Сarlsberg пригрозил международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» за 71 млрд рублей — «Интерфакс» Статьи редакции
Датская компания договорилась о продаже с «Арнест», но та вместо этого купила активы Heineken за €1, утверждает источник издания.
- В августе 2023 года Carlsberg в письме российским ведомствам назвал передачу «Балтики» в управление Росимущества нарушением обязательств по двустороннему инвестсоглашению и международному публичному праву, а также попросил «незамедлительно сообщить, намеревается или нет Россия выплатить компенсацию убытков и ущерба, понесённых компанией». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на близкие к ситуации источники.
- По словам источника, Carlsberg договорился о покупке «Балтики» с группой «Арнест» за 71 млрд рублей с учётом обязательной скидки в 50%. Но позже «Арнест» объявила о покупке российских активов Heineken за €1 и обязательство погасить долги в €100 млн. А Владимир Путин передал «Балтику» во временное управление Росимущества.
- В ответ на письмо Минфин сообщил Carlsberg, что президентский указ «базируется на действующем российском законодательстве и оснований для компенсации убытков нет», утверждает собеседник издания.
- 13 октября Carlsberg направил в Минфин и Минэкономразвития официальные «уведомления о споре» по трём международным соглашениям (российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 годов соответственно и договор с ФРГ — от 1989 года), и «предложения урегулирования путём переговоров», рассказал другой источник.
- Датская компания предложила урегулировать спор в течение шести месяцев. Если за это время стороны не договорятся, Carlsberg планирует передать спор в международный третейский суд. В октябре же датская компания расторгла соглашения с «Балтикой» о производстве и продаже пива под брендами группы. Российская сторона решила оспорить это в суде.
- В Минфин и «Арнест» не ответили на вопросы издания, в Минэкономразвития от комментариев отказались.
- «Балтика» управляет восемью заводами в России. По данным «Контур Фокуса», выручка компании в 2022 году составила 100,7 млрд рублей, чистая прибыль — 9,9 млрд рублей.
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Я за Сarlsberg в этом вопросе, но:Сarlsberg пригрозил международным судом
Тут это не канает, одного тут тоже осудили... Так что суд может вынести абсолютно любой вердикт, вплоть до самого дикого или (о, боги!) объективного, но останется им только подтереться.
Да ты похоже за любого, кто против России. И почему таких русофобов не банят на сайте?
Куда смотрит администрация???
Смешные. Когда их юрисдикции кидают граждан РФ, незаконно блокируют активы граждан РФ, так всё ок. А как только с ними так же себя начинают вести — так тут же по судам. Лицемеры и клоуны.
Ах, этот сладкий вотэбаутизм, как основа мироздания.
Мои активы заблокировал ВТБ. Кто конкретно заблокировал ваши?
И да, почему кидок одних даёт нам право так же кидать? Неужели мы такие же и ничем не отличаемся от европейских колониалистов?
Вместо тысячи слов:
Ну то-есть когда там конфисковали заводы? Пару месяцев назад? Еще 6 месяцев на попытку договорится, а дальше суд. Сколько там прошло месяцев с аналогичного спизденга акций российских инвесторов? Скоро как два года? Что за это время сделали брокеры гребущие миллионные комиссии с этой деятельности и призывающие сейчас через них продолжать инвестировать? Написали одну бумажку в евроклер? По которым некоторым из них уже как пол года назад пришел отказ. Что дальше? В суд они подадут через 10, 30 лет? Или никогда? Ах ну да это же не их активы, поэтому поебать, а клиентов дальше будут вводить в заблуждения, что они чем-то там занимаются. Глядя на это с неделю назад заблокировали оставшиеся активы с спб, что сделало тамошнее руководство? Просто собрало чемоданы и уехало в закат, комиссии они жрали в первое рыло по расписанию, а с проблемами теперь разбирайтесь сами
Бууу… ух уж этот страшный, международный суд-то …
"купила активы Heineken за €1"
А это законно?
Подавать надо в Басманный суд, а не в какой-то ноунейм международный судейко
Международный судом - смешно
Выражаем компании Carlsberg благодарность за безвозвратные иностранные инвестиции в Российскую экономику
ну уж теперь то вдоволь будет девяточки гречневым мужикам после заводской смены, уж заживёт теперь россия!
Чому не державною, Мыкола ?
Напугали ежа голой жопой
Цап-царап, епт
Возьмите компенсацию с моих заблоченных акций.
Внешнее управление не то же самое что национализация, а так пусть идут - нам тоже нужны прецеденты))