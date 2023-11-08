Жилое помещение — место, где люди не отдыхают, не гуляют, а живут. То, что сегодня нельзя различить гостиничные услуги и кратковременный наём, откроет дорогу, которую мы пытались закрыть, когда запретили размещать хостелы в жилых домах.

Самым правильным будет отклонить законопроект. Всё, что предлагается — не будет работать. Одной из причин тому является постановление кабмина, которое запрещает проверки подобных помещений. Также отсутствуют органы, которые будут проверять [соблюдение закона].