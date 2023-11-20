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Право
Маша Цепелева

Аяз Шабутдинов назвал уголовное дело против него «нездоровым сигналом всем предпринимателям» Статьи редакции

С момента основания в 2015 году в отношении «Like Центра» подали 124 иска. Шабутдинов считает это количество «некритичным», учитывая количество студентов.

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  • Комментарий о своём уголовном деле Шабутдинов передал Forbes через адвоката. Блогер не согласен с обвинением в мошенничестве, он назвал «Like Центр» — образовательной компанией с лицензией от Минобразования и аккредитацией от Минцифры как ИТ-компании. Также он добавил, что программы «Like Центра» рекомендованы Минэкономразвития, и назвал свой арест «недоразумением».

Я до сих пор не верю в это. Ситуация, при которой уголовное дело возбуждается по заявлению восьми человек, некоторые из них учились аж в 2019 году, притом что у компании более 50 тысяч клиентов, есть все лицензии, аккредитации, кажется абсурдной.

Ситуация, когда из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправить в СИЗО, а всю технику вывезти, заблокировав работу компании, — нездоровый сигнал всем предпринимателям.

Аяз Шабутдинов
  • Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года после заявления восьми предпринимателей, которые проходили обучение в его школе. Одна из заявителей — Наталья Калистратова, которая купила курсы в 2019 году. Forbes со ссылкой на постановление о возбуждении дела пишет, что Калистратову «убедили в высокой результативности образовательной программы» и причинили ущерб в 1,9 млн рублей. Шабутдинов считает, что её недовольство программой связано с критикой.

Во время обучения она игнорировала выполнение домашних заданий. Спустя год на слёте предпринимателей в Катаре из-за очередного невыполненного домашнего задания я при других студентах критично высказался о её халатном отношении к домашним заданиям.

Аяз Шабутдинов

  • По данным Шабутдинова, с момента основания в 2015 году, в отношении школы подали 124 иска. Он считает это количество «некритичным». «Нам известно, что есть инициативная группа, которая побуждает людей, даже довольных обучением, писать эти иски», — добавил он.

  • 4 ноября суд арестовал Шабутдинова до 16 декабря, оценив общий ущерб от действий бизнес-тренера в 4 млн рублей. В юридическом сервисе DestraLegal тогда рассказали, что ещё 62 человека готовят групповой иск на сумму до 11 млн рублей. 9 ноября Mash сообщил, что заявление в полицию собираются подать ещё 30 человек.
  • 9 ноября о деле Шабутдинова высказался уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он назвал арест «чрезмерным» и пообещал вместе с коллегами «детально разобраться в деле».
Аяз Шабутдинов, фото ТАСС

#новости #аязшабудтинов

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47 комментариев
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 Копчик
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Anton Shashkin

С вас 100тыщ

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умный человек

за то, что посмотрели под горшок

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Иван Вознюк

Предприниматель? Готов научить распознавать нездоровые сигналы для предпринимателей! Только сегодня я запускаю марафон желаний по сигналам….

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Гавриил Злобин

для первых, купивших марафон, бесплатно инструктаж, как вести себя при задержании

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Иван Вознюк

За деньги можно и бесплатно отправить!

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Андрей

Отправить в СИЗО!

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Иван Вознюк

По подписке

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Roman

Тёмную ночью
После работы
Ты принимаешь сигнал...
Сердце заводишь
На все обороты
И принимаешь сигнал...

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Николай Смирнов

Это сервис для бизнеса? Читаешь комментарии, и складывается впечатление, что тут только цель - оставить посмешнее комментарий.

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Oleg Sapronov

У комментатора нет цели. Только путь.

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Anton Shashkin

В некоторых компания чувство юмора обязательно!

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ELIFAS LEVi

бизнес "нае...би ближнего своего"?

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Betty Boop

Нездоровый сигнал, это когда такие «компании» без проблем работают в правовом поле.

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Milton Fridman

Прогрев к телеграм-каналу с сигналами походу 🚀

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Nikita Klimanov

Ребят, вы издеваетесь? Нездоровые сигналы для предпринимателей, топовый инсайт!

*запись на вебинар - от стиралки до хаты. Как правильно поставить себя и настроить тимбилдинг"

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Rigos

Так и есть, сегодня Аяз, завтра Миллер, Греф и Ротенберги 😂

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Irina Berman

И до Миллеров доберутся (если вы про блогеров), там ещё в списке Инна Тлиашинова. Поэтому скоро демонстрация «успешного успеха» будет очень опасна. Чем проще -тем лучше

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WasdAgency

Парни, я запрещаю Вам быть нездоровым сигналом

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Константин Суворов

Всё ещё придерживаюсь мнения, что история мутная. Поэтому чаша весов скорее на стороне Аяза, чем нет. Тут вне зависимости от того как относиться к персонажу:

- Есть клиентка (ключевой обвинитель), которая пела дифирамбы и благодарности в 2019 году, что-то там развивала и спустя какое-то время решила, что это он плохой учитель, а не она плохо делает. Как видим сам Аяз это в какой-то мере подтверждает, хотя чего тут подтверждать, если интернет и так всё помнит.

