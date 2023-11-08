Право
Маша Цепелева

Сarlsberg пригрозил международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» за 71 млрд рублей — «Интерфакс» Статьи редакции

Датская компания договорилась о продаже с «Арнест», но та вместо этого купила активы Heineken за €1, утверждает источник издания.

  • В августе 2023 года Carlsberg в письме российским ведомствам назвал передачу «Балтики» в управление Росимущества нарушением обязательств по двустороннему инвестсоглашению и международному публичному праву, а также попросил «незамедлительно сообщить, намеревается или нет Россия выплатить компенсацию убытков и ущерба, понесённых компанией». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на близкие к ситуации источники.
  • По словам источника, Carlsberg договорился о покупке «Балтики» с группой «Арнест» за 71 млрд рублей с учётом обязательной скидки в 50%. Но позже «Арнест» объявила о покупке российских активов Heineken за €1 и обязательство погасить долги в €100 млн. А Владимир Путин передал «Балтику» во временное управление Росимущества.
  • В ответ на письмо Минфин сообщил Carlsberg, что президентский указ «базируется на действующем российском законодательстве и оснований для компенсации убытков нет», утверждает собеседник издания.
  • 13 октября Carlsberg направил в Минфин и Минэкономразвития официальные «уведомления о споре» по трём международным соглашениям (российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 годов соответственно и договор с ФРГ — от 1989 года), и «предложения урегулирования путём переговоров», рассказал другой источник.
  • Датская компания предложила урегулировать спор в течение шести месяцев. Если за это время стороны не договорятся, Carlsberg планирует передать спор в международный третейский суд. В октябре же датская компания расторгла соглашения с «Балтикой» о производстве и продаже пива под брендами группы. Российская сторона решила оспорить это в суде.
  • В Минфин и «Арнест» не ответили на вопросы издания, в Минэкономразвития от комментариев отказались.
  • «Балтика» управляет восемью заводами в России. По данным «Контур Фокуса», выручка компании в 2022 году составила 100,7 млрд рублей, чистая прибыль — 9,9 млрд рублей.
Фото «РИА Новости»

#новость #carlsberg #балтика

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51 комментарий
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 Вадим Д.

Я за Сarlsberg в этом вопросе, но:

Сarlsberg пригрозил международным судом

Тут это не канает, одного тут тоже осудили... Так что суд может вынести абсолютно любой вердикт, вплоть до самого дикого или (о, боги!) объективного, но останется им только подтереться.

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Дмитрий

Да ты похоже за любого, кто против России. И почему таких русофобов не банят на сайте?
Куда смотрит администрация???

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5 комментариев
John Smith

Смешные. Когда их юрисдикции кидают граждан РФ, незаконно блокируют активы граждан РФ, так всё ок. А как только с ними так же себя начинают вести — так тут же по судам. Лицемеры и клоуны.

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Невкусно и грустно

Ах, этот сладкий вотэбаутизм, как основа мироздания.

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10 комментариев
Александр Озерцов

Мои активы заблокировал ВТБ. Кто конкретно заблокировал ваши?

И да, почему кидок одних даёт нам право так же кидать? Неужели мы такие же и ничем не отличаемся от европейских колониалистов?

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4 комментария
Лев Щенин

Вместо тысячи слов:

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Михаил

Ну то-есть когда там конфисковали заводы? Пару месяцев назад? Еще 6 месяцев на попытку договорится, а дальше суд. Сколько там прошло месяцев с аналогичного спизденга акций российских инвесторов? Скоро как два года? Что за это время сделали брокеры гребущие миллионные комиссии с этой деятельности и призывающие сейчас через них продолжать инвестировать? Написали одну бумажку в евроклер? По которым некоторым из них уже как пол года назад пришел отказ. Что дальше? В суд они подадут через 10, 30 лет? Или никогда? Ах ну да это же не их активы, поэтому поебать, а клиентов дальше будут вводить в заблуждения, что они чем-то там занимаются. Глядя на это с неделю назад заблокировали оставшиеся активы с спб, что сделало тамошнее руководство? Просто собрало чемоданы и уехало в закат, комиссии они жрали в первое рыло по расписанию, а с проблемами теперь разбирайтесь сами

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Айрат Галиуллин

Бууу… ух уж этот страшный, международный суд-то …

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Колян

"купила активы Heineken за €1"

А это законно?

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Мурад Муртазалиев

Подавать надо в Басманный суд, а не в какой-то ноунейм международный судейко

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Тоже хочу

Международный судом - смешно

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Roman

Выражаем компании Carlsberg благодарность за безвозвратные иностранные инвестиции в Российскую экономику

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Дядюшка Зайчик

ну уж теперь то вдоволь будет девяточки гречневым мужикам после заводской смены, уж заживёт теперь россия!

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Дмитрий

Чому не державною, Мыкола ?

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7 комментариев
Dima Alexeev

Напугали ежа голой жопой

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Невкусно и грустно

Цап-царап, епт

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Степан Фадеев

Возьмите компенсацию с моих заблоченных акций.

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James Bomond

Внешнее управление не то же самое что национализация, а так пусть идут - нам тоже нужны прецеденты))

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48 комментариев
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