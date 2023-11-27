Районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали первые иски от физлиц, отравившихся продукцией Greenbox из «Самоката» Статьи редакции
В сентябре 2023 года из-за некачественной еды от Greenbox пострадало больше 270 человек.
- Госорганы приняли к производству три иска, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Пострадавшая Вера, попавшая в больницу с сальмонеллёзом, просит взыскать с юрлица «Самоката» — ООО «Умный ритейл» — 200 тысяч рублей за моральный ущерб и штраф в 50% от присуждённой суммы.
- Истец Елена, у которой диагностировали острый энтерит, потребовала от АО «Грин Бокс» (работает под брендом Greenbox) выплатить ей 210 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и ещё 10 тысяч рублей за расходы на юридические услуги.
- Надежда, которой поставили диагноз «острый гастроэнтерит», сначала пыталась урегулировать спор с АО «Грин Бокс» в досудебном порядке. Оно перечислило пострадавшей 11,9 тысячи рублей: 199 рублей за купленную продукцию, 1691 рубль за расходы на лечение и 10 тысяч за моральный ущерб. Через суд Надежда просит взыскать с юрлица 190 тысяч рублей и штраф в 50%.
- Все иски связаны с отравлением шпинатными вафлями производителя готовой еды Greenbox, которые продавались в «Самокате» в сентябре 2023 года. От них пострадало больше 270 жителей Санкт-Петербурга, некоторые из них попали в больницу в состоянии средней тяжести.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело, а суд принял дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм: Greenbox подозревали в некачественной уборке помещений, наличии мух и тараканов на кухнях, отсутствии бактерицидного оборудования, допуске к работе сотрудников без медицинских книжек и других нарушениях.
- 14 сентября Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу Greenbox на два месяца. Представитель фирмы частично признал нарушение. Этот же суд оштрафовал «Умный ритейл» на 20 тысяч рублей за нарушение «санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ): за отсутствие условий для соблюдения работниками личной гигиены и системы канализации и водоснабжения, несоблюдение требований по сбору и обращению с отходами и другое.
- Ещё один штраф в 20 тысяч рублей «Самокат» выплатил по требованию Невского районного суда — по той же статье. В пресс-службе сервиса тогда заявляли, что «нарушения носили локальный характер и не были причиной отравления».
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Сейчас наверное будут крики, чтоНельзя душить бизнес
Но когда человека, и не одного, отравили, а бизнес предлагает 10 к, такой бизнес надо по всей строгости наказывать.
Кажется, когда тебе дарят 700к за смерть родственника, 10к за отравление вполне сопоставимо, нет?
Upd согласен, что и то и то дикость, просто подмечаю, что это в рамках того, как государство ценит жизни граждан.
Боюсь, что даже здесь защищать такое не будут. Никто не хочет вместо поедания сэндвича провести два дня в туалете, а потом в больнице.
Человека отравили и хотят отделаться 10 тысячами. Ппц жлобство.
В США бы с них сняли пару миллионов долларов как минимум.
Каждый день в сша взыскивают два миллиона долларов за различные отравления, ага. Отравился бургером - пошел взыскал через суд два миллиона и работать не надо.
Как же вы далеки от реальности
Ну у нас тут далеко не США, так что сравнивать смысла не вижу.
А вы откуда вообще можете знать как в США бы сделали?
Житель США вполне за трудовую деятельность заработает как раз то эти миллионы долларов. Россиянин нет, с чего тогда россиянину такие выплаты.
Лол, при чём тут Самокат, если они еду только доставляют? Установлено уже, что это Greenbox накосячили. А Самокат ни за что понёс репутационные риски...
Они должны следить за условиями хранения у себя продукции и проводить проверки тех, с кем сотрудничают. А вообще за репутационные потери как раз Самокат и должен судиться с Гринбоксом.
1. Вафлю заказали в приложении Самоката, а не Greenbox;
2. «Ещё один штраф в 20 тысяч рублей «Самокат» выплатил по требованию Невского районного суда — по той же статье. В пресс-службе сервиса тогда заявляли, что «нарушения носили локальный характер и не были причиной отравления».
Раздадут пару промокодов на 200р в самокате и на этом конфликт будет исчерпан
а причем тут самокат, палочка была в яйцах производителя, они еще почистили свои соц сети от возмущения
😂 😂 😂 😂
Маленькие штрафы 😢
Щетаю, нужно попутно въебать штраф "Самокату" за их доставщиков на электровелосипедах.
Удивительно, что такими продуктами отравились
Шпинат что ли плохой был
11900 ₽ — серьёзно? Наивность какая. За такое «предложение» отдельный штраф надо выкатывать.
10 тысяч за моральный ущерб? Видели бы они, какой там ущерб моралке наносится при жестком отравлении..
Шпинатные вафли - что за мерзость то
Сейчас чего только не едят) сам повелся на модную немясную тему. Хз зачем. Увидел в магните Немясо, упаковка красивая. Ради любопытства взял. Пока жаришь, запах есть. А на вкус как крахмал один.
я тут купил развесные пельмени, а там видать на складе кто-то крысиный яд просыпал.. чуть не подохли. Роспотребнадзор не выполняет свои функции. Зато Аяза на 10 лет за то, что курс кому-то не понравился
Как же все серьезно оказывается, кто бы мог подумать только
Любой страни мира, почти все пропорционально .
А когда люди начинают сравнить в тылу одной страны с другой, это люди которые не умеют дружить с головой, и распространяют ложи в виде бабские разговоры.
Комментаторы с пикабу пришли чтоли? Палочка в яйцах производителя была, об этом сам гринбокс писал и не раз.