Nike подала в суд на New Balance и Skechers из-за патента на производство верхней части кроссовок Статьи редакции
В New Balance заявили, что у Nike «нет исключительного права на традиционные методы производства обуви».
- В исках говорится, что в некоторых моделях кроссовок New Balance и Skechers применяется запатентованная технология Nike Flyknit, пишет Reuters. Она предполагает «использование высокопрочного волокна» при создании «лёгкой и воздухопроницаемой» обуви для бега, футбола и баскетбола.
- По мнению Nike, New Balance незаконно использует патент в линейках Fresh Foam и FuelCell, а Skechers — в моделях Ultra Flex и Glide Step. Компания требует прекратить нарушение интеллектуальных прав и возместить денежный ущерб. Сумма претензий неизвестна.
- В New Balance заявили, что уважают патенты конкурентов, но отметили, что Nike «не владеет исключительным правом на традиционные методы производства обуви, которые используются в отрасли десятилетиями». В Skechers не ответили на вопросы агентства.
- В декабре 2021 года Nike подала аналогичный иск к Adidas. Последняя зарегистрировала встречное заявление, в котором говорилось, что технология подбора обуви Nike Adapt, приложения для тренировок Run Club и Training Club, а также сервис продажи ограниченных коллекций обуви SNKRS нарушают её патенты. В августе 2022-го компании урегулировали претензии друг к другу.
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Патенты на шнурки ещё не делят?
Покупал Skechers с этой технологией, которые полностью из ткани. У первых через месяц на носке появилась дырка, вернул по гарантии. Вторые к концу лета уже разваливаются и так же на носке дырка. По дизайну отличные, а качество говно.
Покупал Найки с такой сеткой не в спортивных целях - через месяц дырка на сгибе там где сетка к другому материалу стыкуется. Патент на дырку
Это дешманские модели на 1 сезон, цена таких 17 баксов. В нормальных моделях носок изнутри уплотнен, он там по сути твердый, как на классике. А на NB 997h у меня сетка носка из кордуры - хрен протрешь)
так это скечерс in a nuttshell
Проблемы белых людей
Когда у нас научатся делать кроссовки?
Был фанатом Skechers, теперь их у нас не продают.
Могу отправить вам Скечерс)) на них часто акции бывают, себе классные отхватила за смешные деньги
Умеют и делают.Забыл как бренд называется. Но модели очень простые. Без навороченых плюх. Дизайн даже обсуждать не стоит.
Патенты - зло.
Почему?
Ничего особого не придумали в производстве кроссов) но сделали патент и пытаются трахать других)
Flyknit эти и правда классная вещь
Adidas Ultra Boost 22. Probeg 700 km po Garmin. Verh celiy.
Неудивительно, это же флагман
Мы все за традиционные методы, даже в производстве обуви
Никто не хочет работать, все хотят зарабатывать через суд.
Не разбираюсь в распространении исключительного права, конечно, но они реал похожи
Не знаю, тренировки знакомого моего выдерживают без проблем, мне были рекомендованы.