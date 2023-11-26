Право
Артур Томилко

МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна Статьи редакции

В марте 2022 года СК возбудил уголовное дело о содействии терроризму против сотрудников компании.

Скриншот из базы розыска МВД / «Медиазона» 
  • Карточка с именем Стоуна появилась в базе розыска МВД, обнаружили ТАСС и «Медиазона». По информации последней, в середине ноября 2023 года один из российских судов также принял решение о заочном аресте пресс-секретаря Meta* по статьей о содействии терроризму.
  • По этой же статье Следственный комитет в марте 2022 года возбудил уголовное против «сотрудников компании» из-за заявления Стоуна об отказе Facebook* и Instagram* блокировать призывы к насилию в отношении российских военных и руководства страны.
  • После этого Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремисткой организацией и запретить её деятельность в России, сделав исключение для WhatsApp*. При этом прокурор заявил, что использование гражданами и юрлицами Facebook* и Instagram* не может быть признано экстремизмом.
  • 21 марта 2022 года Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Meta* экстремистской организацией.

*Meta (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #meta

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29 комментариев
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 Бомж

Нечем ответить больше.
Кстати Китай в экспериментальном порядке введет 15-дневный безвизовый режим для граждан Франции, Германии, Италии,
Нидерландов, Испании и Малайзии
с 1 декабря 2023 года по ноябрь
30 декабря 2024 года

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Мурад Муртазалиев

Но ведь 15 рублёвые рассказывали, что Китай наш старший брат, что мы для него важнее, чем загнивающий запад. Двух полярный мир

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Андрей Новиков

Забыли про БРИКС и мантру про 2/3 населения планеты, 40% экономики мира и т.д. и т.п.

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vobla

Это те 15рублевые, которые теперь детали для китайских авто найти не могут и заказывают их?

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Я сказал свое имя машине

А мы неблагополучная семья (с)

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Водяной

Опять братья нефритовый стержень в спину вонзили....

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Laurie Nimke

вы уверены что в спину, или я чего то не понимаю или одно из двух

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Sergei Timofeyev

Хочется твитами Ройзмана отвечать на такое. А вообще, теперь Андрей Стоун не сможет приехать, и удивиться красотой и бескрайностью России. Впрочем, на этапе, наверное, всё же сможет.

Зато в действиях международной террористической организации Хамас не нашли ничего террористического.

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stark

Что то мне подсказывает что он не сильно расстроится, все же сша страна большая и есть куда двинуть за бескрайними пейзажами

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Андрей Иванов

Вот бы Ройзмана в президенты(

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Daddy Fuzz

упаси боже, тот же пыня, только в профиль

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vobla

Ройзман куда большему количеству человек помог, имея куда меньше власти. Так что КПД явно получше будет. А еще у него были смешные твиты

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Daddy Fuzz

25 июня 1980 года в отношении Евгения было возбуждено уголовное дело, и он был осуждён за кражу (ст. 144 часть 2 УК РСФСР), мошенничество (147 часть 3 УК РСФСР) и незаконное ношение холодного оружия (218 часть 2 УК РСФСР).
Ничему вас жизнь не учит...

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Андрей Иванов

Ну, сидите с пыней)

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Андрей Иванов

Metaирония

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Ильхам Киреев

можете плз обьяснить юридически вообще признавать Мету экстримистской огранизацией какой смысл несет? это что то на долгоиграющую перспективу? как и это заочные аресты людей которые в РФ то окажутся в при самых фантастических обстоятельствах....

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Продюсер душнила

Бессилие. Попытка показать, что они якобы тоже что-то могут в ответ сделать.

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Дмитрий Кузьмин

Просто пыль в глаза

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Александр Жданов

Скорее как возможность при желании посадить пользователей продуктов Меты внутри РФ.

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Латте Маккиато

Ну пускай ищут.

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Milton Fridman

Когда задерживать внутри РФ уже некого..

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vobla

Никакого празднования дня огурца в Суздали. Он небось очень расстроился

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Ivan Habl

На нашей зоне Энди проигран в карты)

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Хозяин

В Химках видел!

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Я сказал свое имя машине

Цирк -)

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Дмитрий

Значит ли это, что ближе к концу Пескову стоит приготовиться?

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Премудрый пискарь

Дело было вечером...
Делать было нечего...

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Zloy Sniper

Экстерриториальность законов давно не новость. Некоторые страны похищают людей, объявленных в розыск, доставляют к себе, судят и сажают в тюрьму. Условный Вася Пупкин может плохо написать в своем блоге о султане условного Назарбастана, а потом его арестуют в Картофании и выдадут в Назарбастан. Далее суд, срок, тюрьма.

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Денис Осипов

Действия Стоуна оправданы?

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26 комментариев
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