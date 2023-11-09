ФАС завела дело против «Альфа-банка» за рекламу, где ставку указали крупным шрифтом, а остальные условия плохо читались Статьи редакции
Уже второе дело за месяц.
- Одно дело антимонопольная служба завела ещё 1 ноября 2023 года — по обращению гражданина. Он жаловался на рекламу кредитной карты, в которой информация о её бесплатном обслуживании в ролике указывалась крупным шрифтом, а в сноске говорилось, что «обслуживание в первый год — 0 рублей, со второго — 990 рублей».
- Теперь ФАС указывает на другое обращение: в нём неназванный гражданин жалуется на рекламу по «Матч ТВ», в которой озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке по кредиту в 4,5%. При этом форма и время демонстрации сносок с остальными условиями «не позволяли воспринять текст в полном объёме».
- Также в рекламе утверждалось, что «“Альфа-банк” — лучший мобильный банк», а далее следовало пояснение: «по версии Markswebb». Но сноска «не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта “Альфа-банка” с продуктами других банков».
- В итоге ФАС возбудила дело по признакам нарушения п.1 ч.2, ч.7 ст.5 и ч3. ст.28 Закона о рекламе. Если регулятор установит вину, банку грозит штраф. В пресс-службе компании не дали комментариев.
- ФАС не первый раз обращает внимание на рекламу кредитных организаций. Например, в октябре 2023 года служба обязала «Райффайзенбанк» разместить в прайм-тайм рекламу, опровергающую акцию «Кешбэк на всё». В мае 2023-го «Сбер» получил штраф на 600 тысяч рублей за рекламу, в которой ставка кредита была указана шрифтом крупнее, чем его условия.
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Второе дело... Во дела.
ФАС работают не поклодая рук. Умки ☺️
Вчера: Альфа-Банк лучшая компания на рынке труда. Топ 1.
Сегодня: ФАС завело дело.
Ирония судьбы или…
Или красный банк очень сильно рекламируется в последнее время. Видели недавние публикации, где по частному мнению авторов он сильно отрывался от основных конкурентов?
Прям аж не верится. ФАС против Альфа-банка. И за что? За что, граждане мои дорогие. За договор в мелком шрифте? Да на сегодняшний день все документы, позволяющие надуть простого работягу написаны мелким шрифтом. Ну это якобы от того, что хотят сэкономить бумагу и больше текста поместить. Хорошая версия для лохотрона наивных граждан. А реакция ФАС на неназванного гражданина, который жалуется на рекламу по «Матч ТВ». Прям не ФАС а центр справедливости какой то. Как МВД.
Жоска.
они это даже на страницу ввода кода 3DS въебали)
кринжево смотрится, учитывая что сейчас у всех крупных банков примерно одинаково удобные приложения. и в каких-то моментах аппка альфы даже хуже бывает
В своё время апка альфы задала стандарты качества для приложения банка. Вроде как возможность перекинуть со счета на счет перетаскиванием плашки до сих пор только у них.
Когда-то считалось, что Сингапур станет первым местом в мире, где запретят врать в рекламе.
Похоже, у него появился конкурент…