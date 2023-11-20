Аяз Шабутдинов назвал уголовное дело против него «нездоровым сигналом всем предпринимателям» Статьи редакции
С момента основания в 2015 году в отношении «Like Центра» подали 124 иска. Шабутдинов считает это количество «некритичным», учитывая количество студентов.
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- Комментарий о своём уголовном деле Шабутдинов передал Forbes через адвоката. Блогер не согласен с обвинением в мошенничестве, он назвал «Like Центр» — образовательной компанией с лицензией от Минобразования и аккредитацией от Минцифры как ИТ-компании. Также он добавил, что программы «Like Центра» рекомендованы Минэкономразвития, и назвал свой арест «недоразумением».
- Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года после заявления восьми предпринимателей, которые проходили обучение в его школе. Одна из заявителей — Наталья Калистратова, которая купила курсы в 2019 году. Forbes со ссылкой на постановление о возбуждении дела пишет, что Калистратову «убедили в высокой результативности образовательной программы» и причинили ущерб в 1,9 млн рублей. Шабутдинов считает, что её недовольство программой связано с критикой.
По данным Шабутдинова, с момента основания в 2015 году, в отношении школы подали 124 иска. Он считает это количество «некритичным». «Нам известно, что есть инициативная группа, которая побуждает людей, даже довольных обучением, писать эти иски», — добавил он.
- 4 ноября суд арестовал Шабутдинова до 16 декабря, оценив общий ущерб от действий бизнес-тренера в 4 млн рублей. В юридическом сервисе DestraLegal тогда рассказали, что ещё 62 человека готовят групповой иск на сумму до 11 млн рублей. 9 ноября Mash сообщил, что заявление в полицию собираются подать ещё 30 человек.
- 9 ноября о деле Шабутдинова высказался уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он назвал арест «чрезмерным» и пообещал вместе с коллегами «детально разобраться в деле».
С вас 100тыщ
за то, что посмотрели под горшок
Предприниматель? Готов научить распознавать нездоровые сигналы для предпринимателей! Только сегодня я запускаю марафон желаний по сигналам….
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За деньги можно и бесплатно отправить!
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По подписке
Тёмную ночью
После работы
Ты принимаешь сигнал...
Сердце заводишь
На все обороты
И принимаешь сигнал...
Это сервис для бизнеса? Читаешь комментарии, и складывается впечатление, что тут только цель - оставить посмешнее комментарий.
У комментатора нет цели. Только путь.
В некоторых компания чувство юмора обязательно!
бизнес "нае...би ближнего своего"?
Нездоровый сигнал, это когда такие «компании» без проблем работают в правовом поле.
Прогрев к телеграм-каналу с сигналами походу 🚀
Ребят, вы издеваетесь? Нездоровые сигналы для предпринимателей, топовый инсайт!
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Так и есть, сегодня Аяз, завтра Миллер, Греф и Ротенберги 😂
И до Миллеров доберутся (если вы про блогеров), там ещё в списке Инна Тлиашинова. Поэтому скоро демонстрация «успешного успеха» будет очень опасна. Чем проще -тем лучше
Парни, я запрещаю Вам быть нездоровым сигналом
Всё ещё придерживаюсь мнения, что история мутная. Поэтому чаша весов скорее на стороне Аяза, чем нет. Тут вне зависимости от того как относиться к персонажу:
- Есть клиентка (ключевой обвинитель), которая пела дифирамбы и благодарности в 2019 году, что-то там развивала и спустя какое-то время решила, что это он плохой учитель, а не она плохо делает. Как видим сам Аяз это в какой-то мере подтверждает, хотя чего тут подтверждать, если интернет и так всё помнит.
- Обвинение по.. "мошенничеству". Результат дела создаст прецедент и новое понимание образования. Когда человек платит - это за процесс, программу, результат или за что вообще? Если английский не выучен - можно сразу садить преподавателя, как минимум, в СИЗО?
