Право
Таня Боброва

Присяжные признали основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным по всем пунктам обвинения в мошенничестве Статьи редакции

Слушания длились около месяца, предприниматель вины не признал.

  • Присяжные федерального суда Нью-Йорка признали 31-летнего Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам обвинения, включая сговор с целью мошенничества и отмывания денег, пишут CNCB и WSJ.
  • Слушания длились около месяца — суд заслушал показания почти двух десятков свидетелей и самого предпринимателя, который заявил, что не мошенничал, а лишь допустил некоторые ошибки в бизнесе. Вынесение приговора назначили на 28 марта 2024 года.
  • Сторона защиты заявила, что уважает решение присяжных, но «разочарована в результате»: «Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит бороться с предъявленными ему обвинениями».
  • Прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс отметил после заседания, что Бэнкман-Фрид совершил «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории».
Источник: Angela Weiss / AFP
  • Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года — и криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации».
  • В декабре того же года Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформой Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
  • Сэма Бэнкмана-Фрида FTX отпустили под залог в $250 млн, но уже в августе 2023 года суд отменил решение и отправил предпринимателя под арест. Об этом просили прокуроры, которые заподозрили его в попытке повлиять на свидетелей и запугать их.

#новость #ftx

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27 комментариев
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 Я сказал свое имя машине

Посидит, о жизни подумает.
А лет через 5 отпустят тихонечко

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Leo Uvarov

Лет через 30

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Arthur Kushmantsev

А мог бы просто уехать в Россию и всю оставшуюся жизнь инвестировать, отдыхать и беспечно проводить время, причем ему бы в рот заглядывали, приговаривая, как круто, что у нас очередной Амер скрылся от следствия, зачем кому-то «правосудие США», тем более с такими средствами

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Мойша Израелевич

По комментам видно у многих жителей РФ, выросших на книгах вроде "Незнайка на Луне", когнитивный диссонанс на тему того, что бывают места где все не так, как в РФ.

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Alexander Golubev

Ходорковский тоже так думал. Березовский же уехал Британию тратить наворованное и повесился. Гусинский вот уехал в Израиль, там не выдают и не беспокоят.

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Ivan Emelianov

Может вкус на женщин поменяет, а то сейчас это совсем никуда не годиться

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Alexander Golubev

Потом, через пять лет, снимут байопиг где его пассию сыграет топ-модель, и все будут думать как ему повезло и какой отличный у него вкус.

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Слегка Придурковатый

Сложновато ему будет вкус на женщин поменять в заведении, где их (практически) нет. На мужчин разве что придётся.

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Я сказал свое имя машине

Ну щас это модно, будет в тренде

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Нейрослав Жепетеев

Да даже не поменяет если, то хитрый кусок мыла с ухмылкой заставит задуматься на следующие десять минут о вечном, а потом лежать в красном океане без ощущения тела, но с пониманием окончания существования того пухленького кудрявого мальчика и видением в этом красном океане уже другого человека, более женственного, но такого же кудрявого.

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Слегка Придурковатый

Вообще, честно говоря, как вся эта дичь вскрылась, я до последнего не верил, что Пухляш присядет. Неужели таки это свершится.

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Руслан

Синие это кто?

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Leo Uvarov

Democrats

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Посторонним В

теперь в википедии он значится не как американский предприниматель, а как американский аферист)

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Император Нолимоций

Срочно неангажированную статью в Рукипедию!

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Alexander Golubev

Из хорошей еврейской семьи профессоров. Кто бы мог подумать...

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Жони Деп

Да всех их посадить, доморощенных фуфлоинвесторов

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Сергей И

Да здравствует американский суд, самый гуманный суд в мире!

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Дмитрий Перепродажный

Опубликован комментарий на статью VC о признании Сэма Бэнкмана-Фрида виновным
• Отличная статься, очень понравилось.
• Как думают ридакторы VC, повлияет ли это событие на ритейл?

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breopm

самый гуманный суд в мире!

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24 комментария
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