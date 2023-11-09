Право
Маша Цепелева

Airbnb и Spotify получили штрафы по 6 млн рублей за размещение данных россиян на серверах в США и Европе Статьи редакции

Это повторные штрафы для сервисов по этой статье.

  • Суд в Москве назначил штрафы по 6 млн рублей Airbnb и Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян (ч.9 ст.13.11 КоАП РФ), пишет «Интерфакс».
  • По данным в протоколах Роскомнадзора, компании размещают данные россиян на серверах в ЕС и США, а должны на территории России. Представителей компаний не было на заседании суда.
  • Первые штрафы по этой статье сервисы получили в 2022 году, Airbnb — 2 млн рублей, Spotify — 500 тысяч рублей.
  • Также 9 ноября 2023 года штрафы по 1 млн рублей за первичный отказ в локализации данных получила криптобиржа Coinbase и Международная Ассоциация развития фридайвинга (AIDA International). Логистическая компания UPS получила штраф в 3 млн рублей.
  • Airbnb не работает в России с апреля 2022 года, Spotify — с марта того же года.

#новость #spotify #airbnb

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Вадим Д.

И сервера чтобы привезли в Саратов!

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Алексей

Прежде чем шутить ,вспомните что эпл выплатили миллиард штрафа

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