- Есть много отзывов людей прямо сейчас у него под постами, где они пишут, что деньги им возвращали в отведённый срок указанный в договоре. И у них нет никаких претензий. Плюс можно вполне потребовать возврат через суд в гражданско-правовом поле. Всё ещё никому непонятно - при чём тут уголовное? И это самый главный момент в этой истории.
P.S: Если что, я у Лайк Центра ничего не покупал. Но за несколько лет вполне вынес полезного из того, что видел бесплатно от них. Тут скорее донат уже напрашивается, раз возвращать нечего.
Какой изворотливый) Некритично)))
Наоборот, это очень здоровый сигнал всем инфоцыганам.
Интересно какое будет развитие у этого дела
Поморьяжат и отпустят под домашний арест, а там на тормозах спустят. 100 пудова
Если деньги не отдаст сядет
В России только 0.2 процента приговоров заканчиваются оправдательно 😅
А у него чувство юмора осталось... Видимо единственный навык, хотя есть же еще один... Разводить людей на деньги -)
Остались же тысячи людей, загипнотезированные его инфо-бизнесом, на них и нацелен Аяз в этом высказывании
Не первый сигнал и не последний. С одной стороны государство не может не сигналить, дабы предприниматели соизмеряли свои действия и аппетиты с требованием законов, ибо каток государственной машины движется хоть и медленно, но неотвратимо. А с другой стороны любой сигнал воспринимается бизнесом, как «ужас ужас», конец бизнесу в стране. Правда, как правило» где-то посередине.
А какой сигнал для предпринимателей? Для мошенников сигнал да.
Папочки пополняются
Видимо это сигнал всем тем предпринимателям, которые обучают тому, как стать успешным. Как раз сегодня пересмотрел серию Детство Шелдона, где Джордж купил за доллар листовку(по современному гайд) как быстро добиться успеха и разбогатеть 😄
Интересно. Все начиналось с трёх исков.
И правда — сплошное недоразумение.
Произошла чудовищная ошибка
Интересно, интересно! То есть некоторые события 2003 года - это был недостаточно мощный сигнал предпринимателям 😂 "смерть - это то, что бывает с другими"
Он что-то нарушил? Он кого-то тащил за волосы на его курсы? Если есть спрос, есть и предложение
Нарушил закон.
Ст 159 УК РФ.
Она доказана?
есть преступление и наказание, а ты доказывай что не олень)
А против него какое-то решение вынесли? Пока только идёт уголовное дело, которое и собирает доказательства статьи.
https://youtu.be/0ZFJJqoMucs?si=mvx_l0Wi_9lMzQt-
Нездоровое это когда обучение с 20-30 скакануло в 200-300, и тут Аяза понесло
Раз арестован за предпринимательскую деятельность, то значит хреновый коучер. Не смог просчитать какую-то мелочь - недовольную деваху и шаткость своего положения под котором вдруг находился уголовный кодекс
Сук чувак вещает про аккредитации на все и вся и тут же про то, что кто то из 50000 тыщ чел домашку не сделал. Если ты так уверен, что там все чисто, нахера эти пассажи с несделанной домашкой. Клоунада какая то
Чувак познакомился с правоохранителями и прозрел. И за меньшее закрывали. А месседж с чуваками из 2019 года, так вообще агонь. Я думаю на любого маломальски богатого папочка заведена, вопрос во времени ее активации. Вот кабанчик Аяз подрос его и хлопнули. У нас в Беларуси такие дела на поток поставлены, вот недавно сеть маршрутчиков Атлас хлопнули, я так вижу в России еще много непуганых, ниче поток обмелел начнут жатву. Можете смотреть уголовку в Беларуси, я так понимаю в РФ аналогично все будет. А вы тут стартапы, инвестклимат какой-то
Пожадничал немного времени, а мог бы сюжет про "сирию" снять + немного поддержать СВО и жил бы себе счастливо, дальше строил свою секту, бед не знал)