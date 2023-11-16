Право
Полина Лааксо

«Фонтанка» узнала задержании топ-менеджеров «Балтики» и обысках в её офисах — из-за возможной защиты интересов Carlsberg Статьи редакции

Ущерб, нанесённый «Балтике», на данном этапе оценивают в 100 млн рублей, но точно рассчитать его невозможно.

  • Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу вместе с ФСБ провело массовые обыски в офисах пивоваренной «Балтики», в ходе которых опросило некоторых сотрудников и изъяло документы, узнала «Фонтанка».
  • Поводом стало уголовное дело, которое изначально возбудили по статье о «причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Позже в деле нашли признаки мошенничества в особо крупном размере. В «Балтике» от комментариев отказались.
  • По версии следствия, которую озвучили собеседники издания, несколько руководителей компании якобы действовали в интересах собственника — Carlsberg Group. По этой причине двоих неназванных топ-менеджеров «Балтики» задержали. Меру пресечения могут озвучить сегодня, 16 ноября 2023 года. Ещё один подозреваемый успел покинуть Россию.
  • Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
  • Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент.
  • Следователи при этом полагают, что «теневые процессы» развивались до передачи активов Росимуществу, пишет «Фонтанка». По их информации, аффилированные с Carlsberg зарубежные структуры «последовательно» получали права на аренду российских брендов «Балтики» сразу на 40 лет. Аренду марки Žatecký Gus, например, «оформили задним числом» уже после указа Путина.
  • Собеседники издания допустили, что уголовное дело — лишь часть «артподготовки» перед затяжным разбирательством: в ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей.
Источник: «РИА Новости»

#новости #балтика #carlsberg

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12 комментариев
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 Ale K

Сразу пусть госизмену им шьют

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Стартапер-пессимист

И адвокатов тоже их посадят потом. За защиту интересов обвиняемого, а не государственного обвинителя) Уже было.

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Garmonbon
несколько руководителей компании якобы действовали в интересах собственника — Carlsberg Group.

Т.е руководителям нужно действовать не в интересах собственника, и тогда это будет не преступление?

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t t

ну для начала, не надо подлогом заниматься

Аренду марки Žatecký Gus, например, «оформили задним числом»
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Serney

а у нас своих гусей нет что ли?

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Я сказал свое имя машине

Они заняты.

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Антошка Гармошка

Так жатецкий гусь - и есть наша марка. Балтика после введения запрета на аффилиацию с Карлсбергом умудрилась продать той аренду на этот товарный знак задним числом

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Вадим Д.
действовали в интересах собственника

Повод, конечно, «молодцы». Нет, понятно что защищать можно и нарушая закон, однако изначально-то Балтика — ни разу не Д'Артаньян в этой истории.

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Anton Rozhkov

Чет пивную мафию не жалко

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Griby Lenina

А йогуртовую?

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Anton Rozhkov

Нет, только алкашку, сигареты

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Стартапер-пессимист

Сегодня они пришли за пивной "мафией", а завтра придут за вами.

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