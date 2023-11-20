ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за недостоверной рекламы подписки «Яндекс Плюс» Статьи редакции
Компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что проверит рекламу «Яндекс Плюс» на предмет нарушений закона «О рекламе». В объявлении «Яндекс» указывал «более низкую цену услуги со скидкой 44%». Когда один из пользователей попытался купить её по такой цене, компания прислала ему отказ.
- За недостоверную, неполную или неактуальную рекламу юридическим лицам выписывают административные штрафы — от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
- В ноябре 2023 года «Яндекс» уже штрафовали на 500 тысяч рублей — за отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний в рекламе медицинских услуг.
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Все заслуженно, вы проходили регистрацию в этом Яндексе плюсе ?
Там сплошные обманы в виде кликов для глаз , типа вы жмете отказаться от подписки и там слово нет в желтом окошке , а слово да в белом , это естественно путает пользователя .
Или их вопросы при отказе от подписки * вы точно НЕ хотите отменить подписку * и жмешь интуитивно да в помеченном желтоватом цвете окошко
Черные паттерны используют все.
Я как год не смогу отключить этот Яндекс Плюс и каждый месяц снимает 299 р а хотят я в программе Яндексе все карты удалял .!
А всего лишь нужно зайти в аккаунт - plus.yandex.ru и нажать управлять подпиской 🤦♂️
Ну кстати да, там довольно просто всё отключается
Сделать досрочный перевыпуск карты,номер сменится и снимать не будет
У Сбера можно например включить запрет на снятие денег от сервиса(можно указать), у других банков не знаю
Спасибо .! Поползуюсь🤝
Карты удалял, деньги списывает и скорее и доступ к услугам нет 🤣
Когда один из пользователей попытался купить её по такой цене, компания прислала ему отказ
Классика же.
Формально, можно купить подписку на платиру. И с куда большей скидкой
Так шо в общем-то не соврали
Шарик, фас!
Таки вышли на своих