Право
Полина Лааксо

ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за недостоверной рекламы подписки «Яндекс Плюс» Статьи редакции

Компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что проверит рекламу «Яндекс Плюс» на предмет нарушений закона «О рекламе». В объявлении «Яндекс» указывал «более низкую цену услуги со скидкой 44%». Когда один из пользователей попытался купить её по такой цене, компания прислала ему отказ.
  • За недостоверную, неполную или неактуальную рекламу юридическим лицам выписывают административные штрафы — от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
  • В ноябре 2023 года «Яндекс» уже штрафовали на 500 тысяч рублей — за отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний в рекламе медицинских услуг.
Источник: «РИА Новости»

#яндекс #новости

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12 комментариев
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 Ainyr Zalilov

Все заслуженно, вы проходили регистрацию в этом Яндексе плюсе ?
Там сплошные обманы в виде кликов для глаз , типа вы жмете отказаться от подписки и там слово нет в желтом окошке , а слово да в белом , это естественно путает пользователя .
Или их вопросы при отказе от подписки * вы точно НЕ хотите отменить подписку * и жмешь интуитивно да в помеченном желтоватом цвете окошко

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Платон Щукин

Черные паттерны используют все.

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Одилджон Одинаев

Я как год не смогу отключить этот Яндекс Плюс и каждый месяц снимает 299 р а хотят я в программе Яндексе все карты удалял .!

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Vlad

А всего лишь нужно зайти в аккаунт - plus.yandex.ru и нажать управлять подпиской 🤦‍♂️

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Диана К.

Ну кстати да, там довольно просто всё отключается

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Влад

Сделать досрочный перевыпуск карты,номер сменится и снимать не будет
У Сбера можно например включить запрет на снятие денег от сервиса(можно указать), у других банков не знаю

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Одилджон Одинаев

Спасибо .! Поползуюсь🤝

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ЗЛ ГРУПП

Карты удалял, деньги списывает и скорее и доступ к услугам нет 🤣

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Вадим Д.
недостоверной рекламы подписки «Яндекс Плюс»
Когда один из пользователей попытался купить её по такой цене, компания прислала ему отказ

Классика же.

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Maxim Gataullin

Формально, можно купить подписку на платиру. И с куда большей скидкой
Так шо в общем-то не соврали

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Артём Горячкин

Шарик, фас!

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Забыл Эмейлов

Таки вышли на своих

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