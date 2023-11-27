Учёная степень и доход: в Госдуму внесли проект о новых критериях для получения статуса квалифицированного инвестора Статьи редакции
Давать статус предлагается на основе комбинации критериев, например, образования с опытом работы и совершения сделок.
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Поправки про неквалифицированных инвесторов
- Документ предлагает установить, что брокеры обязаны заключать с неквалифицированным инвестором договор о брокерском обслуживании. Тот должен предусматривать право брокера использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах, а также вносить в договор изменения, которые дают это право. Сделать это можно, если инвестор успешно сдал тест для доступа к сделкам со сложными финансовыми инструментами.
- Также в число инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам, предлагается включить облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. Исключения — облигации с ипотечным покрытием и облигации, выпущенные специализированным обществом проектного финансирования, 100% акций которого принадлежит государству, «ВЭБ.РФ» или «Дом.РФ».
- Если неквалифицированный инвестор сдал тест, а потом в течение пяти лет не совершал сделки, ему придётся пройти тестирование повторно. Сначала пятилетний срок будет отсчитываться от даты принятия закона, затем — от даты успешной сдачи теста. Порог, в рамках которого инвестор может совершить сделку, требующую прохождения теста (даже с отрицательным результатом), увеличат со 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Поправки про квалифицированных инвесторов
- Статус квалифицированного инвестора можно будет получить на основе комбинации критерия образования с другими —опытом работы и совершения сделок, а также наличием имущества. Устанавливать требования к ним будет ЦБ. Сейчас для получения статуса нужно соответствовать одному из четырёх требований.
- Другая возможная комбинация: имущество во владении и дополнительное подтверждение от брокера, что физлицо обладает необходимыми знаниями. Для неё регулятор определит отдельно, каким должен быть размер имущества. Также он составит список сделок, ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг, для которых можно подтвердить наличие знаний.
- Среди новых критериев — учёная степень, но не уточняется, в какой именно области. Ещё один — доход. Его минимальный размер, вид, период получения и другие требования также установит ЦБ.
- Если законопроект примут, он вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.
- ЦБ представил новую концепцию признания квалифицированным инвестором в июле 2022 года: в частности, предложил увеличить с 6 млн до 30 млн рублей размер принадлежащих инвестору активов. Регулятор отмечал, что сделал это, чтобы снизить долю тех, кто получил статус только потому, что у него есть 6 млн рублей — возможно, заёмных.
- В декабре ЦБ предложил давать этот статус при наличии юридического образования и любого экономического. Сейчас для этого нужно подтвердить свою квалификацию в экономике — это может быть диплом о высшем образовании, но выдать его должен вуз, у которого на момент выдачи документа было право аттестации в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Да пусть уж сразу пропишут, что инвестировать могут только господа, а простолюдинам богатеть незачем
Последние полтора года только и делаем что богатеем на бирже ))
Именно, что большая часть не шарит, а просто сливает деньги, от чего ещё быстрее беднеют. Считаю правильно ограничивать объем инвестиций и инструментов. Для многих это ж как казино
"инвестировать" "богатеть"
так а в чем проблема получить этот статус , если ты инвестировать собираешься
будем надеется что простолюдины это не мы
Ну норм, почему я не могу отдавать свои заработанные деньги тому, кому хочу?)
зачем писать ,умные люди и так все понимают
все так и разбогатели резко на бирже
Простолюдины каждый день на VC пишут слезливые статьи как они разбогатели. Чтобы таких идиотов было поменьше, этот закон и вводят.
Вы находитесь на противоположной стороне от позиции "на рынке всегда акулы бизнеса стригут лохов с их копейками"
ЦБ статус не дадут получается из за неудачной инвестиции 300 лярдов $?
до февраля 2022 была вполне удачная, может стоит ЦБ предупреждать об авантюрах?
Это ИИС 3
Это другое
А для чего этот статус нужен, скажите пожалуйста непросвещенному?
Не нужен тебе такой статус
Раньше (пару недель назад) он давал возможность, например, торговать иностранными акциями на СПБ бирже.
Покупать интересные бумаги. Например, некоторые облигации (в основном высокодоходные (ВДО), большинство МФО, Флай Пленинг, РЭО, ипотченые Дом.РФ и т.д.), также некоторые крутые фонды (к примеру, ЗПИФ Парус).
На бирже есть действительно интересные и не очень рисковые бумаги, которые не доступны без статуса.
Пристроить очередного сыночка от любовницы в отдел по выдаче квала.
Простым языком: биржа - это место, где собираются лохи, думающие что они сейчас разбогатеют. Их туда заманивают банки и другие фин. учереждения. ЦБ РФ и Дума пытаются сделать так, чтобы этих лохов было поменьше.
А как же ветераны СВО?
Да, давайте дадим психбольным с доступом к оружию возможность слить все "наградные"/награбленные , чтобы они потом пошли грабить банк, или, ещё хуже, девушек в подворотнях. Отличная же идея
У них досрочное освобождение
" брокеры обязаны заключать с неквалифицированным инвестором договор о брокерском обслуживании. Тот должен предусматривать право брокера использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах, а также вносить в договор изменения, которые дают это право" и это для неквала!!!! Беспредел?! Или это забота о неквалах)))) деньги принес дальше мы сами. Переложим риски брокера на неквала!!!
Ну а как иначе прикрыть ВТБ?
По слухам, в феврале 2022 у ВТБ была большая позиция по бумаги клиентов, когда объявили о черном списке, но "день икс" ещё не настал, у ВТБ внезапно пропала возможность продать папиру. Говорят, что если бы продали, то получил бы ВТБ маржин колл и огромные убытки. А потом и ЦБ со своим указом их прикрыл.
