МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна Статьи редакции
В марте 2022 года СК возбудил уголовное дело о содействии терроризму против сотрудников компании.
- Карточка с именем Стоуна появилась в базе розыска МВД, обнаружили ТАСС и «Медиазона». По информации последней, в середине ноября 2023 года один из российских судов также принял решение о заочном аресте пресс-секретаря Meta* по статьей о содействии терроризму.
- По этой же статье Следственный комитет в марте 2022 года возбудил уголовное против «сотрудников компании» из-за заявления Стоуна об отказе Facebook* и Instagram* блокировать призывы к насилию в отношении российских военных и руководства страны.
- После этого Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремисткой организацией и запретить её деятельность в России, сделав исключение для WhatsApp*. При этом прокурор заявил, что использование гражданами и юрлицами Facebook* и Instagram* не может быть признано экстремизмом.
- 21 марта 2022 года Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Meta* экстремистской организацией.
*Meta (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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Нечем ответить больше.
Кстати Китай в экспериментальном порядке введет 15-дневный безвизовый режим для граждан Франции, Германии, Италии,
Нидерландов, Испании и Малайзии
с 1 декабря 2023 года по ноябрь
30 декабря 2024 года
Но ведь 15 рублёвые рассказывали, что Китай наш старший брат, что мы для него важнее, чем загнивающий запад. Двух полярный мир
Забыли про БРИКС и мантру про 2/3 населения планеты, 40% экономики мира и т.д. и т.п.
Это те 15рублевые, которые теперь детали для китайских авто найти не могут и заказывают их?
А мы неблагополучная семья (с)
Опять братья нефритовый стержень в спину вонзили....
вы уверены что в спину, или я чего то не понимаю или одно из двух
Хочется твитами Ройзмана отвечать на такое. А вообще, теперь Андрей Стоун не сможет приехать, и удивиться красотой и бескрайностью России. Впрочем, на этапе, наверное, всё же сможет.
Зато в действиях международной террористической организации Хамас не нашли ничего террористического.
Что то мне подсказывает что он не сильно расстроится, все же сша страна большая и есть куда двинуть за бескрайними пейзажами
Вот бы Ройзмана в президенты(
упаси боже, тот же пыня, только в профиль
Ройзман куда большему количеству человек помог, имея куда меньше власти. Так что КПД явно получше будет. А еще у него были смешные твиты
25 июня 1980 года в отношении Евгения было возбуждено уголовное дело, и он был осуждён за кражу (ст. 144 часть 2 УК РСФСР), мошенничество (147 часть 3 УК РСФСР) и незаконное ношение холодного оружия (218 часть 2 УК РСФСР).
Ничему вас жизнь не учит...
Ну, сидите с пыней)
Metaирония
можете плз обьяснить юридически вообще признавать Мету экстримистской огранизацией какой смысл несет? это что то на долгоиграющую перспективу? как и это заочные аресты людей которые в РФ то окажутся в при самых фантастических обстоятельствах....
Бессилие. Попытка показать, что они якобы тоже что-то могут в ответ сделать.
Просто пыль в глаза
Скорее как возможность при желании посадить пользователей продуктов Меты внутри РФ.
Ну пускай ищут.
Когда задерживать внутри РФ уже некого..
Никакого празднования дня огурца в Суздали. Он небось очень расстроился
На нашей зоне Энди проигран в карты)
В Химках видел!
Цирк -)
Значит ли это, что ближе к концу Пескову стоит приготовиться?
Дело было вечером...
Делать было нечего...
Экстерриториальность законов давно не новость. Некоторые страны похищают людей, объявленных в розыск, доставляют к себе, судят и сажают в тюрьму. Условный Вася Пупкин может плохо написать в своем блоге о султане условного Назарбастана, а потом его арестуют в Картофании и выдадут в Назарбастан. Далее суд, срок, тюрьма.
Действия Стоуна оправданы?