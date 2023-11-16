«Фонтанка» узнала задержании топ-менеджеров «Балтики» и обысках в её офисах — из-за возможной защиты интересов Carlsberg Статьи редакции
Ущерб, нанесённый «Балтике», на данном этапе оценивают в 100 млн рублей, но точно рассчитать его невозможно.
- Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу вместе с ФСБ провело массовые обыски в офисах пивоваренной «Балтики», в ходе которых опросило некоторых сотрудников и изъяло документы, узнала «Фонтанка».
- Поводом стало уголовное дело, которое изначально возбудили по статье о «причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием». Позже в деле нашли признаки мошенничества в особо крупном размере. В «Балтике» от комментариев отказались.
- По версии следствия, которую озвучили собеседники издания, несколько руководителей компании якобы действовали в интересах собственника — Carlsberg Group. По этой причине двоих неназванных топ-менеджеров «Балтики» задержали. Меру пресечения могут озвучить сегодня, 16 ноября 2023 года. Ещё один подозреваемый успел покинуть Россию.
- Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
- Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент.
- Следователи при этом полагают, что «теневые процессы» развивались до передачи активов Росимуществу, пишет «Фонтанка». По их информации, аффилированные с Carlsberg зарубежные структуры «последовательно» получали права на аренду российских брендов «Балтики» сразу на 40 лет. Аренду марки Žatecký Gus, например, «оформили задним числом» уже после указа Путина.
- Собеседники издания допустили, что уголовное дело — лишь часть «артподготовки» перед затяжным разбирательством: в ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей.
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Сразу пусть госизмену им шьют
И адвокатов тоже их посадят потом. За защиту интересов обвиняемого, а не государственного обвинителя) Уже было.
Т.е руководителям нужно действовать не в интересах собственника, и тогда это будет не преступление?
ну для начала, не надо подлогом заниматьсяАренду марки Žatecký Gus, например, «оформили задним числом»
а у нас своих гусей нет что ли?
Они заняты.
Так жатецкий гусь - и есть наша марка. Балтика после введения запрета на аффилиацию с Карлсбергом умудрилась продать той аренду на этот товарный знак задним числом
Повод, конечно, «молодцы». Нет, понятно что защищать можно и нарушая закон, однако изначально-то Балтика — ни разу не Д'Артаньян в этой истории.
Чет пивную мафию не жалко
А йогуртовую?
Нет, только алкашку, сигареты
Сегодня они пришли за пивной "мафией", а завтра придут за вами.