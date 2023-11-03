Присяжные признали основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным по всем пунктам обвинения в мошенничестве Статьи редакции
Слушания длились около месяца, предприниматель вины не признал.
- Присяжные федерального суда Нью-Йорка признали 31-летнего Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам обвинения, включая сговор с целью мошенничества и отмывания денег, пишут CNCB и WSJ.
- Слушания длились около месяца — суд заслушал показания почти двух десятков свидетелей и самого предпринимателя, который заявил, что не мошенничал, а лишь допустил некоторые ошибки в бизнесе. Вынесение приговора назначили на 28 марта 2024 года.
- Сторона защиты заявила, что уважает решение присяжных, но «разочарована в результате»: «Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит бороться с предъявленными ему обвинениями».
- Прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс отметил после заседания, что Бэнкман-Фрид совершил «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории».
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года — и криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации».
- В декабре того же года Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформой Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
- Сэма Бэнкмана-Фрида FTX отпустили под залог в $250 млн, но уже в августе 2023 года суд отменил решение и отправил предпринимателя под арест. Об этом просили прокуроры, которые заподозрили его в попытке повлиять на свидетелей и запугать их.
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Посидит, о жизни подумает.
А лет через 5 отпустят тихонечко
Лет через 30
А мог бы просто уехать в Россию и всю оставшуюся жизнь инвестировать, отдыхать и беспечно проводить время, причем ему бы в рот заглядывали, приговаривая, как круто, что у нас очередной Амер скрылся от следствия, зачем кому-то «правосудие США», тем более с такими средствами
По комментам видно у многих жителей РФ, выросших на книгах вроде "Незнайка на Луне", когнитивный диссонанс на тему того, что бывают места где все не так, как в РФ.
Ходорковский тоже так думал. Березовский же уехал Британию тратить наворованное и повесился. Гусинский вот уехал в Израиль, там не выдают и не беспокоят.
Может вкус на женщин поменяет, а то сейчас это совсем никуда не годиться
Потом, через пять лет, снимут байопиг где его пассию сыграет топ-модель, и все будут думать как ему повезло и какой отличный у него вкус.
Сложновато ему будет вкус на женщин поменять в заведении, где их (практически) нет. На мужчин разве что придётся.
Ну щас это модно, будет в тренде
Да даже не поменяет если, то хитрый кусок мыла с ухмылкой заставит задуматься на следующие десять минут о вечном, а потом лежать в красном океане без ощущения тела, но с пониманием окончания существования того пухленького кудрявого мальчика и видением в этом красном океане уже другого человека, более женственного, но такого же кудрявого.
Вообще, честно говоря, как вся эта дичь вскрылась, я до последнего не верил, что Пухляш присядет. Неужели таки это свершится.
Синие это кто?
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Democrats
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теперь в википедии он значится не как американский предприниматель, а как американский аферист)
Срочно неангажированную статью в Рукипедию!
Из хорошей еврейской семьи профессоров. Кто бы мог подумать...
Да всех их посадить, доморощенных фуфлоинвесторов
Да здравствует американский суд, самый гуманный суд в мире!
Опубликован комментарий на статью VC о признании Сэма Бэнкмана-Фрида виновным
• Отличная статься, очень понравилось.
• Как думают ридакторы VC, повлияет ли это событие на ритейл?
самый гуманный суд в мире!