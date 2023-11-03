Право
Артур Томилко

Пассажиры «Аэрофлота» подали коллективную претензию к компании из-за отмены дешёвых билетов из Екатеринбурга в Таиланд Статьи редакции

Они добиваются предоставления брони с открытой датой или компенсации разницы между ценой аннулированных билетов и текущей.

  • Досудебную претензию уже подписали 50 человек, сообщил Forbes Владислав Ватаманюк, управляющий партнёр адвокатской группы «Ватаманюк&Партнёры», которая представляет интересы пассажиров. По его словам, на рассмотрении находятся ещё 327 заявок.
  • Согласно документу, пострадавшие просят предоставить возможность бронирования перелёта из Екатеринбурга на Пхукет и обратно с открытой датой либо компенсировать разницу между стоимостью аннулированных билетов и их ценой на день подачи претензии.
  • «Аэрофлот» не вправе отказаться от исполнения договора перевозки в одностороннем порядке, даже если на его сайте действительно произошёл сбой, отмечает Ватаманюк. В случае невыполнения требований пассажиры планируют обратиться с коллективным иском в суд, добавил он.
Фото «РИА Новости» 
  • В октябре 2023 года на сайте «Аэрофлота» появились билеты из Екатеринбурга в Таиланд по меньшей, чем обычно, цене. Например, билеты на ноябрь в формате «туда — обратно» продавались по 6500 рублей и 20 тысяч рублей.
  • Однако вскоре авиакомпания начала аннулировать купленные билеты, ссылаясь на то, что они были «некорректно оформлены» по «техническим причинам». На 3 ноября стоимость перелёта на Пхукет из Екатеринбурга составляет более 40 тысяч рублей.
  • После этого в Роспотребнадзоре заявили, что аннулирование билетов билетов «не может быть законным» и пообещали помочь пострадавшим пассажирам в подготовке претензий и исковых заявлений к «Аэрофлоту».

#новость #аэрофлот

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64 комментария
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 S.Capusta

Сегодня надо быть очень смелым человеком, чтобы летать российскими авиакомпанииями, пусть даже задешево.

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Сергей Д.

Какие проблемы?

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6 комментариев
James Bomond

Лучше летать аэрофлотом, чем быть водителем леопарда)

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Valentin Dombrovsky

Миллионы людей в год летают. Россия - страна смелых!

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Александр Ащеулов

А где претензия пассажиров уральских колхозников посадивших самолет в поле? Или выжили да и ладно?

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Михаил

Выплатили всем по 100 тыс. Руб.

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3 комментария
Leonid Bushuev

А должна быть? Ты бы стал претензии предъявлять?

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John Smith

Удачи пострадавшим, АФ не имеет права в одностороннем порядке прекращать действие договора купли-продажи.

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НаряднаяШайга

В стране нет судов и законов, так что имеют) в этом деле больше поможет резонанс, а не суды)

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4 комментария
John Smith

При этом тем, кто купил билеты с датой вылета до 5.11, если мне память не изменяет, отменять бронирования не стали.

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ASh Chile

А в суд на ЦБ из-за плохого курса доллара можно подать? ))

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Joe cocker

Что значит "плохого"?

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Igor Malkov

в данном случае есть закон который подтверждает факт того , что если клиент приобрел билет в авиакомпании , компания не имеет права аннулировать билет , а должна осуществить акт перевозки пассажиров

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Алекс

Дайте ссылку пожалуйста на закон.

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Артём Вольский

Красиво слились. Каким образом пассажиры относятся к вашим "Техническим причинам", возместите ущерб, либо оставляйте билеты по той же цене

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Fred Han

Я за Аэрофлот, идут эти туристы на йух

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Андрей Вечерний

Завидуешь?

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3 комментария
Иван Серик
«Аэрофлот» не вправе отказаться от исполнения договора перевозки в одностороннем порядке, даже если на его сайте действительно произошёл сбой

Для особо крупных компаний пора отдельный тариф по штрафам вводить. Совсем оборзели! Подрывают веру в правовое государство. Такие гнусности влияют на имидж страны.

Признаю, что гнусов и гнусностей много, но надо же рано или поздно начинать, опускать с небес на землю!

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Случайные фотографии

У нас самодержавновертикальное государство. А эти ваши права человеков это глупости с запада ведущие к моральнодуховному разложению и попранию традиционно семейных ценностей.

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Андрей Матросов

На месте Аэрофлота компенсировал всем, кто подал иск, путевочку в санаторий Кисловодска.
Или Кисловодск или ничего.

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Roman

К Екатеринбургу ближе Омск. Ну и курорты Белого моря.

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неформат

денег им вернули, теперь же требуя теоретическую разницу тупо хотят заработать, лететь уже вряд-ли кому то там надо

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Leo Uvarov

что плохого в желании заработать?

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1 комментарий
Роман

Интересно последить за этим процессом. На стороне аэрофлота - админресурс и топовые юристы, на стороне людей Роспотреб и массовость явления

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неформат

ну раз аж целый Ватаманюк отмечает, то конечно эрофлот полетит и все полетят вопрос только куда

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61 комментарий
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