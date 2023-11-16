Право
Полина Лааксо

«Фонтанка» узнала о задержании топ-менеджеров «Балтики» и обысках в офисах — из-за возможной защиты интересов Carlsberg Статьи редакции

Ущерб, нанесённый «Балтике», на данном этапе оценивают в 100 млн рублей, но точно рассчитать его невозможно.

Обновлено в 11:22 мск. «Фонтанка» раскрыла имена задержанных. Это президент компании Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский. Уехать до задержания удалось юристу Елене Кузьминой.
  • Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу вместе с ФСБ провело массовые обыски в офисах пивоваренной «Балтики», в ходе которых опросило некоторых сотрудников и изъяло документы, узнала «Фонтанка».
  • Поводом стало уголовное дело, которое изначально возбудили по статье о «причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Позже в деле нашли признаки мошенничества в особо крупном размере. В «Балтике» от комментариев отказались.
  • По версии следствия, которую озвучили собеседники издания, несколько руководителей компании якобы действовали в интересах собственника — Carlsberg Group. По этой причине двоих неназванных топ-менеджеров «Балтики» задержали. Меру пресечения могут озвучить сегодня, 16 ноября 2023 года. Ещё один подозреваемый успел покинуть Россию.
  • Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
  • Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент.
  • Следователи при этом полагают, что «теневые процессы» развивались до передачи активов Росимуществу, пишет «Фонтанка». По их информации, аффилированные с Carlsberg зарубежные структуры «последовательно» получали права на аренду российских брендов «Балтики» сразу на 40 лет. Аренду марки Žatecký Gus, например, «оформили задним числом» уже после указа Путина.
  • Собеседники издания допустили, что уголовное дело — лишь часть «артподготовки» перед затяжным разбирательством: в ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей.
Источник: «РИА Новости»

#новости #балтика #carlsberg

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78 комментариев
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 Ale K

Сразу пусть госизмену им шьют

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Стартапер-пессимист

И адвокатов тоже их посадят потом. За защиту интересов обвиняемого, а не государственного обвинителя) Уже было.

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2 комментария
S.Capusta
Собеседники «Фонтанки» называют уголовное дело частью артподготовки перед затяжным и, видимо, международным выяснением отношений с Carlsberg. И застолбиться уголовным делом, судя по всему, сочли нелишним.

С арестом менеджеров, для убедительности.

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1 комментарий
Freeman

Насчет этого не переживайте, это они всегда успеют

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Garmonbon
несколько руководителей компании якобы действовали в интересах собственника — Carlsberg Group.

Т.е руководителям нужно действовать не в интересах собственника, и тогда это будет не преступление?

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t t

ну для начала, не надо подлогом заниматься

Аренду марки Žatecký Gus, например, «оформили задним числом»
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17 комментариев
BayunCat

Если для своих - то не преступление ) "нужно по совести жить, а не по закону" ©

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Anton Rozhkov

Чет пивную мафию не жалко

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Griby Lenina

А йогуртовую?

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19 комментариев
Вадим Д.
действовали в интересах собственника

Повод, конечно, «молодцы». Нет, понятно что защищать можно и нарушая закон, однако изначально-то Балтика — ни разу не Д'Артаньян в этой истории.

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Александр Озерцов

Очень показательно, что прямое следование трудовому контракту стало теперь мошенничеством:

"несколько руководителей компании якобы действовали в интересах собственника — Carlsberg Group. По этой причине двоих неназванных топ-менеджеров «Балтики» задержали."

О времена, о нравы.

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В. Жарков

В США и в Европе эти времена были, есть и будут всегда. Почитайте западную классику, там это основная скрепа)) Когда Датчане дают взятки, это конечно другое, понимать надо?

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3 комментария
Black7

Очень удобно обвинить топ менеджмент во всем плохом и поставить удобных людей.
Этот пиздец уже не остановить.

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Zoringer

..задержан президент компании Денис Шерстенников. Вместе с ним — вице-президент Антон Рогачевский. Для следствия оказалась недоступна юрист компании Елена Кузьмина — на момент предполагаемого задержания она уже была в Европе

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Black7

Да, да, такие преступники что даже не уехали из России

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1 комментарий
Дмитрий

Весьма знакомо, у нас в Беларуси есть Комитет государственного контроля - рекомендую погуглить как он работает с бизнесом, получите весьма интересные кейсы

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Иван-Кузнец Потапов

Да мы же пробовали уже то же самое с безопасностью, кгб, потом фсб, теперь что, кгк?

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2 комментария
Иван-Кузнец Потапов

К тому же у вас задача один часовой пояс контролировать, а наша страна ширше, сколько там часовых поясов, за всеми не уследишь. Либо присматривать, либо ревизировать приезжать время от времени.

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1 комментарий
Артем Якимов

Все по закону 👍

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Дмитрий

все по...

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2 комментария
Dmitry Abutkov

Балтикой только бензин разбавлять можно.

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Dragunov (Софт Майнинг)

у них только Олд Бобби хорошее пиво, остальное да, для орков

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3 комментария
Stas Sokolov

@Полина Лааксо узнала О задержании :)

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Полина Лааксо
Автор

спасибо!! у нас коллективная слепота

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Иван Кучеренко

не хочет русская балтика ложиться под немецкий карлсберг? но ничего управу найдём по статье госизмена.

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Микростефан

Не поделили интересы судя по всему

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GLFire

Узнала О задержании! Поправьте заголовок.

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75 комментариев
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