Право
Полина Лааксо

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании посуточной аренды квартир Статьи редакции

Но он требует существенных доработок, отметили депутаты. Некоторые из них считают, что его нужно отклонить.

  • Проект внесли на рассмотрение в сентябре 2023 года. Его разработали по поручению Конституционного суда. Тот зимой получил жалобу от жителя Пскова: он хотел оспорить конституционность одной из норм Жилищного кодекса, согласно которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».
  • Суд, рассмотрев обращение, запретил приравнивать посуточную аренду квартир к гостиничным услугам «без тщательной оценки обстоятельств» и призвал урегулировать порядок краткосрочного найма жилых помещений на законодательном уровне.
  • Новые поправки позволят владельцам сдавать квартиры по договорам найма и безвозмездного пользования и «на ином законном основании», но только если они тем самым не нарушают «права и законные интересы соседей», а также «правила пользования помещениями и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме».
  • Член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов считает, что закон необходим, чтобы окончательно узаконить статус краткосрочной аренды, «вывести рынок из тени и наладить систему налоговых отчислений». Это особенно актуально потому, что посуточная аренда «очень популярна», добавил зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Алтухов.
  • Некоторые члены парламента, в свою очередь, раскритиковали проект, пишет РБК. По их мнению, в документе «множество пробелов». В текущей версии он не обязывает арендодателя сообщать управляющей компании, кто снимает жильё. Кто будет следить за нарушениями — не уточняется.
  • В нём также не сказано, как собственники будут доказывать суду, что им «некомфортно соседство» со сдающимися квартирами; какие меры будут принимать против арендодателей, которые нарушают права соседей; что подразумевается под правами соседей и правилами пользования жильём и имуществом; на какой минимальный срок можно сдавать помещение и сколько человек может проживать в квартире.

Документ не даёт права общему собранию жильцов ничего решать. Это чисто лоббистский документ. Вместо того чтобы строить модульные гостиницы, мы будем использовать жилые помещения и создавать абсолютно некомфортные условия для проживания всех граждан. При этом рыночная цена квартир с таким соседством падает моментально и жители, которые хотят уехать оттуда, не могут их продать, никто не хочет жить в таком доме.

Галина Хованская, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан
  • Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что ко второму чтению проект «серьёзно доработают». В частности, добавят поправку, согласно которой решение о возможности такой аренды будут принимать 75% собственников, проживающих в одном подъезде. Это поможет защитить интересы жильцов, которым не нравится, что соседи постоянно меняются.
  • В КПРФ тем временем считают, что законопроект не спасут никакие поправки и его нужно отклонить.

Жилое помещение — место, где люди не отдыхают, не гуляют, а живут. То, что сегодня нельзя различить гостиничные услуги и кратковременный наём, откроет дорогу, которую мы пытались закрыть, когда запретили размещать хостелы в жилых домах.

Самым правильным будет отклонить законопроект. Всё, что предлагается — не будет работать. Одной из причин тому является постановление кабмина, которое запрещает проверки подобных помещений. Также отсутствуют органы, которые будут проверять [соблюдение закона].

Алексей Куринный, депутат фракции КПРФ
Источник: «Наквартире»

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Жилое помещение — место, где люди не отдыхают, не гуляют, а живут.

Запах КПСС. А парк место где по газонам не ходят.

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Вася Пражкин

Это он про квартиры-студии по 20 квадратов. Там действительно, не отдохнуть и не погулять, только жить.

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Ivan Pogoreloff

Не жить, а существовать. Все, как завещал Энгельс: "Жизнь есть способ существования белковых тел".

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