- Обвинение по.. "мошенничеству". Результат дела создаст прецедент и новое понимание образования. Когда человек платит - это за процесс, программу, результат или за что вообще? Если английский не выучен - можно сразу садить преподавателя, как минимум, в СИЗО?

- Есть много отзывов людей прямо сейчас у него под постами, где они пишут, что деньги им возвращали в отведённый срок указанный в договоре. И у них нет никаких претензий. Плюс можно вполне потребовать возврат через суд в гражданско-правовом поле. Всё ещё никому непонятно - при чём тут уголовное? И это самый главный момент в этой истории.

P.S: Если что, я у Лайк Центра ничего не покупал. Но за несколько лет вполне вынес полезного из того, что видел бесплатно от них. Тут скорее донат уже напрашивается, раз возвращать нечего.

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Наташа Швецова

Какой изворотливый) Некритично)))

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Dima Alexeev - динозавр

Наоборот, это очень здоровый сигнал всем инфоцыганам.

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TERMINATOR

Интересно какое будет развитие у этого дела

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Руслан

Поморьяжат и отпустят под домашний арест, а там на тормозах спустят. 100 пудова

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White Line

Если деньги не отдаст сядет

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White Line

В России только 0.2 процента приговоров заканчиваются оправдательно 😅

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Предприниматель & Инвестор

А у него чувство юмора осталось... Видимо единственный навык, хотя есть же еще один... Разводить людей на деньги -)

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Суздальский огурец

Остались же тысячи людей, загипнотезированные его инфо-бизнесом, на них и нацелен Аяз в этом высказывании

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Zloy Sniper

Не первый сигнал и не последний. С одной стороны государство не может не сигналить, дабы предприниматели соизмеряли свои действия и аппетиты с требованием законов, ибо каток государственной машины движется хоть и медленно, но неотвратимо. А с другой стороны любой сигнал воспринимается бизнесом, как «ужас ужас», конец бизнесу в стране. Правда, как правило» где-то посередине.

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Андрей Особов

А какой сигнал для предпринимателей? Для мошенников сигнал да.

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Доктор Шкутко

Папочки пополняются

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Line Hunt

Видимо это сигнал всем тем предпринимателям, которые обучают тому, как стать успешным. Как раз сегодня пересмотрел серию Детство Шелдона, где Джордж купил за доллар листовку(по современному гайд) как быстро добиться успеха и разбогатеть 😄

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Митроченков Дмитрий

Интересно. Все начиналось с трёх исков.

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Вадим Д.

И правда — сплошное недоразумение.

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Балкон.Ру
назвал свой арест «недоразумением»

Произошла чудовищная ошибка

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Vishna Savadhu

Интересно, интересно! То есть некоторые события 2003 года - это был недостаточно мощный сигнал предпринимателям 😂 "смерть - это то, что бывает с другими"

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Максим Лиханов

Он что-то нарушил? Он кого-то тащил за волосы на его курсы? Если есть спрос, есть и предложение

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Ivan Mart

Нарушил закон.
Ст 159 УК РФ.

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Максим Лиханов

Она доказана?

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ELIFAS LEVi

есть преступление и наказание, а ты доказывай что не олень)

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Ivan Mart

А против него какое-то решение вынесли? Пока только идёт уголовное дело, которое и собирает доказательства статьи.

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Abnatop Sky
Блогер не согласен с обвинением в мошенничестве, он назвал «Like Центр» — образовательной компанией с лицензией от Минобразования и аккредитацией от Минцифры как ИТ-компании.

https://youtu.be/0ZFJJqoMucs?si=mvx_l0Wi_9lMzQt-

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Vlad

Нездоровое это когда обучение с 20-30 скакануло в 200-300, и тут Аяза понесло

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Влад Vlad

Раз арестован за предпринимательскую деятельность, то значит хреновый коучер. Не смог просчитать какую-то мелочь - недовольную деваху и шаткость своего положения под котором вдруг находился уголовный кодекс

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fullstackoff

Сук чувак вещает про аккредитации на все и вся и тут же про то, что кто то из 50000 тыщ чел домашку не сделал. Если ты так уверен, что там все чисто, нахера эти пассажи с несделанной домашкой. Клоунада какая то

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Доктор Шкутко

Чувак познакомился с правоохранителями и прозрел. И за меньшее закрывали. А месседж с чуваками из 2019 года, так вообще агонь. Я думаю на любого маломальски богатого папочка заведена, вопрос во времени ее активации. Вот кабанчик Аяз подрос его и хлопнули. У нас в Беларуси такие дела на поток поставлены, вот недавно сеть маршрутчиков Атлас хлопнули, я так вижу в России еще много непуганых, ниче поток обмелел начнут жатву. Можете смотреть уголовку в Беларуси, я так понимаю в РФ аналогично все будет. А вы тут стартапы, инвестклимат какой-то

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НаряднаяШайга

Пожадничал немного времени, а мог бы сюжет про "сирию" снять + немного поддержать СВО и жил бы себе счастливо, дальше строил свою секту, бед не знал)

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