Право
Маша Цепелева

Минюст признал иноагентами владельца VPN-сервиса HideMy.name и издание The Moscow Times Статьи редакции

За распространение «недостоверной информации» и материалов других иноагентов.

  • Минюст внёс в реестр иноагентов организацию Hidemy.network, контролирующую VPN-сервис HideMy.name за «участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», «распространение недостоверной информации» об органах власти России и их решениях и «формирование их негативного образа».
  • Издание The Moscow Times включили в список по тем же причинам. В обосновании ведомство также указало, что изданием «руководят иностранные лица и структуры».
  • В реестр также попала актриса Яна Троянова, журналисты Илья Бер и Александр Морозов, экс-директор «Ночлежки» Григорий Свердлин.
  • Сайт VPN-сервиса HideMy.name блокировали в России ещё в 2017 году, тогда он назывался HideMe.ru. После сервис переехал на домен HideMy.name, а доступ разблокировали. В 2018 году сайт сервиса вновь стал недоступен — по решению районного суда Йошкар-Олы. Годом позже компания добилась отмены решения. С июля 2023 года сайт блокировали с помощью ТПСУ, в октябре компания подала иск к Роскомнадзору с требованием снять внереестровую блокировку.

#новости #иноагент

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 Дно пробито

Свердлин когда то гостем TJ был, и вцелом отличный человек, на арбате когда в Москве жил видел его автобусы помощи

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Дно пробито

Российское государство уничтожая опасное для него мыслящее гражданское общество в первую очередь ест лучших, всех кому не безразлично

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Премудрый пискарь

Так у нас и весь народ закончится...

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High Stakes

Население растет, народ убывает. Так бывает.

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Максим Горький

чей народ, какой ? это важно.

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Вадим Д.

Присоединять будут потихоньку, там Эритрея мается без дела.

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Allestor Klei

Ну Москоу Таймс не жалко. Те же «Аргументы и Факты», только по ту сторону баррикад. Т.е желтушная газета под видом ниебаца важного издания

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Илюша

Хорошо, что всегда найдётся тот, кому «не жалко».

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Sith Bender

"А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…"

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Kruason

Еще бы на комсомолку с аргументами ярлыки навесили бы тогда, для баланса

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Вадим Д.

Небось, валюту принимали, ироды нескрепные!

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Слегка Придурковатый

Сегодня все мы немножечко иноагенты.

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Иванов Иван

Ещё не все но ещё не вечер.

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Иванов Иван

А вот это уже новое что-то: в иноагенты записали тех кто просто предоставляет инфраструктуру для передачи данных. Сюда теперь можно записать всех владельцев ВПН кто не фильтрует контент.

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Злой Полушубок
Издание The Moscow Times включили в список по тем же причинам.

А ведь когда-то бумажная версия лежала во многих приличных ресторанах.
Лихие 2000-е: иноагенты не стесняясь вливают свою пропаганду в головы ничего не подозревающих граждан. И делают это среди бела дня в самом центре столицы.

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Яэль

Ужас, разносили по всей стране заразу нормальными, полноценными бизнес-классами аж нескольких авиакомпаний!

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nambavan
за «участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов»

когда яндекс ждать в иноагентах?

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Пепелац

ну борьба с инакомыслием это признак слабой власти, сначала в 91 м у нас украли будущее, в 98 все накопления, 2008 обманули сказав что кризис хотя он в сша был, ну а в 2014 м не помогли днр, олимпиада в сочах дороже чем людские жизни

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LKS
VPN-сервис HideMy.name за «участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», «распространение недостоверной информации»

Что? Они скоро TCP в иноагенты запишу.

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виктор сикрит

Постоянная пятничная рубрика

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