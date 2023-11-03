Пассажиры «Аэрофлота» подали коллективную претензию к компании из-за отмены дешёвых билетов из Екатеринбурга в Таиланд Статьи редакции
Они добиваются предоставления брони с открытой датой или компенсации разницы между ценой аннулированных билетов и текущей.
- Досудебную претензию уже подписали 50 человек, сообщил Forbes Владислав Ватаманюк, управляющий партнёр адвокатской группы «Ватаманюк&Партнёры», которая представляет интересы пассажиров. По его словам, на рассмотрении находятся ещё 327 заявок.
- Согласно документу, пострадавшие просят предоставить возможность бронирования перелёта из Екатеринбурга на Пхукет и обратно с открытой датой либо компенсировать разницу между стоимостью аннулированных билетов и их ценой на день подачи претензии.
- «Аэрофлот» не вправе отказаться от исполнения договора перевозки в одностороннем порядке, даже если на его сайте действительно произошёл сбой, отмечает Ватаманюк. В случае невыполнения требований пассажиры планируют обратиться с коллективным иском в суд, добавил он.
- В октябре 2023 года на сайте «Аэрофлота» появились билеты из Екатеринбурга в Таиланд по меньшей, чем обычно, цене. Например, билеты на ноябрь в формате «туда — обратно» продавались по 6500 рублей и 20 тысяч рублей.
- Однако вскоре авиакомпания начала аннулировать купленные билеты, ссылаясь на то, что они были «некорректно оформлены» по «техническим причинам». На 3 ноября стоимость перелёта на Пхукет из Екатеринбурга составляет более 40 тысяч рублей.
- После этого в Роспотребнадзоре заявили, что аннулирование билетов билетов «не может быть законным» и пообещали помочь пострадавшим пассажирам в подготовке претензий и исковых заявлений к «Аэрофлоту».
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Сегодня надо быть очень смелым человеком, чтобы летать российскими авиакомпанииями, пусть даже задешево.
Какие проблемы?
Лучше летать аэрофлотом, чем быть водителем леопарда)
Миллионы людей в год летают. Россия - страна смелых!
А где претензия пассажиров уральских колхозников посадивших самолет в поле? Или выжили да и ладно?
Выплатили всем по 100 тыс. Руб.
А должна быть? Ты бы стал претензии предъявлять?
Удачи пострадавшим, АФ не имеет права в одностороннем порядке прекращать действие договора купли-продажи.
В стране нет судов и законов, так что имеют) в этом деле больше поможет резонанс, а не суды)
При этом тем, кто купил билеты с датой вылета до 5.11, если мне память не изменяет, отменять бронирования не стали.
А в суд на ЦБ из-за плохого курса доллара можно подать? ))
Что значит "плохого"?
в данном случае есть закон который подтверждает факт того , что если клиент приобрел билет в авиакомпании , компания не имеет права аннулировать билет , а должна осуществить акт перевозки пассажиров
Дайте ссылку пожалуйста на закон.
Красиво слились. Каким образом пассажиры относятся к вашим "Техническим причинам", возместите ущерб, либо оставляйте билеты по той же цене
Я за Аэрофлот, идут эти туристы на йух
Завидуешь?
Для особо крупных компаний пора отдельный тариф по штрафам вводить. Совсем оборзели! Подрывают веру в правовое государство. Такие гнусности влияют на имидж страны.
Признаю, что гнусов и гнусностей много, но надо же рано или поздно начинать, опускать с небес на землю!
У нас самодержавновертикальное государство. А эти ваши права человеков это глупости с запада ведущие к моральнодуховному разложению и попранию традиционно семейных ценностей.
На месте Аэрофлота компенсировал всем, кто подал иск, путевочку в санаторий Кисловодска.
Или Кисловодск или ничего.
К Екатеринбургу ближе Омск. Ну и курорты Белого моря.
денег им вернули, теперь же требуя теоретическую разницу тупо хотят заработать, лететь уже вряд-ли кому то там надо
что плохого в желании заработать?
Интересно последить за этим процессом. На стороне аэрофлота - админресурс и топовые юристы, на стороне людей Роспотреб и массовость явления
ну раз аж целый Ватаманюк отмечает, то конечно эрофлот полетит и все полетят вопрос только куда