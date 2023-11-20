МВД объявило в международный розыск сооснователя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова Статьи редакции
Суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте.
- МВД объявило в международный розыск ресторатора Александра Орлова, пишет ТАСС. Его подозревают в причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. 16 ноября 2023 года предпринимателя объявили в федеральный розыск.
- В Тверском суде Москвы добавили, что поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.
- Дело связано с клубом Black Star Fitness в Москве, который находился в «Москва-Сити». Орлов — соучредитель фитнес-центра. Арендодатель обвинил руководство заведения, в том числе Орлова, в причинении ущерба в 100 млн рублей.
- По данным Shot, заявитель утверждает, что юрлицо «Меркурий Фитнес» «умышленно» не оплачивало аренду и вносило «инфраструктурные изменения» без разрешения: например, начала строить бассейн. Зал не работает с июня 2022-го.
- Александр Орлов — ресторатор и бывший президент холдинга Bulldozer Group. В 2004 году вместе с Андреем Исаевым он открыл японские рестораны «Тануки». В группу входят также пивные «Ёрш» и доставка «Твоя пицца».
- В 2022 году предприниматель покинул Россию и начал выходить из местных активов, писали «Ведомости». Он продал российский бизнес Bulldozer Group, а в сентябре избавился от последних активов в стране. Среди зарубежных проектов предпринимателя — «Тануки» в Казахстане, Узбекистане, США и ОАЭ. В Гонконге — ресторан Ichu, в Дубае — Cipriani, Gaia, Shanghai me и Sand.
1.3K показов
3.3K открытий
Инвесторы, кстати, стоят в очередь, чтобы вернуть после ЭсВэО, да-да
Да никто не вернётся. Но это не мешает сейчас новым инвесторам уровня родственников кадырова прибирать к рукам бизнесы и даже рынки покинувших страну. Они основные бенефициары решений путина
Ну тоже верно, но есть надежда и теория что вернутся
Когда не будь. Например лет через 70 как после революции.
Как ушли так и вернутся
Вообще охуел, ведьпродал
, а не за рубль отдал "кому надо".
Мошенник, одним словом
Слабо верится что можно строить бассейн в сити без ведома арендодателя — скорее просто решили по максимуму его выжимать приписав все что можно
Тоже думаю.. плюс долг 100 мультов для предпринимателей такого уровня это ниочем. Могли запросто закрыть этот вопрос как это обычно делают гиганты типа Яндекса и тп. Тут что то другое и он это осознает.
Да как обычно наверное, скидочку на продажу каких то активов в рф выжимают, создавая стиацию что с помощью силовиков и за границей достанем. Он не первый такой
Аяз что-то сказал насчет плохого знака для российского бизнеса
Знаков уже дохера было, никто не замечает
Все адекватные люди уже давно все поняли.
Колокольцев роллами траванулся?
Еще одним эпатажным мужичком стало меньше
Правильно, нефиг тут. Сталина на них нет! Ну ничего, до всех доберутся, всех прижмут. Ишь че удумали, бизнес-шмизнес
Хватит кошмарить бизнес, — говорили они
Путин - это "они"? Типа, "мы, Николай второй"...
Дед ты заебал, учи современные и даже уже устаревшие мемы.
%% говорили они, будет %% говорили они.
Устаревшие мемы ты, смотрю, выучил ))
Они - арендатели в МС?
Они - это журналисты, которые кого-то неправильно поняли.
Неужели Интерпол ещё имеет дела с failed state? Или у авторитарных государств отдельный Интерпол-кгб? По факту Орлову теперь закрыт въезд только в не демократические страны, где его выдадут, а в остальные пожалуйста.
Вот видите разницу между успешным предпринимателем и инфоцыганом аязом? Один умный и сразу уехал, ибо очевидно, шо экономике россии конец, а второй остался и сел. Всем адекватным предпринимателям есть о чем подумать)
Так у него бизнесы как раз там, откуда его легко выдадут
Кто следующий бизнесмен?
Видимо инвесторы повалили косяком, время избавляться от прежних :)
Black Star Fitness - это что-то про Тиматей?
И правильно, если бы у меня кто-то построил без разрешения бассейн я бы тоже был в бешенстве
Только проблема в том что нельзя просто так взять и незаметно построить бассейн в Сити на арендованной площади.
81 школа
Не плохо паря развернулся, а чё!
Молодец!
Так то, это всего 1 млн. баксов. Можно было откупиться, подозреваю, для его масштаба не самые большие деньги.
Всё продал ещё в сентябре, а дело открыли только сейчас 🤔
Это нормально, сроки рассмотрения таких дел очень не быстрые. И скорее всего сначала решалось в гражданском праве, и только сейчас дошло до уголовки
Оооо здорово) решил вопрос)
Поздняков добился своего
Кто следующий?
Уж очень на Гафта похож.
Он и на Суцкевера похож
Сын Гафта и Суцкевера?
Хуйня немытая
Можно все свалить на Александра Пистолетова, потом вернуться
это как?)
На его фотке решеточку рисуют карандашом
план короче такой.. изгнать из России всех предпринемателей, посадить на их место своиз детей