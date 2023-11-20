Право
Маша Цепелева

МВД объявило в международный розыск сооснователя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова Статьи редакции

Суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте.

  • МВД объявило в международный розыск ресторатора Александра Орлова, пишет ТАСС. Его подозревают в причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. 16 ноября 2023 года предпринимателя объявили в федеральный розыск.
  • В Тверском суде Москвы добавили, что поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.
  • Дело связано с клубом Black Star Fitness в Москве, который находился в «Москва-Сити». Орлов — соучредитель фитнес-центра. Арендодатель обвинил руководство заведения, в том числе Орлова, в причинении ущерба в 100 млн рублей.
  • По данным Shot, заявитель утверждает, что юрлицо «Меркурий Фитнес» «умышленно» не оплачивало аренду и вносило «инфраструктурные изменения» без разрешения: например, начала строить бассейн. Зал не работает с июня 2022-го.
  • Александр Орлов — ресторатор и бывший президент холдинга Bulldozer Group. В 2004 году вместе с Андреем Исаевым он открыл японские рестораны «Тануки». В группу входят также пивные «Ёрш» и доставка «Твоя пицца».
  • В 2022 году предприниматель покинул Россию и начал выходить из местных активов, писали «Ведомости». Он продал российский бизнес Bulldozer Group, а в сентябре избавился от последних активов в стране. Среди зарубежных проектов предпринимателя — «Тануки» в Казахстане, Узбекистане, США и ОАЭ. В Гонконге — ресторан Ichu, в Дубае — Cipriani, Gaia, Shanghai me и Sand.
Александр Орлов, фото ТАСС

#новости

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46 комментариев
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 Невкусно и грустно

Инвесторы, кстати, стоят в очередь, чтобы вернуть после ЭсВэО, да-да

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Дно пробито

Да никто не вернётся. Но это не мешает сейчас новым инвесторам уровня родственников кадырова прибирать к рукам бизнесы и даже рынки покинувших страну. Они основные бенефициары решений путина

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Сергей Буров

Ну тоже верно, но есть надежда и теория что вернутся

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Dimitri

Когда не будь. Например лет через 70 как после революции.

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Сергей Буров

Как ушли так и вернутся

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Я сказал свое имя машине
начал выходить из местных активов

Вообще охуел, ведь

продал

, а не за рубль отдал "кому надо".
Мошенник, одним словом

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Дно пробито

Слабо верится что можно строить бассейн в сити без ведома арендодателя — скорее просто решили по максимуму его выжимать приписав все что можно

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Oswaldo Mobray

Тоже думаю.. плюс долг 100 мультов для предпринимателей такого уровня это ниочем. Могли запросто закрыть этот вопрос как это обычно делают гиганты типа Яндекса и тп. Тут что то другое и он это осознает.

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Дно пробито

Да как обычно наверное, скидочку на продажу каких то активов в рф выжимают, создавая стиацию что с помощью силовиков и за границей достанем. Он не первый такой

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Paul Paulic

Аяз что-то сказал насчет плохого знака для российского бизнеса

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Сергей Буров

Знаков уже дохера было, никто не замечает

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Dimitri

Все адекватные люди уже давно все поняли.

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Vasiliy coconut

Колокольцев роллами траванулся?

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Defacto

Еще одним эпатажным мужичком стало меньше

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Andrey Gordeev

Правильно, нефиг тут. Сталина на них нет! Ну ничего, до всех доберутся, всех прижмут. Ишь че удумали, бизнес-шмизнес

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дед Мазай и теоретики
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Невероятный Блондин

Хватит кошмарить бизнес, — говорили они

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дед Мазай и теоретики

Путин - это "они"? Типа, "мы, Николай второй"...

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Невероятный Блондин

Дед ты заебал, учи современные и даже уже устаревшие мемы.

%% говорили они, будет %% говорили они.

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дед Мазай и теоретики

Устаревшие мемы ты, смотрю, выучил ))

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Ivan Mart

Они - арендатели в МС?

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дед Мазай и теоретики

Они - это журналисты, которые кого-то неправильно поняли.

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НаряднаяШайга

Неужели Интерпол ещё имеет дела с failed state? Или у авторитарных государств отдельный Интерпол-кгб? По факту Орлову теперь закрыт въезд только в не демократические страны, где его выдадут, а в остальные пожалуйста.
Вот видите разницу между успешным предпринимателем и инфоцыганом аязом? Один умный и сразу уехал, ибо очевидно, шо экономике россии конец, а второй остался и сел. Всем адекватным предпринимателям есть о чем подумать)

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Вячеслав Зайцев

Так у него бизнесы как раз там, откуда его легко выдадут

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Framework Юзернеймович

Кто следующий бизнесмен?

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Доктор Шкутко

Видимо инвесторы повалили косяком, время избавляться от прежних :)

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Слегка Придурковатый

Black Star Fitness - это что-то про Тиматей?

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Константин Сулугуни

И правильно, если бы у меня кто-то построил без разрешения бассейн я бы тоже был в бешенстве

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Oswaldo Mobray

Только проблема в том что нельзя просто так взять и незаметно построить бассейн в Сити на арендованной площади.

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Armine Aloyan

81 школа

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Максим Яворский

Не плохо паря развернулся, а чё!

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Павел Река

Молодец!

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Вячеслав Зайцев

Так то, это всего 1 млн. баксов. Можно было откупиться, подозреваю, для его масштаба не самые большие деньги.

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Людмила Ш

Всё продал ещё в сентябре, а дело открыли только сейчас 🤔

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Виктор Исаков

Это нормально, сроки рассмотрения таких дел очень не быстрые. И скорее всего сначала решалось в гражданском праве, и только сейчас дошло до уголовки

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Елена Иванова

Оооо здорово) решил вопрос)

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Natural Phobia

Поздняков добился своего

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Irina Nikiforova

Кто следующий?

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дед Мазай и теоретики

Уж очень на Гафта похож.

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Manga TV

Он и на Суцкевера похож

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дед Мазай и теоретики

Сын Гафта и Суцкевера?

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Fred Han

Хуйня немытая

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Oswaldo Mobray

Можно все свалить на Александра Пистолетова, потом вернуться

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Zloy Marketolog
меры пресечения в виде заочного заключения под стражу

это как?)

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Oswaldo Mobray

На его фотке решеточку рисуют карандашом

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Тоже хочу

план короче такой.. изгнать из России всех предпринемателей, посадить на их место своиз детей

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43 комментария
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