Я до сих пор не верю в это. Ситуация, при которой уголовное дело возбуждается по заявлению восьми человек, некоторые из них учились аж в 2019 году, притом что у компании более 50 тысяч клиентов, есть все лицензии, аккредитации, кажется абсурдной.

Ситуация, когда из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправить в СИЗО, а всю технику вывезти, заблокировав работу компании, — нездоровый сигнал всем предпринимателям.