Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании посуточной аренды квартир Статьи редакции
Но он требует существенных доработок, отметили депутаты. Некоторые из них считают, что его нужно отклонить.
- Проект внесли на рассмотрение в сентябре 2023 года. Его разработали по поручению Конституционного суда. Тот зимой получил жалобу от жителя Пскова: он хотел оспорить конституционность одной из норм Жилищного кодекса, согласно которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».
- Суд, рассмотрев обращение, запретил приравнивать посуточную аренду квартир к гостиничным услугам «без тщательной оценки обстоятельств» и призвал урегулировать порядок краткосрочного найма жилых помещений на законодательном уровне.
- Новые поправки позволят владельцам сдавать квартиры по договорам найма и безвозмездного пользования и «на ином законном основании», но только если они тем самым не нарушают «права и законные интересы соседей», а также «правила пользования помещениями и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме».
- Член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов считает, что закон необходим, чтобы окончательно узаконить статус краткосрочной аренды, «вывести рынок из тени и наладить систему налоговых отчислений». Это особенно актуально потому, что посуточная аренда «очень популярна», добавил зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Алтухов.
- Некоторые члены парламента, в свою очередь, раскритиковали проект, пишет РБК. По их мнению, в документе «множество пробелов». В текущей версии он не обязывает арендодателя сообщать управляющей компании, кто снимает жильё. Кто будет следить за нарушениями — не уточняется.
- В нём также не сказано, как собственники будут доказывать суду, что им «некомфортно соседство» со сдающимися квартирами; какие меры будут принимать против арендодателей, которые нарушают права соседей; что подразумевается под правами соседей и правилами пользования жильём и имуществом; на какой минимальный срок можно сдавать помещение и сколько человек может проживать в квартире.
- Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что ко второму чтению проект «серьёзно доработают». В частности, добавят поправку, согласно которой решение о возможности такой аренды будут принимать 75% собственников, проживающих в одном подъезде. Это поможет защитить интересы жильцов, которым не нравится, что соседи постоянно меняются.
- В КПРФ тем временем считают, что законопроект не спасут никакие поправки и его нужно отклонить.
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Запах КПСС. А парк место где по газонам не ходят.
Это он про квартиры-студии по 20 квадратов. Там действительно, не отдохнуть и не погулять, только жить.
Не жить, а существовать. Все, как завещал Энгельс: "Жизнь есть способ существования белковых тел".