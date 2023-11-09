Европарламент призвал Еврокомиссию пересмотреть запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами Статьи редакции
Это «дискредитирует цель и инструмент санкций».
- Европарламент принял резолюцию по поводу ужесточения санкций против России. В ней он также требует обратить внимание на недостатки санкционного режима.
- В том числе в документе Европарламент призвал Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть «интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования». По мнению законодательного органа, «это дискредитирует цель и инструмент санкций».
- Также законодатели призвали ввести полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС и добавить в санкционный список компанию «Алроса».
- В резолюции предлагается полностью закрыть рынок ЕС для российского ископаемого топлива, ввести санкции против проекта «Арктик СПГ-2», всех российских нефтяных компаний, «Газпромбанка» и его «дочек», российского алюминия и атомной отрасли России.
- Резолюции Европарламента не имеют юридически обязывающей силы, но другие европейские институты должны прислушиваться к его мнению.
- 8 сентября 2023 года Еврокомиссия пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
- 12 сентября ЕК изменила разъяснение санкций — теперь ввоз личных вещей россиян «вызывает несущественную озабоченность». При этом автомобили остались в категории товаров, которые можно использовать для обхода санкций.
- После этого Латвия, Эстония, а также Литва, Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария запретили проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия и Норвегия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.
- В ноябре Латвия приняла поправки, которые запрещают автомобилям с российскими номерами передвигаться по территории страны. Исключение — транзит. Владельцы автомобилей должны зарегистрировать или вывезти их из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. Если после этой даты транспортное средство заметят на дорогах, его конфискуют.
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Дискредитировали, дискредитировали, да не выдискредитировали))
Самое главное:не имеют юридически обязывающей силы, но ... должны прислушиваться к его мнению
Поднимают командный дух!
(-:
Коллективная Европа)
Второй оплот нетрадиционных ценностей! Обитель половцев и пристанище прочих печенегов!
мурзилки не скрываясь пишут бумажки где прямо говорят - запретить русским то, запретить русским се, закрыть это, закрыть то)
а люди все ждут что там разум проснется...
На пустом месте же запрещают. Подумаешь, что Россия решила в войнушку поиграться и напасть на соседа
Комментарий удален автором поста
Как быстро Бельгия пошлет на х… Европарламент?
Интересно, как поведет себя Прибалтика.
Это что, прибалты с финами теперь должны сдать назад?