Теория эта подтверждается тем, что часть иностранных и вроде как заблокированных бумаг осталась в торговле (с чего это вдруг?)
Как бы это вполне распространенная вещь. Большинство шортов на ней построена
Инструкция о искоренении инвестиций в стране.
Мы все хорошо поинвестировали в последние несколько лет, бгг
Я думаю, квалифицированным инвестором надо признавать того, кто торговать иностранными акциями будет у иностранных брокеров, а не в России.
Фактически, статус квала для большинства означал доступ к иностранным бумагам, которые и доходные и предсказуемые (скам с Газпромом передает всем привет).
Кто теперь захочет пользоваться СПб биржей после кидка от ВТБ, ума не приложу.
А банки и так имеют лицензию. Поэтому закон ради закона, имхо.
вы неправы, есть полно инструментов и на российском рынке требующем статуса квала.
Это как понимать? Типа брокер сам может распоряжаться деньгами и бумагами клиента?
Да! Будет покупать за вас всякий не нужный вам мусор...нае...ки там разные...
Когда появились НПФ, типичный НПФ был частью экосистемы Банк-НПФ-Инвестиционная компания. Напомню, что был массовый перевод накопительной части пенсий в НПФ. И многие инвестиционные конторы, чтобы показать себе прибыль, и прибыль по "правильному НПФ" со своими деньгами, в "неправильном НПФ" с чужими деньгами, все прибыльные сделки в конце года переносили в правильные конторы, а все убыточные записывали на НПФ с накопительной частью пенсиеи.
Скорее всего речь про клиентов у которых на брокерском счету лежат деньги и они их никуда не вложили. Думаю пока вы никуда их не пристроили то циферки в терминале не изменятся, а реально эти деньги брокер крутнул по своему усмотрению и видимо когда клиент тыкнет купить бумагу то брокер вернет эти деньги автоматом.
Ну как бы операции шорт на этом построены. Тут вариант или вводить список бумаг, или брать у клиентов.
Тинькофф помнится даже платил за это
Получается я зря свою копилку разбивал?
Придется склеивать
А вот и экзамены на права инвестора.учёная степень, но не уточняется, в какой именно области
опыт работы и совершение сделок, а также наличие имущества
Непонятно, но дико интересно.
А самое главное:доступа к сделкам со сложными финансовыми инструментами
Осталось только придумать сложные финансовые инструменты и продолжить «заботу» об отечественных инвесторах.
Вышка из метро, зп 100к, давайте сюда Квала!
Говноедство какое-то, им там совсем заняться нечем, видимо
Каким то боком приплели размер имущества инвестора, он же и так свои деньги вкладывает, в случае обвала теряет. Человеку с многомиллионными активами и ученой степенью в последнюю очередь понадобится квалификация инвестора, непонятно для кого этот закон, я не вижу плюс ни с одной, ни с другой стороны, ужесточение ради ужесточения
А существующие КИ будут отбирать?
а какая разница? он уже ничего не дает практически
Разумеется!
я не понял - сколько любовниц нужно иметь чтобы предендовать на статус квала?
Любовника. Независимо от пола)
Если исключить невероятную причину типа такой извращенной заботы о народа, для чего они это делают? Там ограничения на покупку норм зарубежных инструментов?
что-то мало похоже на заботу , пусть себе ее оставят
Это такая забота. Граждане, они же как дети, неразумные.
Они думают, что ограничив доступ к иностранным акциям и кинув там инвесторов не отстояв их права. Все теперь ринутся скупать их фантики, которые через допки втб и компании будут выгружать на ду.. инвесторов в их же интересах
Надеюсь, Диссернет уже приступил к проверке учёной степени этого депутата?
К гадалке не ходи - она липовая
Ок. Но зачем?
а для чего он теперь нужен, если СБП все? ждем покупку валюты только со статусом?
Со справкой из 1 отдела
Печально, что вроде как шутка, а вроде как и нет по факту получается...
Гиперинфляция - рост цен на 100% за 3 года, либо более 50% в месяц свыше 10 раз в год.
Полезно знать.
Надо авторов указывать поименно, чтобы дурь каждого была учтена
А смысл? На выборах же голосуют не за кандидатов, а за партии. А партии берут и ставят нужных паровозов для рекламы. А после выборов эти паровозы отказываются от мест и уступают коллегам думские кресла.
Могу себе позволить статус вконтакте: Инвестор
добавьте просто чекбокс "я понимаю риски..."
Нет такой вещи как "Делать деньги". Люди не делают деньги. Они берут их. Потому что, когда к вам приходят деньги, они должны покинуть карман кого-то другого. Каждое утро бариста забирает 150 рублей из моего кармана, и каждое утро я забираю 200 рублей из ее банки для чаевых, пока она делает мое капучино. Мы оба - предприниматели, но в данном случае - я лучший из нас двоих.
Мой комент минуснул какой-то лузер, который вечно летает эконом-классом где-нибудь в районе 42Е.
Правильно, а то потом плачутся в комментах, что у них акции на СПБ бирже были.
стартап по по быстрому получению ученой степени уже создан?
Пока не поздно берем кредит на 6 млн, несем его поочередно каждому брокеру и получаем статус
Ну вот и придумывают отмезку,как закрыли СПб биржу)) короче вообще так хитро
Как в том анекдоте. Уже и унитаз приносил, и опу три раза показывал - все никак туалетную бумагу не подберут :)
Такие критерии нужны для квалификации в думу
чтобы попасть в гусьдуму, нужно быть овощем, это одно из условий