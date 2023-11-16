«Фонтанка» узнала о задержании топ-менеджеров «Балтики» и обысках в офисах — из-за возможной защиты интересов Carlsberg Статьи редакции
Ущерб, нанесённый «Балтике», на данном этапе оценивают в 100 млн рублей, но точно рассчитать его невозможно.
- Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу вместе с ФСБ провело массовые обыски в офисах пивоваренной «Балтики», в ходе которых опросило некоторых сотрудников и изъяло документы, узнала «Фонтанка».
- Поводом стало уголовное дело, которое изначально возбудили по статье о «причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Позже в деле нашли признаки мошенничества в особо крупном размере. В «Балтике» от комментариев отказались.
- По версии следствия, которую озвучили собеседники издания, несколько руководителей компании якобы действовали в интересах собственника — Carlsberg Group. По этой причине двоих неназванных топ-менеджеров «Балтики» задержали. Меру пресечения могут озвучить сегодня, 16 ноября 2023 года. Ещё один подозреваемый успел покинуть Россию.
- Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
- Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент.
- Следователи при этом полагают, что «теневые процессы» развивались до передачи активов Росимуществу, пишет «Фонтанка». По их информации, аффилированные с Carlsberg зарубежные структуры «последовательно» получали права на аренду российских брендов «Балтики» сразу на 40 лет. Аренду марки Žatecký Gus, например, «оформили задним числом» уже после указа Путина.
- Собеседники издания допустили, что уголовное дело — лишь часть «артподготовки» перед затяжным разбирательством: в ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей.
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Сразу пусть госизмену им шьют
И адвокатов тоже их посадят потом. За защиту интересов обвиняемого, а не государственного обвинителя) Уже было.
С арестом менеджеров, для убедительности.
Насчет этого не переживайте, это они всегда успеют
Т.е руководителям нужно действовать не в интересах собственника, и тогда это будет не преступление?
ну для начала, не надо подлогом заниматьсяАренду марки Žatecký Gus, например, «оформили задним числом»
Если для своих - то не преступление ) "нужно по совести жить, а не по закону" ©
Чет пивную мафию не жалко
А йогуртовую?
Повод, конечно, «молодцы». Нет, понятно что защищать можно и нарушая закон, однако изначально-то Балтика — ни разу не Д'Артаньян в этой истории.
Очень показательно, что прямое следование трудовому контракту стало теперь мошенничеством:
"несколько руководителей компании якобы действовали в интересах собственника — Carlsberg Group. По этой причине двоих неназванных топ-менеджеров «Балтики» задержали."
О времена, о нравы.
В США и в Европе эти времена были, есть и будут всегда. Почитайте западную классику, там это основная скрепа)) Когда Датчане дают взятки, это конечно другое, понимать надо?
Очень удобно обвинить топ менеджмент во всем плохом и поставить удобных людей.
Этот пиздец уже не остановить.
..задержан президент компании Денис Шерстенников. Вместе с ним — вице-президент Антон Рогачевский. Для следствия оказалась недоступна юрист компании Елена Кузьмина — на момент предполагаемого задержания она уже была в Европе
Да, да, такие преступники что даже не уехали из России
Весьма знакомо, у нас в Беларуси есть Комитет государственного контроля - рекомендую погуглить как он работает с бизнесом, получите весьма интересные кейсы
Да мы же пробовали уже то же самое с безопасностью, кгб, потом фсб, теперь что, кгк?
К тому же у вас задача один часовой пояс контролировать, а наша страна ширше, сколько там часовых поясов, за всеми не уследишь. Либо присматривать, либо ревизировать приезжать время от времени.
Все по закону 👍
все по...
Балтикой только бензин разбавлять можно.
у них только Олд Бобби хорошее пиво, остальное да, для орков
@Полина Лааксо узнала О задержании :)
спасибо!! у нас коллективная слепота
не хочет русская балтика ложиться под немецкий карлсберг? но ничего управу найдём по статье госизмена.
Не поделили интересы судя по всему
Узнала О задержании! Поправьте заголовок.