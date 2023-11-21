Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалять «запрещённую информацию» Статьи редакции
И на 800 тысяч рублей — компанию Akamai.
- Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление «запрещённой» информации, пишет Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции.
- Мессенджер оштрафовали по ч.2 ст.13.41 КоАП — из-за «нарушения порядка ограничения доступа к информации». 4 млн рублей — максимально возможный штраф по этой статье.
- Согласно протоколу, Telegram обвинили в неудалении из различных каналов по требованию Роскомнадзора информации о российских военных, а также «информации, направленной на дестабилизацию ситуации в стране и содержащей оправдание экстремистской деятельности» и «сведений о незаконной продаже и обналичиванию “Пушкинских карт”», уточняет «Интерфакс».
- Также этот же суд оштрафовал на 800 тысяч рублей Akamai Technologies — по ч.1 ст.13.41 КоАП, за отказ «применить ограничительные меры к информации, запрещённой на территории России». Речь о «запрещённой экстремистской информации», также компания не удалила данные о продаже электроудочек, которые запрещены на территории страны.
- Представитель Akamai в суде заявил, что у компании нет возможности удалять информацию — она не провайдер, а лишь помогает управлять трафиком на сайтах.
- В августе 2023-го суд оштрафовал Telegram на 50 тысяч рублей из-за отказа удалить личные данные российского пользователя по требованию Роскомнадзора.
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Телеграмм это гигабайты запрещенной информации
Akamai Technologies это же CDN провайдер, как он может что-то удалять?
А мне вот интересно, что это был за представитель компании Akamai из недружественной страны в московском суде. И ваще, почему его прямо там не скрутили, бгг.
Юрист по доверенности. Наш.
Удалять не может, а ограничивать передачу вполне.
ну как бы CDN не сильно анализирует трафик, да и не должен. Почему тогда не оштрафовать ростелеком за неудаление поста на лицокниге?
Наверное чтобы пользоваться CDN нужно быть их клиентом и как то разрешить направление трафика своего сайта через их CDN. А если CDN лень найти своего клиента, владельца сайта и запретить ему это делать, то пусть платит штраф.Почему тогда не оштрафовать ростелеком за неудаление поста на лицокниге?
Подайте иск, соберите доказательства.
По вашей логике нужно Ростелеком штрафовать за всю незаконную по мнению властей РФ информацию. А если Ростелекому лень искать владельца сайта, пусть платит штраф
а напомните, зачем они защищают меня от какой-либо информации ?
Потому что ты идиот и не можешь сам критически мыслить.
Погодите как, кто то же тут говорил что ФСБ к Телеге доступ имеет, в отличии от Вацапа
Телегу штрафуют, чтобы все подумали, будто у ФСБ нет доступа к Телеге.)
В РФ запрещены электроудочки?
Я так понимаю, детей от них защитили
Это орудие браконьеров. Типа как динамитом рыбачить. В США и европе много где запрещены.
Вообще-то всегда, сколько себя помню, были запрещены.
С 2009 года запрещены
Так что не всегда.
Потому что я такой старый, что помню про электроудочки.
Ниибу, но щетаю, правильно. Во-первых, это неспортивно. Во-вторых, сразу вспоминаю из детства нечто похожее, но не совсем. Ладно, напишу, раз уж заикнулся, тем более джин ещё не кончился.
Значит, было это в таёжных сибирских ебенях в 90-х годах. Сам я тоже жил там же, и любил рыбачить, т.к. рыбалка - это было одно из немногих доступных развлечений практически для всех. А ещё я тогда занимался лыжами. И вот, однажды летом мы всей лыжной секцией где-то на неделю поехали на кээске в одну из факторий. Это что-то типа летних сборов, наверное щас так это называется.
В общем, фактория располагалась прямо на берегу. И рядом с нашей располагой была небольшая впадающая речушка в Подкаменную Тунгуску, ну шириной метров 10, не больше. Но глубокая.
И вот мы вечерами после тренировок туда приходили и ловили горбылей - эт здоровые такие хариусы. Кто на спиннинг, кто просто на удочку. Когда не было ветра - их в ямках даже видно было, как они стоят стаями. Кидались они на всё - вытаскивали чуть ли не на пустой крючок.
И вот какая штука приключилась дальше. Через пару дней какие-то пидарасы проезжали мимо на лодках, заехали туда, достали невод - просто вот так прошлись с двух берегов по ямкам (речушка в ширину маленькая, напомню), насобирали урожай - и съебали в туман.
И всё, оставшиеся дни сколько мы там ни рыбачили - никто ничего не поймал.
Вот такая грустная история.
(пустил слезу и выпил стопку джина)
Пажжи, река же глубокая. Как они прошлись по ней?
Сеть с утяжелителями, хуле там выдумывать.
Невод это одна тема. Электроудочка чуть другая. Хотя тоже нездоровая.
Ну возможно её запретили только в 2009 году, как ты пишешь, лишь по той причине, что до этого они просто тупо не были популярны.
Таганский суд, все в куртках кожвных сидят!
Не удержался (-:
Что ж, от удочек нас «защитили», славно потрудились!
запрещена запрещённая инфа и электроудочки. блин так инструкция к электроудочке тоже запрещённая инфа! Российские военные все пользуются этими удочками а что им делать то?
Очередное вымогательство Телеграм чтобы выставить Россию ворами!
Во всех странах запрещена противоположная друг другу информация. Телеграм едиственное место, где есть все сразу. Хотя там теперь цензура, банят, и русским быть громко сложно. Да и количество ватных психов дискредитировали нормальных русских
Вы о чем? "русским быть громко сложно"
Вам бы таблетки принять
безумные штрафы какие-то , как оценивается ущерб интересно
Грядет Блокировка телеграмма версия 2.0?
Насчет электроудочек зашквар. Конечно такое нужно удалять - берегите рыбов.
нормально так на штрафах деньги зарабатываются
На Medium что-то не понравилось, сразу блокировка.. телеграм - завал призывов к терроризму, нарковтики, скам, порно - штраф. Какая логика у российского регулятора?