Право
Артур Томилко

Nike подала в суд на New Balance и Skechers из-за патента на производство верхней части кроссовок Статьи редакции

В New Balance заявили, что у Nike «нет исключительного права на традиционные методы производства обуви».

  • В исках говорится, что в некоторых моделях кроссовок New Balance и Skechers применяется запатентованная технология Nike Flyknit, пишет Reuters. Она предполагает «использование высокопрочного волокна» при создании «лёгкой и воздухопроницаемой» обуви для бега, футбола и баскетбола.
  • По мнению Nike, New Balance незаконно использует патент в линейках Fresh Foam и FuelCell, а Skechers — в моделях Ultra Flex и Glide Step. Компания требует прекратить нарушение интеллектуальных прав и возместить денежный ущерб. Сумма претензий неизвестна.
  • В New Balance заявили, что уважают патенты конкурентов, но отметили, что Nike «не владеет исключительным правом на традиционные методы производства обуви, которые используются в отрасли десятилетиями». В Skechers не ответили на вопросы агентства.
Nike Flyknit Lunar 3
  • В декабре 2021 года Nike подала аналогичный иск к Adidas. Последняя зарегистрировала встречное заявление, в котором говорилось, что технология подбора обуви Nike Adapt, приложения для тренировок Run Club и Training Club, а также сервис продажи ограниченных коллекций обуви SNKRS нарушают её патенты. В августе 2022-го компании урегулировали претензии друг к другу.

#новость #nike #newbalance #skechers

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62 комментария
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 Иван Серик
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Вадим Д.

Патенты на шнурки ещё не делят?

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Alex R

Покупал Skechers с этой технологией, которые полностью из ткани. У первых через месяц на носке появилась дырка, вернул по гарантии. Вторые к концу лета уже разваливаются и так же на носке дырка. По дизайну отличные, а качество говно.

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Жошы хан
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Фокс Йовович

Покупал Найки с такой сеткой не в спортивных целях - через месяц дырка на сгибе там где сетка к другому материалу стыкуется. Патент на дырку

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1 комментарий
Zloy Marketolog

Это дешманские модели на 1 сезон, цена таких 17 баксов. В нормальных моделях носок изнутри уплотнен, он там по сути твердый, как на классике. А на NB 997h у меня сетка носка из кордуры - хрен протрешь)

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3 комментария
Невкусно и грустно
По дизайну отличные, а качество говно.

так это скечерс in a nuttshell

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Darth Swordman
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Andrey Chuguev
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Кирилл Кириллов

Проблемы белых людей

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Mike Espoo

Когда у нас научатся делать кроссовки?
Был фанатом Skechers, теперь их у нас не продают.

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Piu-piu
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7 комментариев
Aliona Marketing

Могу отправить вам Скечерс)) на них часто акции бывают, себе классные отхватила за смешные деньги

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Кирилл Садовой

Умеют и делают.Забыл как бренд называется. Но модели очень простые. Без навороченых плюх. Дизайн даже обсуждать не стоит.

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Слегка Придурковатый

Патенты - зло.

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Режиссер Максим

Почему?

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2 комментария
Кузя

Ничего особого не придумали в производстве кроссов) но сделали патент и пытаются трахать других)

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uvcr

Flyknit эти и правда классная вещь

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Nobody

Adidas Ultra Boost 22. Probeg 700 km po Garmin. Verh celiy.

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Рама

Неудивительно, это же флагман

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debil
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Михаил Балакин

Мы все за традиционные методы, даже в производстве обуви

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The Popov

Никто не хочет работать, все хотят зарабатывать через суд.

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prokhorov

Не разбираюсь в распространении исключительного права, конечно, но они реал похожи

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prokhorov

Не знаю, тренировки знакомого моего выдерживают без проблем, мне были рекомендованы.

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59 комментариев
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