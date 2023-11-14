Суд оштрафовал Google на 15 млн рублей за размещение данных россиян на зарубежных серверах Статьи редакции
Это второй штраф для компании по этой статье.
- Cуд оштрафовал компанию за повторный «отказ локализовать данные» россиян (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ), пишет «Интерфакс». В 2022 году Google получила такой же штраф за то же нарушение.
- В тот же день Таганский суд Москвы отложил рассмотрение протоколов о неудалении и повторном неудалении запрещённой информации (ч.ч. 2, 5 ст. 13.41 КоАП РФ) на 23 ноября 2023 года. Компании грозит штраф от оборота.
- В мае 2022 года приставы взыскали с Google предыдущий оборотный штраф в 7,7 млрд рублей за неудаление информации. А в сентябре суд начал процедуру банкротства российской «дочки». В июне 2023-го регулятор оштрафовал Google на 2 млрд рублей ($34,9 млн) за нарушение антимонопольного законодательства.
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Вот мне интересно, кому там нужны мои данные?
Чет не врубаюсь. Неужели так сложно разместить данные? Что такого может плохого для компании случиться? Она эти данными и так будет владеть и сливать куда надо.
вы не в ту сторону этот вопрос задаете. если она и так будет владеть и сливать, зачем нужен закон о хранении данных в стране
Для Гугла - непросто.
Зачем? Чтобы завтра пришли полицейские и национализировали твои датацентры?
Катастрофа! Данные россиян под угро... Подождите-ка 😏
Вот каааак заберут весь Alphabet Inc. за долги да прикрутят к VK, ух!
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, течет вода и РКН через суд штрафует Google
Гугл, купи сервер в Москве, тут лучшие хранители информации, история поиска и мой емейл должен быть в надёжных руках
Это воровство какое-то. оскорбили западную компанию еще раз
Спасибо всем сервисам, которые держат мои данные подальше от ментов.