешних рынках Запада. Которые для России закрыты. Как и китайский.
Что касается государственной поддержки, то она сводилась не к распределению собственности и долей рынка между ближайшими к трону фамилиями, а к принудительному стимулированию крупного бизнеса выходить на западные рынки с технологичной продукцией и развивать свою обрабатывающую промышленность. Пример с автомобилестроением я дал выше. И Пак Чон Хи, при всей своей одиозности, не начинал войн и не выводил миллиарды в офшоры вместе со своими приближенными. А еще рабочая неделя в Ю. Корее тех лет составляла 68 часов.
И силовики не занимались отжатием бизнеса. Хотя бизнес и сношало государство требованиями "экспортной дисциплины", но это было отношение ко всем как к равным, а не "откати мне долю".
Ни одна страна использующаяся автаркию и импортозамещение не добилась успеха в технологичных отраслях экономики. Все, кто добились, использовали противоположную модель - экспортно-ориентированной индустриализации. Но ты можешь продолжать верить в то, что надо еще немного потерпеть и тогда заживем. Как будто предыдущих 23 лет было недостаточно.
Простите, это вы сейчас про китайские Москвичи с шильдиками, или про клон китайского телефона за тройную цену?
Лекарственные препараты наладили - это, вероятно, речь про средства от насморка и капли для носа? Большинство серьезных препаратов от хронических заболеваний - импортные.
Тут возмущения, что на власть пытаются повлиять ударяя по простым гражданам, а не препятствуя ведению боевых действий
Ура, алмазы в России подешевеют
Сейчас Газпром с газификацией всея Руси закончит, начнётся алмазофекация
Внезапно откроют шахты в Казахстане и Турции
Подорожают!
Их сейчас вроде в банках гражданам продают. Как инвествложения.
Почти уверен что импорт алмазов не запретят.
Вадим Д походу заболел?
Иначе как объяснить отсутствие его комментария?
API ботов отключили.
Перепрошивка идет
Может он сберовский. Работает по графику.
Уехал на док станцию зарядиться.
100 физлиц это мало. Сколько состоит в Едре?
А толку? Папа/мама в Москве на работе, а детки/телки в сан тропе
Мне интересно, они реально думают, что это работает?
Если смотреть по результатам? Уже победили? Если нет - работает
Это лирика, ведь чтоб проверить работает или нет - надо с чем то сравнивать - с альтернативным течением истории где этих пакетов нет.
Конечно не работает, санкции же нам только на пользу. Сидят там в своём Евросоюзе и думают, как бы ещё Россиюшке помочь.
Нет)) там уж не приматы собрались. Они все всё прекрасно понимают - но нужен инфоповод, мол вот Израиль и газа , но про РФ мы тоже не забываем)- это можно принять как комплимент в каком то смысле 🤣
Работает как им надо. Путинизм цветет
Не надоело им еще? Сериал скатился. Там Говорят в Израиле что-то случилось, туда бы посмотрели.
ЭТО ДРУГОЕ !!!
(сарказм-офф)
Играй, шарманка санкционная... Правильно таки говорят, что ООН - самая бесполезная на текущий момент организация. Да и Европарламент тоже. Сборище заторможенных бюрократов, слепых, глухих и немых.
на счет ЕП не уверен (не слежу за всей деятельностью данной организации) - а вот ООН действительно бесполезная хрень на данный момент. нужна реорганизация.
Лицензии на ПО? Они это серьёзно?
Отключат тебе учетку apple и Google и посмотрим, серьёзно ли
И тут же появятся белорусские алмазы. Земля там плодородная, вагонами возить будут.
RuTracker теперь разблокируют?
Рутрекер уже заявлял, что ему самому это не нужно. Российские правообладатели никуда не денутся.
Есть сложности со входом на данный ресурс ?
Чё творят...
Ну не нужен ваш этот Майкрософт ворд и повер поинт! Гойда! С торрентов скачаем 😹
скорее свое разработаем, софт пилить это не процы 3нм клепать. с выращиванием разработчиков в стране благо все окей
Запретили бы все полезные ископаемые, может начали бы в процветание страны вкладывать
У автоботов масса работы
а можно их попросить внести меня в черный список 13го пакета? мне будет приятно
Дождались! Наконец-то!
Кто ставит диз - порваха
Ещё ждём) Пакет в действие не вступил ещё. Скорее всего, Венгрия тормозит
Ну наконец-то! Заждались!
Долго думали но решили продлить на 12й сезон
ЕС и Путин действуют заодно.
Привыкнешь
после запрела выдачи лицензий на ПО в РФ стоит разрешить тотально пиратить без отчислений хз куда, вот реальная помощь бизнесу будет
Вот уроды!